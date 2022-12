La empresa municipal de viviendas de La Laguna (Muvisa) pone en marcha el proceso para comprar viviendas en el municipio, con un primer pliego por importe de un millón de euros, que serán destinadas a personas con necesidades económicas. El objeto es incrementar el parque público con el que atender las necesidades de los programas que el Ayuntamiento de Aguere tiene en esta materia.

El pliego de condiciones para la adquisición de viviendas, publicado en la web de Muvisa, establece periodos de 30 días naturales para la presentación de ofertas a la empresa municipal, que podrán extenderse habilitando financiación complementaria o hasta agotar la disponibilidad presupuestaria, informa el Consistorio en un comunicado. Cada oferta podrá incluir un conjunto de casas y excepcionalmente una única vivienda, pudiendo cada interesado presentar tantas como considere.

Una vez obtenido el informe técnico favorable, de acuerdo con los requisitos obligatorios, se realizará una valoración conforme a los mejores precios y el mayor número de viviendas. En caso de empate, se dará prioridad a aquellas ofertas que presenten una mejor accesibilidad de los edificios.

Posteriormente se hará una tasación independiente con el fin de contrastar el precio ofertado y el precio de mercado, así como las características de las viviendas. De ser necesaria la realización de obras de reforma en la vivienda su importe no podrá exceder del 20% del precio de la vivienda conforme a la tasación realizada.

División en tres zonas

El ámbito territorial donde se deben localizar las viviendas en La Laguna se ha dividido en tres zonas: centro, en el casco histórico, El Coromoto, Camino de la Villa, San Benito, Gracia, Barrio Nuevo y La Verdellada; nordeste, en Tejina, Valle de Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo; y el resto de La Laguna, en Finca España, La Cuesta, Taco, Los Andenes, El Cardonal, Geneto, Guajara, San Lázaro, Los Baldíos, Las Chumberas y demás barrios, pueblos y zonas del municipio no detalladas anteriormente.

Los precios de venta de las viviendas ofertadas no podrán superar los 1.439 euros por metro cuadrado en La Laguna centro, los 1.359 euros por metro cuadrado en la zona nordeste y los 1.349 euros en el resto del municipio. Las ofertas presentadas deberán ser de edificios completos, con un mínimo de cuatro viviendas que dispongan en su mayoría de 3 y 2 dormitorios. No obstante, se podrá valorar la adquisición de edificios con menos de cuatro viviendas e incluso individuales.

Los inmuebles deben estar situados en entornos consolidados de servicios e infraestructuras, encontrarse en situación de legalidad urbanística, así como en condiciones técnicas y jurídicas para el uso de vivienda, libre de ocupantes y arrendatarios, sin cargas de ningún tipo, y disponiendo de la documentación precisa para su debida inscripción en el Registro de la Propiedad a nombre de Muvisa.

Tendrán que estar terminados, en condiciones de habitabilidad para el uso residencial y su ocupación inmediata, sin perjuicio de que requieran puntuales adecuaciones de pequeña entidad económica. No obstante, y para el caso de no disponer de inmuebles con este requisito, se podrá valorar la adquisición de aquellos cuyas obras de reforma o rehabilitación no exceda del 20% del precio de compra y cumplan con el resto de condiciones.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, asegura que este proceso «es fruto del compromiso del grupo de Gobierno para garantizar el acceso de nuestros vecinos y vecinas a una vivienda digna y en unas condiciones razonables». «Laguna es un municipio que reúne unas condiciones muy atractivas para vivir, que ejerce de foco de atracción económico y social y son muchas las personas que quieren independizarse y establecerse aquí. Nuestra voluntad es que esas personas tengan facilidades para acceder a una vivienda pública en nuestro municipio», añadió Gutiérrez.

Familias sin recursos

El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, explica por su parte que esta inversión del programa municipal de Vivienda se destinará a la atención a familias que carecen de recursos suficientes y se encuentren en situación o en riesgo severo de exclusión social, pero también a aquellas con pequeños ingresos y que no tienen opciones de acceder al mercado privado por los elevados requisitos actuales, un apoyo fundamental para evitar que crezcan las situaciones de emergencia habitacional y que forma parte de un paquete municipal de medidas mucho más amplio.