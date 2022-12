Valle Colino deja de dar cachorros en adopción durante las navidades

«Los cachorros no son un capricho. El albergue no dará cachorros en adopción hasta después de Reyes». Este es el mensaje que acaba de lanzar en las redes sociales el albergue de perros y gatos Valle Colino, situado en Finca España, La Laguna, y que da servicio al municipio universitario, Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Tegueste. El anuncio añade: «Queremos que se adopte con responsabilidad y los cachorros son un regalo fácil para saciar los caprichos de muchos niños y bastantes adultos. No queremos ser cómplices de estas adopciones irresponsables; no queremos ver a estos cachorros de vuelta por el albergue dentro de unos meses». «Los animales no son un antojo, son una responsabilidad para toda la vida», concluye el llamamiento de Valle Colino.

El centro de animales que cuida en este momento a 207 perros y 247 gatos ha tomado esta decisión por primera vez después de comprobar algo que se ha repetido en las anteriores fiestas navideñas «con demasiada asiduidad». Lo explica Guillermo Alberto Pérez-Andreu, portavoz del albergue: «Muchos de los cachorros que se han dado en adopción en anteriores navidades son devueltos a los pocos meses, lo que provoca graves daños a los animales». «Caen en una profunda depresión y algunos tardan mucho en superar el trauma», detalla. No es la única medida que ha adoptado Valle Colino en estos días previos a las fiestas navideñas. También anunció que deja de recoger gatos debido a la saturación que sufren sus instalaciones. «No admitimos más gatos en nuestras instalaciones, sea un gato encontrado en la calle o traído por su dueño, sea un cría o adulto, esté sano o esté enfermo. No habrá ninguna excepción salvo para gatos heridos o atropellados. No traigan gatos al albergue porque tendrán que llevárselos de vuelta. No llamen por teléfono para decir que vayamos a buscar un gato de la calle porque no podremos ir». Es la contundente advertencia de la instalación, que espera que «las instituciones busquen una solución a este grave problema que nos afecta». A la espera de que los ayuntamientos del área metropolitana tinerfeña aumenten la inversión en el nuevo convenio que está a punto de formalizarse, Guillermo Alberto Pérez-Andreu detalla que el albergue se ha quedado sin espacio para cuidar de forma adecuada a los gatos. Tampoco tiene personal suficiente. En la actualidad, el centro cuenta con 13 trabajadores y carece de los medios económicos para contratar a más profesionales. «Gastamos mucho más de lo que nos dan las administraciones y en estas condiciones nos vemos obligados, en contra de nuestra voluntad, a tener que adoptar medidas como estas», remarca. «El abandono provoca graves daños en los perros; caen en una profunda depresión» Guillermo Pérez-Andreu - Portavoz de Valle Colino Otro de los problemas en este caso es que los gatos precisan instalaciones y cuidados especiales. «Los gatos son frágiles y necesitan una mayor atención. Y no podemos garantizar esas atenciones con los medios con los que disponemos ahora», detalla Pérez-Andreu. El portavoz puntualiza que el albergue está tratando de buscar una solución. Mantienen reuniones con otras protectoras de animales de la Isla para encontrar nuevos espacios donde atender a los gatos abandonados. «Hay muchas colonias de gatos por todo Tenerife. Son unos animales que se reproducen con mucha facilidad», apunta Pérez-Andreu, que añade que por eso Valle Colino comparte la necesidad de hacer castraciones masivas y censos para tener un mayor control de la situación, siempre con el apoyo de las administraciones locales. Además de los 13 miembros de la plantilla, el albergue metropolitano dispone en estos momentos de 218 voluntarios. Pero son minoría los que aportan una colaboración continuada, uno de cada cuatro. El portavoz del albergue aprovecha para hacer un llamamiento a esos voluntarios o a otros que puedan apuntarse para que ofrezcan un mayor compromiso. Valle Colino tiene una ventaja en este sentido que señala Pérez-Andreu: «Hay una mayor concienciación social con los animales en general en la sociedad. No le sé decir la media pero hay días en los que hacemos hasta siete adopciones. También los hay que no hacemos ninguna». Guillermo admite haber llorado muchas veces con las situaciones desgarradoras que vive en Valle Colino. «Es muy triste ver a un perro abandonado al que adoptan pero tiempo después devuelven al albergue. Si ya de por sí es duro un abandono, imagínese dos. Hay incluso casos en los que el perro es devuelto cuando ya es mayor. Por eso no se puede ser irresponsable con las adopciones». Las historias se repiten, como la de Iron, que está gravemente herido tras ser atacado por otro perro y necesita urgentemente una familia de acogida, o Benito, que con solo cuatro años ya ha sufrido dos abandonos, o Santa, una podenca a la que su dueño –un cazador– dejó agonizando en el albergue. Pero también hay historias felices, como la de Niña, una chihuahua de 13 años encontrada en la calle en muy malas condiciones. Gracias a Valle Colino se reencontró con su familia, que la había perdido.