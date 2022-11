El alcalde de La Laguna cesa a Fran Hernández (CC) de la Comisión de Convivencia

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), ha cesado al concejal de Coalición Canaria (CC) Francisco José Hernández de la Presidencia de la Comisión Ciudadana para la Convivencia. Según afirmó el afectado, la medida llegó en la Junta de Portavoces en la que se trababa el pleno extraordinario sobre las obras ilegales en la vivienda del regidor local y del presidente del Parlamento canario, Gustavo Matos, previsto para el miércoles.

Francisco José Hernández, más conocido como Fran Hernández, lamentó ayer la situación a través de Facebook. El paso dado por Gutiérrez, además de apartar al edil del citado órgano, supone que deje de estar en el régimen de dedicación exclusiva, lo que lleva aparejados efectos económicos.

Preguntadas al respecto, fuentes oficiales del grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna indicaron ayer: «El cese se debe a que, en los más de dos años que lleva como presidente de la comisión, esta no ha sido convocada ni una sola vez, ni tan siquiera ha mantenido una sola reunión con el alcalde para darle cuenta de sus gestiones como presidente». Y añadieron: «Tampoco ha sido aprobado el reglamento ni se tiene constancia de que se esté trabajando en él».

Por su parte, Hernández escribió en su página de Facebook: «Leí una vez una frase de mi querido compañero José Alberto Díaz-Estébanez León que decía: ‘Cuanto más gritan los enemigos y más sin sentido lo hacen, mejor sé que estoy haciendo mi trabajo y más cerca de mis objetivos’». El concejal también expresó: «Estoy orgulloso, pero mucho, de ser la persona de valores que mis padres, mi mujer y mis hijos esperan de mí; de ser el político justo, honrado y trabajador que las ciudadanas y ciudadanos esperan de mí, y, además, de tener la conciencia y la dignidad intactas por estar trabajando por la ciudad que me ha visto crecer, sin que nada ni nadie condicione mi vocación».

En su publicación en las redes sociales añadió: «Yo llego a la política ya llorado de casa, sabiendo a lo que me expongo cuando denuncio lo que considero que es intolerable, pero con la tranquilidad de tener una profesión a la que volver, con la cabeza bien alta». Y completó: «Voy a seguir igual, trabajando por la ciudad que amo, por mis vecinas y vecinos, luchando cada una de las batallas que se me presenten. Cuanto más me aprietan, más yo mismo soy».

Como se recordará, este pleno sigue a unas actuaciones realizadas en la casa de Matos y a otras sin licencia en la vivienda del alcalde, tras lo que se abrió un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística. Luis Yeray Gutiérrez ya procedió a la demolición de los trabajos ejecutado sin permiso.

Coalición Canaria (CC) pedirá en el citado pleno extraordinaria que se inicien expedientes sancionadores sobre las actuaciones de ambos políticos socialistas, mientras que el secretario municipal emitió un informe en el que mantuvo que ese acuerdo vulneraría el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y que el punto debería ampliarse al resto de vecinos en la misma situación.