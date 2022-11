Vecinos de Taco claman una solución a los episodios violentos de un okupa

Vecinos de la calle San Vicente, en Taco, urgen una solución a los problemas que genera un okupa en la zona. Amenazas incluso de muerte, ruidos, gritos, música a alto volumen, lanzamiento de objetos, acumulación de basura en un solar aledaño… Así lo sostuvieron ayer varios residentes y también se recoge en unos vídeos a los que ha tenido acceso este periódico. «No podemos más; esto es completamente insostenible», sintetizó un afectado. «No nos falta ni una sola puerta en la que tocar: Juzgado, Policía Local, Policía Nacional, Urbanismo, Servicios Sociales, Defensor del Pueblo, Sanidad…», enumeró.

La misma persona relató que hasta en tres ocasiones se ha dirigido sin éxito a la Alcaldía. «Me han dicho ‘sí, sí, sí; ya te llamamos’, y a mí no me ha llamado nadie», indicó sobre esos contactos con el Ayuntamiento de La Laguna. Asimismo, y aunque varios residentes han formulado denuncias, estas encallan porque el denunciado no comparece cuando es citado. «Las instituciones me dicen que cada uno tiene sus competencias; pero, si cada uno tiene sus competencias y nadie cumple su función, ¡¿qué hago?!», se preguntó un vecino. «Me dicen que tiene derechos. ¿Y los míos? ¿Quién defiende los míos?», se quejó con desesperación.

Preguntados este lunes por estos hechos, la adopción de medidas y posibles actuaciones futuras, fuentes oficiales del grupo de gobierno señalaron: «La Policía Local ha intervenido varias veces en la vivienda, atendiendo a llamadas vecinales por alteraciones del orden. Entre ellas, en febrero de este mismo año se tramitó ante el Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de La Laguna una denuncia por un delito de amenazas y daños ocasionados al vehículo patrulla». Y añadieron: «Con respecto a los servicios sociales, a raíz de los escritos vecinales se ha activado a la Unidad de Infancia para comprobar el bienestar de los menores que conviven en ese domicilio y hacer los informes que correspondan».

Situación extrema

Desde el anonimato por razones obvias, varios vecinos coincidieron en que los problemas en la calle San Vicente, que desemboca en la confluencia de las avenidas de La Libertad y El Paso, empezaron hace alrededor de tres años, cuando se produjo la okupación de una vivienda por el protagonista de los hechos. Si entonces se rompió la tranquilidad, la situación ha sido extrema durante los últimos meses, aseguraron.

«Es agotador», «Si el señor no quiere que duermas, no se duerme» o «Sentimos miedo» son algunas de las frases que aparecen en el relato angustiado de una vecina. Asimismo, indicó que este problema está generando estragos psicológicos entre los principales afectados. «Llevamos meses sin poder descansar y, al mismo tiempo, tenemos nuestros trabajos y que seguir trabajando», expresó. «Él, en cambio, vive al margen de la ley y no pasa nada», apuntó. «No nos merecemos lo que nos está pasando», completó.

Guardianes de sus casas

Renuncia a vacaciones por temor a dejar la casa sola u once meses durmiendo fuera del dormitorio para alejarse lo máximo posible de los ruidos son otras situaciones derivadas de lo que está ocurriendo. «¿A qué están esperando: a que haya una desgracia?», se preguntó uno de los afectados ante la falta de acciones por las instituciones públicas.

Todos estos episodios llevaron días atrás hasta la zona al portavoz de Coalición Canaria (CC) en La Laguna, Jonathan Domínguez. «La okupación ilegal de viviendas tiene otra cara dramática que parece no importar, y es la de los vecinos del inmueble okupado cuando el okupa actúa con alevosía contra la convivencia del lugar, y este caso de Taco es un clamoroso ejemplo», dijo.

No es la primera vez que sucede algo así en el municipio. Hechos de este tipo se han repetido en los últimos años en los barrios. Ante este caso concreto, Domínguez criticó de «la lentitud de los procesos judiciales, la moratoria de desahucios y la falta de recursos para garantizar la seguridad y la convivencia por parte del Ayuntamiento», sobre el que también lamentó su «parsimoniosa actitud ante una situación de tal gravedad». Es por ello que también llevará una pregunta al respecto al próximo pleno.