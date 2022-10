La familia del científico Blas Cabrera exige la devolución de su legado documental, y asegura que se encuentra bajo la custodia del presidente de la Asociación Amigos de la Cultura Científica. En la carta abierta El legado inédito de Blas Cabrera Felipe, ‘padre de la Física española’, la ‘Historia de la Física’ oculta y, con ella, la palabra de su autor, firmado por su nieto Luis Blas Cabrera, se expone que han tratado sin éxito de recuperar los textos.

Esto se conoce coincidiendo con la repatriación desde México de los restos mortales del científico y su inhumación, que tuvo lugar el pasado fin de semana en el cementerio de San Luis. Como recuerda su nieto, está considerado el padre de la Física española, desarrolló una exitosa carrera profesional y se vio obligado a exiliarse hasta su muerte en 1945.

De entre los textos destaca ‘Historia de la Física’, un manuscrito inédito

En su última etapa, «escribió un texto que, a día de hoy, sigue como manuscrito inédito y oculto a la comunidad científica y educativa: Historia de la Física», afirma Luis Blas Cabrera en el citado artículo. «Este libro fue su última voluntad para dejar un legado a España y a México, al mundo científico en general», añade. Y prosigue: «Y ¿dónde está este manuscrito? Pues este, además de un número incierto de otros manuscritos como el de Teoría de la Relatividad, escrito en 1934 para la Universidad Internacional de Santander, cartas y la totalidad del legado documental de Blas Cabrera se encuentra bajo la custodia de don Francisco González de Posada, como presidente de la Asociación Amigos de la Cultura Científica, que recibió en préstamo del físico Nicolás Cabrera Sánchez, hijo de Blas Cabrera, hacia 1986, con la finalidad de promover actos de divulgación de su figura y también con el propósito de celebrar su 50 aniversario, en 1995».

El nieto del científico apunta: «Han pasado 18 años hasta el presente, no se ha publicado ninguno de los manuscritos referidos y el legado no ha sido devuelto por el señor González de Posada a los herederos». A continuación menciona que el catedrático José Manuel Sánchez Ron publicó un libro titulado Blas Cabrera, científico español y universal, en el que también lamenta lo ocurrido con Historia de la Física.

Siempre según la versión de Luis Blas Cabrera, al conocer de la publicación antes mencionada, él y dos herederas «le enviaron tres burofaxes, desde enero a julio de este año, requiriéndole la devolución del legado». Y continúa: «Han pasado 8 meses del primero y hasta la fecha ninguno ha recibido respuesta documentada. La cosa es muy sencilla, don Francisco: o tiene usted voluntad de devolver el legado o no la tiene. El silencio no es una opción y solo puede interpretarse como una negativa. ¿Por qué no devuelve usted el legado y oculta los manuscritos? Manuscritos de los que usted mismo ha afirmado su existencia, utilizando sus propios escritos y palabras reiteradas en el catálogo de la exposición de Lanzarote, donde afirma que se encuentran «(...) en vitrinas, ejemplares de las obras originales y en concreto de sus libros editados y de numerosos manuscritos inéditos».

La familia quiere recuperar los documentos para a comunidad científica y educativa

Manuscritos y cartas personales del científico

Más en detalle, entre el material se encuentran «manuscritos y cartas personales» de, entre otros, científicos de la talla del Premio Nobel Erwin Schrödinger, «que constituyen un patrimonio cultural, histórico y científico de este país, que no puede permitirse ni un minuto más que sigan ocultos o en el olvido». También le expresa: «Finalmente debo decirle que los herederos deben reclamarle en vía legal la devolución del legado, porque, si no lo hacen, el día 2 de agosto de 2025 habrán perdido todo derecho al dominio por el transcurso de 80 años de la muerte del autor, frente a cualquier persona que reclame para sí la propiedad del legado histórico».

Concluye la carta abierta: «La familia quiere recuperarlo para ponerlo a disposición de la comunidad científica y educativa y de España, pero es posible que no lo consiga y la familia, y yo con ella, tengamos que resignarnos. Pero tenga por seguro que seguiré reprochándole hasta mi último aliento la deslealtad que perpetra cada día que transcurra sin devolverlo para con Blas Cabrera, Nicolás Cabrera, la comunidad científica española y México e Hispanoamérica, además. Si por el contrario, decidiera usted atender mi reivindicación a partir de esta carta, no dudaré en reconocer públicamente su señorío».