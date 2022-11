¿Y cuándo el pabellón deportivo de Taco?

Se ha retirado por fin la lápida de la iglesia de la Concepción que atribuía falsamente a Francisco Franco «la decisión personal» de reconstruir la parte del histórico templo que resultó afectada por el derrumbamiento parcial de su cubierta en 1972. Se ha hecho sin alharacas ni aspavientos, con inteligencia. No se dio pábulo a protestas ni a exaltaciones. Se hizo con normalidad, como tiene que ser. Tres años han transcurrió desde que propuse su eliminación en un artículo de 2019. Pues ya está. Problema resuelto.

Ahora, para que San Cristóbal de La Laguna cumpla en su totalidad la ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, considera este cronista que sólo queda suprimir la última huella visible del franquismo en el municipio (si no aparece agazapada alguna otra; que nunca se sabe). Conviene que se elimine el nombre de Juan Pablos Abril del pabellón de deportes de Taco. No hay ningún motivo para seguir manteniendo en esta instalación deportiva el recuerdo de quien fue un franquista redomado.

Juan Pablos Abril era un gobernador simplón, pagado de sí mismo y pedigüeño. Presionaba sin recato a las corporaciones públicas para que dieran su nombre a calles, plazas u organismos. Aún quedan por ahí rastros de sus afanes egocéntricos, entre ellos el de Taco. Dos de sus «grandes consecuciones» en los algo más de cuatro años de gobierno de la provincia fueron la declaración como BIC del lugar que ocupaba el obelisco de Las Raíces y el polémico monumento con que quiso recordar, a costa del bolsillo de los canarios occidentales, los XXV años de paz del franquismo; o, como decía el pueblo con socarronería, «de pa(z)…ciencia».

El obelisco, conocido popularmente por el supositorio, carecía de valores estéticos y fue oportunamente eliminado a propuesta del PSOE. Valbuena se dejó la piel en el empeño. El monumento santacrucero, obra del escultor Juan de Ávalos (Mérida, 1911 – Madrid, 2006), permanece en su primitivo emplazamiento. Yo me cuento entre quienes propugnan que se mantenga donde está. Como académico de Bellas Artes debo ser coherente y defenderlo por sus valores estrictamente artísticos, que los tiene de sobra. El legislador previó casos así. Véase el artículo 35.6 de la ley más arriba mencionada. Ya defendí en anterior escrito su resignificación, como se ha hecho o se está haciendo con calles, colegios, centros públicos, la actual Subdelegación del Gobierno, el Cuelgamuros madrileño y más. Es preciso y será saludable y sanador enterrar de una vez por todas nombres y adjetivos espurios para que permanezca y recobre su valor, en este caso, la pura desnudez total de la piedra y el bronce transfigurados por la magia del arte. El tiempo y la historia se encargarán de lo demás: de refrendar la categoría artística del monumento de Ávalos y diluir del todo la sombra política que sigue pesando sobre él.

El pabellón de Taco merece llevar el nombre de un gran deportista lagunero, que siempre los hubo. No serán fáciles la selección y la elección. Habrá que hacerlo con criterios consensuados, objetivos y al margen de banderías. Ahí los tacuenses deben tener voz también. San Cristóbal de La Laguna ha sido cuna de extraordinarios deportistas en muy diversas modalidades, cuya personalidad y señorío se mantienen en la memoria colectiva; deportistas que siguen siendo paradigma de nobleza, de coraje y pundonor y ejemplo para la juventud. A este viejo periodista le viene alguno a la memoria, pero quiere ser prudente y prefiere no arriesgarse a dar nombres. Se decía en mis tiempos que bastaba difundir que alguien había sido propuesto como obispo para que no llegara a serlo.