«Muchas felicidades porque no sabía que era tan buen relator de ciencia ficción». Esta fue la salutación que dirigió el alcalde de La Laguna, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, a este periódico tras salir a su encuentro, a las puertas de su despacho en las Casas Consistoriales, para contrastar en persona –tras los intentos fallidos de hablar el día anterior con el regidor– la situación provocada por Alejandro Marrero, segundo teniente de alcalde y responsable de las áreas de Seguridad Ciudadana y Hacienda. Fue precisamente el mandatario local quien apuntó a EL DÍA que «Alejandro confirmó al jefe de turno de la Policía Local, cuando se persona en su vivienda, que era el conductor del coche oficial» que se vio afectado en un accidente en Tacoronte, abandonando en la madrugada del viernes al sábado el vehículo en marcha, con la puerta del conductor abierta y documentación municipal en el interior. El propio concejal de Seguridad Ciudadana le dijo al jefe de turno de la Policía que «había perdido la noción e intentó apartarse de la autopista», según los datos aportados por el responsable policial al alcalde de La Laguna.

El alcalde también aseguró que, frente a quienes sostienen que el responsable de Seguridad Ciudadana venía usando el vehículo de titularidad municipal como si se tratara de patrimonio personal, nadie le había informado de tal circunstancia y que siempre ha estado convencido de que el coche oficial adscrito al área de Seguridad Ciudadana para traslado de los mandos y del propio concejal cuando fuera preciso en tareas de trabajo pernoctaba en dependencias municipales.

«No tengo conocimiento de que se utilice el vehículo público para actividad privada», aseguró el alcalde. «Sí sé que existen coches ligados a los servicios de las Concejalías de Servicios Municipales y de Seguridad Ciudadana que tienen un servicio de desplazamiento dentro de su gestión pero no me consta. La información que yo tengo es que el vehículo siempre dormía en instalaciones municipales y nunca se utilizó para uso privado; otra cosa es que pueda llevar el carrito del bebé en la maleta del coche por si tiene que atender cualquier eventualidad durante su jornada profesional», expresó.

Esta afirmación contrasta con lo ocurrido en la madrugada del pasado viernes al sábado, cuando el vehículo fue localizado por la Guardia Civil de Tráfico en un terraplén anexo al McDonald’s de Tacoronte, después de que el edil de Seguridad Ciudadana impactara con la aleta derecha del vehículo contra un muro de la calle Las Turroneras, tal como le reconoció a la Policía de La Laguna, que trabaja en la elaboración en un expediente de información reservada para aclarar los hechos.

Luis Yeray Gutiérrez desmintió la información publicada ayer por EL DÍA sobre una conversación con Pedro Ramos, exsenador del PSOE y jefe de precampaña del alcalde, y con Julio Marrero, padre del concejal implicado en el accidente y el uso del vehículo oficial y miembro del Comité Regional del PSOE, para forzar la dimisión de Alejandro Marrero. «Me parece un relato trufado de ficción; un relato chusquero», dijo el alcalde.

«Estaba de viaje de regreso de Cuba, donde participé en el Congreso de Ciudades Patrimonio y, cuando aterrizamos Óscar Olave [director técnico de Alcaldía] y yo en el aeropuerto de Madrid, al encender el móvil, recibí cientos de mensajes, hasta el punto de que se me bloqueó el móvil y también me quedé aturdido. Entre ellos pude ver en el WhatsApp el mensaje de Moisés Grillo, el director del Gabinete de Prensa, que me pedía que lo llamara urgente», manifestó.

Luis Yeray Gutiérrez precisó que en la crisis provocada por Alejandro Marrero el único interlocutor que ha existido ha sido el propio Grillo. Este responsable de comunicación le puso al corriente de lo publicado por EL DÍA, le precisó que él mismo no tuvo conocimiento de los hechos sino el domingo, aunque habían ocurrido en la madrugada del viernes al sábado, y le anunció al alcalde que el propio Alejandro Marrero le informó de que iba a dimitir la tarde del martes. Finalmente lo hizo a primera hora de la mañana de ayer y en persona en el registro municipal de La Laguna porque las claves informáticas no las tenía operativas, precisan las fuentes.

Cuando se le reitera al alcalde si ha hablado con Alejandro Marrero de forma directa o a través de algún intermediario, Luis Yeray Gutiérrez insiste en que Alejandro Marrero ya le había anunciado al jefe de Comunicación de Alcaldía que iba a dimitir y añade que en el momento de la entrevista celebrada a primera hora de la tarde de ayer en su despacho del Ayuntamiento no había mantenido aún ninguna conversación con el concejal dimitido.

«Por supuesto que voy a hablar de Alejandro Marrero. No sé si esta tarde [por la de ayer] o cuando él quiera, porque por encima de todo está la amistad que existe entre nosotros y no la voy a perder». Otra cosa es la faceta política. El alcalde, que reiteró de nuevo que nada tiene que ver con la decisión que adoptó el concejal de Seguridad Ciudadana, admitió que «prefiero una dimisión a un cese», dejando entrever que si Alejandro Marrero no hubiera optado por dejar sus cargos –tanto en el equipo de gobierno como también orgánicos en el PSOE, como la secretaría de Economía–, se habría decantado por cesarlo de sus responsabilidades como portavoz de grupo municipal socialista, segundo teniente de alcalde y responsable de Hacienda, además de edil de Seguridad Ciudadana. «Esta mañana [por la de ayer] presentó la dimisión y desde el minuto uno se la acepté; piensa que también se la pude rechazar», explicó sobre la decisión de Alejandro Marrero de dejar su acta como edil. E insistió: «Esta decisión ni la he exigido ni la he consensuado».

«Al frente de su concejalía, Alejandro ha tenido un trato exquisito, que lo pongo en valor y en esta vida política, que a veces es tan malvada, que un concejal en activo presente su dimisión para luego él defenderse con todo lo que lo pueda hacer yo lo pongo en valor y hay que darle la dignidad que requiere. Demuestra el tipo de persona que es y la lealtad con la que ha trabajado durante todo este tiempo al lado mío. Y cuando tenga que salir la verdad, que salga», añadió el alcalde.

Marrero, un ejemplo

«El concejal ha tomado una decisión que no es fácil y que ha cambiado las formas con las que en el pasado se actuaba en este ayuntamiento y hay que ponerlo en valor y ejemplarizarlo. Estamos al frente de la gestión pública y tenemos que ser exquisitos en el comportamiento, no podemos tener ningún tipo de situaciones como esta. Tengo un profundo dolor; en la vida política y activa sobre todo nunca se dan este tipo de comportamientos. Es más, se suelen adoptar cambios de responsabilidades y yo no estoy de acuerdo con eso; hay que ser bastante responsable con los comportamientos», planteó.

Luis Yeray destacó el acto de valentía de Alejandro Marrero al decidir renunciar a su acta como edil. «Otros debería tomar ejemplo de nosotros, que somos totalmente respetuosos con el cargo que ostentamos».

Con Alejandro Marrero ya dimitido, el alcalde tiene preparada la reestructuración de su grupo municipal, por lo que mañana jueves se celebrará la ejecutiva local socialista para formalizar la designación de Badel Albelo como portavoz socialista, además de asumir también Seguridad Ciudadana más el área de Fiestas. Hasta la incorporación de la nueva concejala, Elena García, el propio alcalde mantendrá las competencias de la Concejalía de Hacienda a la espera de que un pleno extraordinario convocado para mañana dé cuenta de la dimisión de Alejandro Marrero, lo que permitirá requerir a la Junta Electoral el nombre de la sustituta, la economista Elena García, que asumirá la Concejalía de Hacienda. Luis Yeray Gutiérrez confía en que la nueva concejala esté ya a comienzo del próximo año, cuando prevé la aprobación del presupuesto municipal.