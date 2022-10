Los vecinos de La Laguna no acceden al Plan de Rehabilitación de Vivienda del Cabildo insular «al no estar el Ayuntamiento al corriente de los pagos a la Seguridad Social, según se señala en un informe de la institución insular sobre Programa Insular de Rehabilitación del Vivienda 2022, relativo a los ayuntamientos adheridos y beneficiarios, que se trató en el Consejo de Gobierno del 4 de octubre», indicó ayer Coalición Canaria (CC) en una nota.

«Una vez más, desde Coalición Canarias denunciamos que se constata la nula gestión del gobierno de Luis Yeray Gutiérrez, su falta de implicación con las verdaderas necesidades de la ciudadanía y que no es capaz de gestionar acciones que se vienen desarrollando durante años y que, en este caso, se trata de que los laguneros en situación más precaria puedan tener sus viviendas en unas condiciones mínimas de habitabilidad», apuntó.

El Consejo de Gobierno Insular aprobó en mayo el Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda 2022, que tiene por objeto «asegurar la función social de la vivienda, mediante el otorgamiento de subvenciones directas a los ayuntamientos de la Isla, a los efectos de su distribución entre aquellos propietarios que no dispongan de recursos económicos suficientes y cuyas viviendas no estén en condiciones mínimas de habitabilidad», como se ha venido haciendo desde el año 2016. Para ello, el Cabildo coopera con los ayuntamientos de la Isla aportándoles subvenciones directas para fomentar la rehabilitación de viviendas que, ante la falta de recursos económicos de los propietarios, no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad o accesibilidad. Para ello se les pide a los consistorios «algunos requisitos, que en el caso de La Laguna no cumplen y que, pese a los requerimientos y los plazos dados por el Cabildo, no los subsanan».

Así, se señala que, con fecha 3 de agosto, el Ayuntamiento de La Laguna «presenta certificado negativo de encontrarse al corriente en sus obligaciones de pago con la Seguridad Social de fecha 15 de julio de 2022, al mantener una deuda con dicha entidad y escrito suscrito por el señor concejal teniente de alcalde de Ordenación del Territorio y Vivienda por el que solicita se le conceda un plazo de 20 días para completar el requerimiento efectuado».