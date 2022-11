Las catrinas desfilan por Aguere

El centro histórico de La Laguna acogió ayer un desfile de catrinas, uno de los iconos de la cultura mexicana y, en particular, vinculado al Día de Difuntos. Se trata de la cita principal de la campaña Día de muertos, noche de finados y tuvo su inicio y finalización en el entorno de La Concepción. Durante su recorrido más de un viandante se mostró sorprendido por la comitiva. «La verdad es que no tenía ni idea de lo que eran las catrinas, pero me parece bonito; es otra forma de entender la muerte», decía poco después de comenzar el acto Antonio González, uno de tantos transeúntes que a mediodía de este sábado recorrían las principales calles laguneras.

¿Y cómo llegó este desfile a La Laguna? Se trata de una iniciativa organizada por el Consulado Honorario de México en Santa Cruz de Tenerife –que tiene su sede muy cerca de la torre de La Concepción– y la asociación empresarial La Laguna Zona Comercial (LLZC), con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, por medio de sus áreas de Fiestas y de Comercio; de la Universidad de La Laguna (ULL), y de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca). Entre unos y otros armaron una nueva propuesta. Esta estaba previsto que, tras partir de La Concepción, continuase por la calle Herradores, para volver por La Carrera y terminar nuevamente en La Concepción.

«Yo creo que esto no lo habían hecho nunca. Es un acto más para animar el ambiente. En ese aspecto no me parece mal, aunque quizá uno no está acostumbrado; pero sí, en general lo veo bien», expresó Carmen Delgado, vecina de La Verdellada y que se había detenido a ver el desfile.

Entre los participantes se encontraba la cónsul honoraria de México en Santa Cruz de Tenerife, María Ángeles Baca, así como el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez. El resto de la comitiva, fundamentalmente mujeres, bailaban con unos trajes coloridos. Antes del comienzo, alumnos del Ciclo Superior de Caracterización y Maquillaje Profesional del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Las Indias caracterizaron a los integrantes del grupo.

Los altares en instituciones y un concurso de escaparates han sido parte del proyecto

Este es el último acto de una lista de propuestas que comenzaron desde el 28 de noviembre y que han intentado convertirse en un encuentro cultural con México. «Con ella se pretende, partiendo de una tradición con tanto arraigo cultural en nuestra sociedad como la festividad de los difuntos, fortalecer lazos de entendimiento entre culturas y al mismo tiempo dinamizar el comercio tradicional y el sector de la restauración de la ciudad», explicaron los organizadores de la acción.

En concreto, Día de muertos, noche de finados es una campaña de dinamización comercial con diferentes actividades culturales y de ocio. En ese marco se han realizado altares en el Consulado Honorario de México, en el Orfeón La Paz, en la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe y en la Universidad de La Laguna. Se une a lo anterior un concurso de escaparates. Previamente, y de la mano del Espacio México-Canarias del Consulado Honorario de México, se impartió a los comerciantes el taller titulado Flores de papel y tradiciones mexicanas, con una charla sobre los símbolos propios de un altar de muertos y consejos prácticos sobre las técnicas para decorar los escaparates. Según han planteado los responsables, otro de los objetivos de todo lo anterior es el de buscar otro «reclamo turístico para el municipio».

«Es indispensable fomentar las tradiciones y hacer que formen parte de las nuevas generaciones. Desde el Espacio México Canarias, departamento cultural del Consulado Honorario de México, siempre vamos de la mano de la cultura canaria; no podemos ni queremos olvidar que muchas de nuestras tradiciones se asemejan a las suyas», había expresado María Ángeles Baca coincidiendo con la presentación del programa de actividades. «Creemos firmemente en la importancia de que se conserven y que todos los jóvenes y niños participen de estas tradiciones y las hagan suyas», manifestó la cónsul honoraria.