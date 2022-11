Acuerdo para tramitar sanciones por todas las infracciones urbanísticas

Los choques entre Coalición Canarias (CC) y el Partido Socialista (PSOE) a cuenta de las obras sin permiso realizadas por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, acabaron ayer en el salón de plenos del Consistorio lagunero y llevaron a la adopción del acuerdo de sancionar todas las infracciones urbanísticas que se produzcan en el municipio.

Esa decisión resulta de una reformulada propuesta de CC, proponente del pleno extraordinario celebrado este miércoles a las 14:00 horas. Los nacionalistas habían empezado planteando una resolución con un tenor distinto, por el que pedían sancionar a los socialistas Gutiérrez y Matos, que modificaron tras un informe del secretario municipal.

El texto final recoge: «(...) que el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna inste a la Gerencia Municipal de Urbanismo a que proceda al cumplimiento de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que especifica que la potestad sancionadora urbanística es de ejercicio inexcusable, como establece su artículo 324.1, y que, por tanto, toda denuncia por presunta infracción urbanística que tenga entrada en el registro de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna debe ser tramitada en el plazo de seis meses. Que se cumpla con la citada obligación, como sucede con todos los ciudadanos en base al artículo 14 de la Constitución Española, que determina la igualdad ante la ley».

Sin los populares

La sesión empezó con el PP abandonando el debate al entender que se trataba de un «paripé». Tomó la palabra el concejal no adscrito, Alfredo Gómez, quien fue frenado por el alcalde al empezar a referirse a él y a la concejal de Cultura, Yaiza López, al no tratar el punto sobre nadie en particular. Pidió entonces amparo al secretario, que corroboró el planteamiento de Gutiérrez.

Santiago Pérez (PSOE y Avante) insistió en que entre 2015 y 2019 no se abrió ningún expediente sancionador, mientras que en este mandato solo se ha aperturado uno por la «ocupación de 100.000 metros cuadrados por una actividad contraria al ordenamiento jurídico». Alertó de que, si se sancionan todos los casos, «se va a multiplicar por dos la carga de trabajo», así como que eso beneficiará a los «grandes infractores». Y es que el veterano concejal viene manteniendo en los últimos años que se debe perseguir de forma principal la gran infracción.

Jonathan Domínguez (CC) cargó contra Pérez. «Se ha desdibujado», le dijo en una comparación con su etapa de los años 90. Ya al final, intervino el alcalde y se ofreció a ser sancionado el primero. Lamentó las «medias verdades» y quitó hierro a la actuación que llevó a cabo en su casa. «Venían aquí a ver cómo podían embicherar al alcalde», criticó a CC, antes de añadir: «El miedo a perder las elecciones los está superando». Alfredo Gómez se quejó de que Gutiérrez pudiese hablar sobre un caso particular al que a él se le impidió aludir. Situó la relevancia de lo ocurrido en que el regidor local «es el que tiene la máxima responsabilidad sobre la ley urbanística a estos efectos».