El sector apuesta más fuerte por el fomento de la lectura

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna expande su oferta de actividades para fomentar la venta de libros y la lectura entre personas de todas las edades. Ayer se inauguró la Feria del Libro de Tenerife, cuyo epicentro se halla en el entorno de la iglesia de La Concepción y la plaza de la Junta Suprema con las casetas de las librerías y otras entidades. Pero, además, desde el Consistorio se programan actividades paralelas también en la plaza del Adelantado y en las inmediaciones de la Catedral en lo que se configura como una expansión en el espacio y en la calidad de contenidos que se ofrecen.

El gestor cultural Sergio García de la Nuez aseguró que en la preparación de este evento se trabaja desde abril. Y lo primero que se hizo fue la reserva de los espacios y en la agenda de los escritores y artistas que forman parte del programa, así como de toda la documentación a entregar. En esta ocasión, la muestra cuenta con el apoyo de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias. Y el presupuesto se estima que puede superar los 70.000 euros.

La Plaza del Adelantado servirá de escenario para el Festival Internacional de Clown (FIC). Y en la Plaza de la Catedral se llevará a cabo la Noche de los Cuentos el sábado por la noche. Y el colectivo Tenerife Lan Party realizará acciones de dinamización cultural, con la utilización, incluso, de equipos informáticos.

Pero la mayor parte de la programación se concentra en la plaza de La Concepción, la del Doctor Olivera y la de la Junta Suprema, con las casetas de las librerías y empresas editoras. En este recinto, como explica García de la Nuez, actuarán hoy Carla Jam y La Bienquerida, mientras que el domingo por la tarde lo harán artistas como Luis Pastor o Miguel Afonso y Pablo Díaz, que integran la propuesta de Folk Canarias.

Dicho gestor cultural del área de Cultura de La Laguna señala que en esta edición «hemos avanzado de un espacio que teníamos el año pasado (en la Plaza del Adelantado) a tres, que están «conectados» a través de la lengua, la literatura e, incluso, de los ordenadores. Además, admite que el Obispado ha colaborado en la cesión de espacios, tanto en el entorno de la Catedral como en el ámbito de La Concepción.

La directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, manifestó que «la pandemia le sentó bien al mundo del libro; la gente, encerrada en su casa, tenía sus posibilidades de ocio en las plataformas televisivas y en la lectura». Para Orúe, «los índices demuestran que en la pandemia se leyó más y se incorporó gente que antes no leía; el reto ahora es que se queden con nosotros».

3 zonas de actividades existen en La Concepción, La Catedral y la Plaza del Adelantado

100 autores firmarán libros hasta el domingo en las diversas carpas

Para esta especialista, en un país donde no se lee mucho y donde mucha gente no pisa una librería, sacar los libros a la calle es una manera de ofrecerse a la ciudadanía. «En las ferias españolas, todas al aire libre, los lectores vienen a comprar y conocer sus autores favoritos y los no lectores a pasearse entre libros; juntos tenemos que conseguir que den el paso y los lean». Afirma Orúe que los estudios de hábitos de lectura que realizan el gremio de editores y el Ministerio de Cultura «demuestran que niños y adolescentes leen mucho y en papel». Entre esos productos figuran cómics, manga o libros ilustrados, por ejemplo, que «no se disfrutan en formato electrónico». A partir de ese punto, opina que lo importante es entender que leen lo que les gusta, no lo que los mayores les decimos que tienen que leer». Comenta Orúe que «por eso tenemos que estar abiertos a sus sugerencias y a los editores y autores corresponde publicar libros buenos de esos que los más jóvenes consumen». Pero también es verdad que, durante la adolescencia, «se pueden perder» a la hora de buscar otras opciones de ocio. En la pasada Feria de Madrid (entre el 27 de mayo y el 12 de junio) aclara que la afluencia de adolescentes y jóvenes «fue brutal».

Izaskun Lagarza Negrín es la propietaria de Librería de Mujeres, en la calle Sabino Berthelot de Santa Cruz de Tenerife. Explica que todas las ferias, aunque se celebren en una fecha extraña, contribuyen a fomentar la venta de libros. «Nos gusta asistir, aunque sea con meteorología adversa, más que por las ventas, por la exposición del producto», comenta esta profesora de Geografía e Historia de Secundaria que en el 2009 decidió empezar su proyecto comercial. Estima que todas las librerías «deberíamos asistir para visibilizar la diversidad de publicaciones y escritores que hay y no hacer solo escaparates monográficos con los grandes grupos», que dificultan la visibilidad de muchos editores independientes. Y pone como ejemplo a la editorial Cabaret Voltaire, que en España publica las obras de la Premio Nobel de Literatura de este año, Annie Ernaux.

Lagarza cree que la venta de libros en grandes plataformas en internet «afectan y mucho» a las librerías, aunque en Canarias «todavía no tanto». Para tratar de tener presencia en ese ámbito, desde el gremio de libreros españoles se ha puesto en marcha la plataforma Todostuslibros.com y en la misma «estamos dadas de alta todas las librerías asociadas a nivel de cada comunidad autónoma, para posicionarnos mejor en las ventas». Este proyecto se ha dinamizado mucho más en la Península y en el Archipiélago todavía está «más parado».

En una de las casetas está representada la Academia Canaria de la Lengua. Una colaboradora de esta fundación de la Dirección General de Patrimonio Cultural, Leticia González, señala que «venimos para que se conozca» la labor de la institución, de la página web, proyectos que están en activo, las publicaciones y el trabajo de los académicos. Dentro de la colección Manuel Padorno, la última obra publicada es la Antología de Carlos Pinto Grote, de Oswaldo Guerra Sánchez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y académico. También se exponen las antologías sobre Cecilia Domínguez y Rafael Arozarena. Pero su «libro estrella» es el Diccionario Básico de Canarismos, sobre el que la Comisión de Lexicografía ya trabaja en la ampliación de contenido.

Beatriz Delgado está al frente de Librería Acuarela Fasnia. Acude a la Feria de La Laguna desde hace cuatro años. Admite que le gusta cambiar por unos días su espacio de trabajo y el ambiente que se genera, con la asistencia de escritores que asisten a firmar sus libros. «Es agotador, pero tiene su parte bonita y encanto», indica. Por ahora, explica que a la gente «le gusta el papel, el tacto con el libro; y a los niños, los complementos que vienen con los libros infantiles».

En otra carpa se ubica Diego Pun Ediciones, empresa tinerfeña especializada en literatura infantil y juvenil. Su comercial, Estíbaliz de la Cruz, recuerda que «apoyamos, sobre todo, a autores e ilustradores canarios, pero también colaboramos con autores internacionales». El editor de Diego Pun, Cayetano Cordovés, ratifica que el índice de lectores ha aumentado tras el inicio de la pandemia, «y en los niños y adolescentes, aún más». «Apostamos porque la literatura canaria se conozca fuera», dice, en la medida en que los escritores e ilustradores «tienen un alto nivel y tienen que ser conocidos en el exterior».

Cordovés acaba de llegar de la Feria Liber, en Barcelona, donde cerró acuerdos con distribuidoras de Argentina, Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos. Y prevé desplazarse en breve a la ciudad mexicana de Guadalajara. Pero, por ahora, desplazar material para exponer en Alemania le resulta casi inviable por los costes y trámites burocráticos.

Alejandro Sotomayor, de la librería Todo Hobby La Clave, de Adeje, comenta que estar en la feria lagunera supone «muchísimo sacrificio», pero también «muchísima ilusión». Entre su oferta cuenta con «libros de Canarias que ya están descatalogados, menos comerciales» y con los que busca diferenciarse de otros puestos. En los días de la muestra, por su caseta está previsto que pasen hasta 14 autores, como Francisco Álvarez, con su trilogía sobre ciencia ficción, o Bibiana Reyes, que ha publicado un thriller ambientado en La Laguna y titulado Bajo el convento.

En el acto de presentación de la Feria estuvieron el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el director general de Comercio, David Mille; la presidenta de la Asociación de Libreros de Tenerife, Remedios Sosa; la escritora Elsa López, y Eva Orúe. El regidor celebró el reencuentro de la ciudad con la muestra, «que es fruto del trabajo conjunto de las instituciones públicas y el sector de las librerías». Recordó Gutiérrez que «este sector aporta cerca del tres por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de esta ciudad».