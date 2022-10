«El gobierno ha estado acabando los proyectos que le dejamos»

¿Cómo lleva el trabajo previo para su candidatura a la Alcaldía de La Laguna?

Con muchísima ilusión. Coalición Canaria (CC) tiene más de 3.000 afiliados en el municipio y hemos logrado reactivar de una manera histórica todos los comités de zona, que suman un total de 590 personas. Son ellos los que están haciendo el trabajo de la precampaña, barrio a barrio, pueblo a pueblo.

¿Cómo ve al actual grupo de gobierno del municipio?

Va a pasar a la historia como el gobierno de la nada. Nada de nada; nada por aquí, nada por allá. Prometieron miles de cosas, ilusionaron y dijeron que eran la alternativa, el cambio… y se han quedado en prácticamente una caricatura de lo que decían y lo que reivindicaban. Tenemos ejemplos claros: Santiago Pérez, que era el adalid de la defensa del suelo rústico y de un urbanismo ordenado, lleva tres años y medio y La Laguna no tiene un Plan General de Ordenación (PGO), que era su promesa estrella.

Una de las críticas frecuentes al tripartito local ha sido el gasto en redes sociales. Se han dado varias cifras sin que haya quedado demasiado claro a cuánto asciende esa cuantía. ¿Tiene el dato?

Solo en 2021 la suma de todos los contratos menores realizados por este gobierno para contratar servicios de gestión de perfiles en las redes sociales superó los 700.000 euros. Tienen tan poca vergüenza que son capaces de contratar un servicio de asistencia técnica de 15.000 euros para hacer un estudio del impacto de la figura del alcalde en las redes.

¿Cómo ve las opciones de CC en La Laguna para las próximas elecciones?

Somos optimistas. No hay ni una sola encuesta que diga que el actual gobierno sume catorce concejales. Este es un pacto de partidos que no ganaron las elecciones, sino formado por los que las perdieron. La intuición que tenemos, por lo que estamos respirando en los barrios y pueblos y por algunas encuestas, es que vamos a ganar los próximos comicios. Somos la alternativa al actual gobierno, que se dice progresista y que realmente se ha diluido en su mensaje y en su contenido.

En ese contacto con los barrios, ¿qué les dicen los colectivos vecinales?

Nos estamos encontrando con asociaciones que no quieren hacer ni una sola crítica porque automáticamente reciben llamadas de amenaza del gobierno. Un ejemplo fue lo que ocurrió el miércoles en el Día Vecinal. Hubo dos hechos que nos parecieron totalmente desproporcionados: por un lado, un concejal del gobierno que exige a la organización entregarle él un premio a una dirigente vecinal en concreto y, por otro, y está grabado en un vídeo, Josimar Hernández y Badel Albelo arremeten contra el presidente de la FAV Aguere por haber criticado que el alcalde en tres años no haya acudido a ni un solo acto del Día del Vecino. Luis Yeray Gutiérrez debería estar y no ser tan sectario con el movimiento vecinal.

¿Qué destacaría del proyecto que está preparando?

Sobre todo queremos recuperar un proyecto de municipio que no hay en este momento. El actual gobierno lleva tres años y medio improvisando, terminando los proyectos que le dejamos y sin poner en marcha ni una sola iniciativa nueva. Cuando tenemos un gobierno así, podríamos irnos a 2019, recuperar el programa electoral de CC y continuarlo. Pero no: estamos preparando un proyecto de municipio importantísimo sobre cinco líneas estratégicas.

¿Cuáles son?

El PGO; la seguridad, donde tenemos en la actualidad una Policía totalmente liquidada, con 75 agentes menos que hace cuatro años; el deporte; la educación, que requiere de un plan intensivo para que haya guarderías públicas en todos los distritos y la defensa de las instalaciones educativas, y la materia económica, en la que hay una presión fiscal que no es acorde con los beneficios que reciben las pequeñas y medianas empresas laguneras.

¿Cómo será ese PGO?

Debe ser un plan que reestudie e, incluso, en algunos lugares elimine aquellas unidades de actuación que no se han ejecutado porque son inviables económicamente. Hay que proteger la mayor cantidad de suelo rústico posible donde este tenga valor ambiental y para la agricultura y la ganadería. No puede haber una política de vivienda pública en el municipio si no hay suelo para hacerlo. A los hechos me remito: el actual gobierno, frente a lo que eran los planes de vivienda anteriores –en los que CC lograba para La Laguna una media de un millar de viviendas–, ha sido incapaz de conseguir más de 169 casas.

¿Ya tiene alguna idea de quiénes lo acompañarán?

Tenemos una idea de qué lista queremos presentar; lo que no están todavía son los nombres exactos. Yo confío plenamente en los concejales con los que estamos trabajando; son gente conocida de los barrios y pueblos de La Laguna, y esas personas se combinarán con otras de perfiles técnicos que les puedan dar al grupo una solidez suficiente para ganar las elecciones y gobernar.

¿Cómo ve a los candidatos que presentará CC a las principales instituciones?

Vamos a presentarnos muy reforzados. Tenemos a Fernando Clavijo, a Ana Oramas y probablemente a Rosa Dávila como candidata a ser la primera presidenta en la historia del Cabildo de Tenerife, una persona que viene preparadísima, que ha estado en el ámbito local en Santa Cruz y en el Gobierno de Canarias.

El pleno del pasado jueves dejó una escena llamativa que se viene repitiendo durante el mandato: Unidas se Puede propone algo (en este caso, pedir el cese del obispo) y sus socios de gobierno (PSOE y Avante) apuestan por otra cosa. Al final, Unidas lo aguanta o modula su discurso, y ahí sigue. ¿Cuál es su lectura?

Tienen un pacto firmado e interpreto que el acuerdo que les une es más fuerte por los intereses comunes que pueden tener, como es seguir gobernando en el municipio, con los sueldos y asesores, que el ideario.

¿Ha habido alguna novedad con la «irregularidad contable grave» en el Teatro Leal que denunciaron públicamente?

Es muy probable que acabemos en los juzgados porque vemos que no dan su brazo a torcer, no aportan las explicaciones oportunas y, encima, tienen la desfachatez de decir a una de nuestras concejalas en una junta del Organismo Autónomo de Actividades Musicales que el lugar donde tiene que pedir los documentos es allí y no públicamente. También hemos denunciado que han cambiado el sistema de fiscalización del Ayuntamiento. Y esto que vemos en el Teatro Leal de que no hay fiscalización se repite a gran escala en el Consistorio. Tengamos en cuenta que el Ayuntamiento en estos tres años ha movido en torno a 300-400 millones de euros que están reglamentariamente sin fiscalización.

Las quejas del mundo del deporte durante el mandato han sido una constante. ¿Qué opina de lo que ha ocurrido?

El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) tiene una gestión en este momento invisible. O, directamente, no hay gestión. El primer error que cometió la concejala de Deportes fue no nombrar a un gerente. Comenzó después una desbandada de técnicos que no supieron atajar. ¿Qué nos encontramos? Un organismo que empieza a tener muchos problemas y un gobierno que se cierra en banda y, lo peor de todo, que es desleal entre ellos mismos.

¿A qué se refiere con que el gobierno es desleal?

El alcalde es desleal con la concejala. La nombró él y, por tanto, él es el responsable de toda la gestión que realice ella. La edil no tiene capacidad para gestionar el Organismo Autónomo de Deportes, y lo ha demostrado. Y Luis Yeray Gutiérrez, en vez de ayudar y proporcionar los medios para que el OAD pueda solucionar los problemas, se dedica, cada vez que se reúne con un club, a decir: «Es que la concejala es una incompetente». Le ha expresado eso incluso por WhatsApp a algunos presidentes de clubes. ¿Y cómo les compensa cuando un dirigente de un equipo denuncia que están abandonados? El alcalde va por detrás, les busca un patrocinador de una empresa pública o privada, le da una ayuda y el club escapa.

Hablando de deporte, la zona techada de Las Peras va camino de tres años cerrada porque una viga está partida…

Es un claro ejemplo de la desidia de este gobierno. Esto es en el área de Deportes, pero es que ese tipo de situaciones se dan en muchísimas otras infraestructuras municipales.