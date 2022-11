50 años de un derrumbe histórico

Se cumple medio siglo de un episodio que destruyó la iglesia de La Concepción, en pleno centro histórico lagunero. Un domingo, sobre las 20:30 horas, el techo del templo cedió y dejó importantes daños en el inmueble. Por fortuna, ya no quedaba en ese momento nadie en el interior, por lo que no hubo que lamentar desgracias personales. También se salvó el púlpito, una de sus obras más valiosas.

La parroquia matriz de Nuestra Señora de La Concepción, uno de los principales edificios históricos del casco lagunero, sufrió en 1972 un derrumbe del que ayer se cumplió medio siglo. El 12 de noviembre de aquel año, un domingo, en torno a las 20:30 horas, el techo se vino abajo. Hubo suerte: había terminado la misa y ya no quedaba nadie en el interior. Sin embargo, los daños materiales y sobre el patrimonio fueron notables. «Se derrumbó la iglesia de La Concepción de La Laguna en la noche del domingo», tituló este periódico en portada en su edición del martes 14, dado que por entonces no salía a la calle los lunes.

El accidente seguía a unos trabajos que se habían realizado en la techumbre tras detectarse desperfectos en la iglesia. El cronista oficial de La Laguna, Eliseo Izquierdo, lo relata con detalle en un artículo publicado en este periódico en 2019. «Todo había comenzado un año antes. Sobre las once de la noche del 24 de octubre de 1971 se desprendió del artesonado de la mencionada nave lateral un tirante simple que hasta ese momento no había dado señales de peligro», expone. «Los preparativos para reparar el daño se pusieron en marcha inmediatamente. Sin embargo, dos días más tarde, la prensa informaba que ‘durante las pasadas veinticuatro horas la pared se ha inclinado peligrosamente y han surgido grietas’, lo que llevó a apuntalarla inmediatamente con perfiles metálicos anclados en bases de hormigón. La amenaza de derrumbamiento, que parecía inminente, se dio por disipada», añade Izquierdo.

Con posterioridad empezó la obra. Esta se fue desarrollando dentro de la normalidad durante los meses sucesivos, y el 10 de noviembre de 1972 se encaminaba ya hacia su finalización, solo a falta de la reposición del pavimento. Y ocurrió entonces lo que nadie esperaba. EL DÍA apuntaba en su publicación sobre el suceso: «Cuando avanzaban a ritmo satisfactorio las obras de restauración del templo matriz lagunero, el techo se desploma y la iglesia queda totalmente en ruinas. Eso ocurrió en la noche del domingo, inesperadamente, sin que, afortunadamente, nadie estuviera dentro o cerca del templo. No hubo víctimas, pero sí daños materiales incalculables, porque lo artístico, lo histórico, no tiene precio. Se salvó el bellísimo púlpito, encerrado dentro de un prisma de ladrillos, como medida preventiva. Y se salvó el altar mayor y alguna otra cosa. Pero el templo sucumbió como tal. Si se reconstruye, ya no será la misma iglesia de La Concepción. Será una nueva iglesia que ocupa el lugar de la anterior (...)».

En concreto, se vinieron abajo los techos de las naves central y lateral derecha. «Según las primeras hipótesis, en primer lugar cayeron dos columnas y tres arcos, la cubierta de teja y el artesonado de las dos naves citadas más arriba. A medianoche se desplomó la tercera columna, así como el arco que la sustentaba», proseguía la crónica que publicó este periódico. «El artesonado de la capilla lateral se había colocado muy recientemente, dentro de las obras de restauración programadas con ocasión del derrumbamiento de una de las paredes del templo», precisaba. A partir de entonces comenzó el proceso para la reconstrucción de este inmueble lagunero. Se requirió de una actuación de importancia tras los desperfectos, pero finalmente se recuperó.