Recogida de setas intercultural

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna organizó ayer una jornada en torno a las setas con la participación de 37 mayores de la Asociación de Mayores de Las Chumberas y 11 inmigrantes que residen en Las Raíces. El Campamento Quimpi, en Las Lagunetas, junto al Forestal Park y la Finca Don Leandro, fue el lugar elegido para una actividad que se repetirá con otros colectivos de la tercera edad del municipio. Junto a la recogida y explicaciones sobre las setas, la iniciativa incluía una paella para los asistentes.

«Las rutas micológicas son unas de las actividades de dinamización de mayores que empezamos el año pasado, y fueron todo un éxito», explicó el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, en una mañana de bruma y lluvia fina en el Monte de La Esperanza que no fue impedimento para llevar a cabo esta acción. «Este año estamos incorporando, además, el elemento intergeneracional. Estamos potenciando espacios en los que, dentro del Plan Municipal de Mayores, convivan personas de distintas edades», manifestó el también primer teniente de alcalde de La Laguna.

Ascanio puso de relieve que en este caso también sobresale la confluencia de «distintos elementos culturales». Y prosiguió el edil: «Es una oportunidad de conocer un entorno natural que no es tan frecuente que sea visitado por las personas de las Islas y, sobre todo, algo que no forma parte de la cultura propia de Canarias, porque la tradición micológica, la búsqueda de setas y el uso de las setas no está dentro de nuestros elementos culturales».

Antes del recorrido por el monte, los asistentes pudieron ver los diferentes tipos de setas, desde la apreciada boletus a otras venenosas o alucinógenas, como la que en México denominan la seta de la risa. Néstor Sosa, aficionado al mundo micológico, explicaba los detalles a medida que los mayores se iban interesando. «¿Aquí hay alguna venenosa?» era una de las preguntas que se repitió.

«Hay una exposición de todas las setas que se encuentran en este entorno. Son setas de una calidad tremenda, que en otros lugares son muy demandadas y que aquí están en el medio natural y muchas veces pasan totalmente desapercibidas», planteó Ascanio. «Hoy van a conocer este entorno, el mundo de las setas, y después vamos a disfrutar de una jornada de convivencia con la comida, que va a ser una paella», manifestó el concejal de Unidas.

Acción lingüística

Se detuvo a continuación Rubens Ascanio en que también contaron con la presencia de miembros de los talleres de inmersión lingüística, y más concretamente de las clases de español, de la Universidad de La Laguna, «que son tanto profesores como alumnos que de forma voluntaria participan de estas jornadas».

No es la anterior la única acción en materia de inmigración que ha tenido lugar en los últimos días. El Ayuntamiento de La Laguna informó en una nota de prensa de que el Centro Ciudadano El Tranvía, en La Cuesta, acogió la pasada semana la III Mesa Municipal de Acogida a Personas Migrantes y Refugiadas, «en la que participaron casi un centenar de representantes de diversas instituciones, organismos y colectivos vinculados con la cuestión migratoria en la localidad».

Los participantes conocen los distintos tipos de setas, desde la apreciada boletus a otras venenosas

Sobre esta otra propuesta añadió el Consistorio que iba acompañada de «un programa de charlas, presentación de proyectos y puesta en común de iniciativas que, en esta tercera edición y tras dos encuentros también multitudinarios, se ha centrado en buscar soluciones compartidas para mejorar la inclusión de los menores migrantes no acompañados y los recursos de apoyo en su paso a la edad adulta».

El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, destacó que este foro participativo «se está convirtiendo en un lugar de referencia a la hora de valorar las políticas de acogida y migratorias, todo dentro de la apuesta de nuestro municipio por poner en valor la diversidad y la multiculturalidad como elementos enriquecedores de nuestra sociedad».