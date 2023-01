Los Reyes desfilarán al final en camello por La Laguna antes de la cabalgata

Los Reyes Magos volverán a utilizar sus camellos en el casco histórico de La Laguna. Así lo anunció ayer el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, que explicó que será en un desfile previo a la cabalgata. Este dará comienzo a las 16:00 horas y unirá el Ayuntamiento y la plaza del Cristo. Se trata de la tercera decisión del Consistorio a este respecto desde el 20 de diciembre. En aquella ocasión, en la rueda de prensa en la que se dio a conocer el programa de actos navideños, se informó de que Sus Majestades no irían en camello. La situación cambió este lunes, cuando en una nota de prensa apuntaron que Melchor, Gaspar y Baltasar cubrirían «a pie» y «acompañados por los camellos reales» el tramo entre las casas consistoriales y el Cristo a las 16:00 horas. Y este martes, nuevo giro: realizarán el citado recorrido sobre estos animales.

«Lo primero que tengo que decir es que mientras he sido alcalde he demostrado que la historia y la tradición de este municipio se respetan», aseveró ayer Luis Yeray Gutiérrez sobre la decisión adoptada. El regidor local se expresó en esos términos en la rueda de prensa en la que se presentó la nueva edición del Auto Sacramental de los Reyes Magos de Tejina y al ser preguntado por el uso de los camellos en el casco. Precisó que no estarán toda la cabalgata porque eso les generaría estrés, y añadió que un documento técnico del veterinario del Ayuntamiento informa positivamente de que Sus Majestades recorran sobre los camellos el referido trayecto. «Ese tramo no provoca ningún tipo de estrés al animal y no va a suponer ninguna cuestión que pueda ser destacable», manifestó. «Ese tramo lo mantendré como la tradición lo exige», zanjó.

En todo este asunto se encuentra de fondo la polémica que acompaña al uso de estos animales en las cabalgatas, en general, y en La Laguna, en particular. Además, se da la circunstancia de que del pacto de gobierno local forma parte Unidas, una coalición de izquierdas que el pasado mandato –cuando permanecía en la oposición– se mostraba muy crítica con el uso de los camellos en el desfile. En concreto, la hoy concejala de Igualdad, LGBTI, Turismo y Deportes, Idaira Afonso, llegó a pedir en 2019 una comparecencia plenaria de la por entonces responsable de Fiestas, Atteneri Falero (CC), por este motivo.

A Unidas le parece bien

Igual que este partido ha modulado durante el mandato su discurso en numerosos asuntos, también lo hizo este martes con los camellos. «No es una cabalgata, es una especie de paseo donde no habrá miles de personas alrededor», apoyó Idaira Afonso al pedírsele su opinión sobre el desfile, al que se ha llegado tras una petición formulada por la Asociación de Vecinos Casco Histórico.

El colectivo presentó el pasado 27 de diciembre por registro de entrada un escrito en el que expuso: «Sería importante de cara a la visualización de los niños y los Reyes que el trayecto desde el Ayuntamiento al Santuario del Cristo para la Adoración lo hicieran en camello». El documento, firmado por el presidente de esa entidad vecinal, Pablo Reyes, añade: «Nos basamos en estudios históricos que dejan claro cómo este era un acto tradicional desde 1913». Se refiere concretamente a datos extraído de los libros Los Reyes Magos en La Laguna. Apuntes para un centenario y Retazos de historia. Navidad lagunera, de La Concepción a la Epifanía, ambos de Julio Torres.