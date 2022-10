«La Iglesia no solo nos silenció a las víctimas, sino que nos denigró y apartó»

«Los actos del pasado tienen vigencia, aunque hayan sucedido décadas atrás. Esto es así porque el dolor de las víctimas no prescribe y porque las heridas necesitan cicatrizar». Así se expresó ayer Ciro Molina durante el pleno del Ayuntamiento de La Laguna. Tejinero, víctima de presuntos abusos en la Iglesia, era la primera vez que denunciaba públicamente y a cara descubierta su caso. «La Iglesia en Tenerife no solo las silenció, sino que las denigró, apartó y engañó», lamentó sobre lo que tuvieron que pasar él y otras víctimas de aquellas práctivas.

Durante los últimos meses, el periódico El País había contado su caso bajo las siglas C. M. L. y posteriormente intervino en Radio Club Tenerife con el seudónimo Camilo. De fondo hay una historia que no llegó al ámbito penal y que, según se ha conocido en este tiempo, se abordó en un procedimiento interno de la Iglesia. Este jueves, Molina relató lo vivido en una moción presentada por Unidas se Puede «para instar al rechazo de cualquier abuso contra la población infantil y la toma de medidas contra el mismo». Pese a ese encabezado, la iniciativa se centraba en su experiencia y pedía, entre otras cosas, instar a la jerarquía eclesiástica al cese de «quienes participaron en el encubrimiento» de los «abusos sufridos por una familia de Tejina». En particular, e indirectamente, se referían a que el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, fuese apartado de sus funciones.

«Uno de los objetivos que se va a plantear en la presente sesión es que esta institución que representa a la ciudadanía de La Laguna exija a las autoridades eclesiásticas el cese del actual obispo de Tenerife que aparece en la lista de prelados que ocultaron agresiones sexuales elaborada por periódico El País», expresó Ciro Molina al comienzo de su alocución. Y prosiguió: «Su trayectoria en los medios de comunicación, con declaraciones escandalosas sobre su especial visión de la pederastia y el señalamiento a las víctimas, es de sobra conocida».

En realidad, no era la primera vez que Molina se ponía delante del micrófono del salón pleno. Este joven es un viejo conocido del movimiento vecinal y años atrás, y con frecuencia, solía intervenir en representación de la Asociación Las Tres Calles (Tejina). También fue en las últimas elecciones en la lista de Unidas se Puede al Ayuntamiento de La Laguna. Sin embargo, nunca uno de sus discursos fue tan seguido como el que leyó ayer.

«Ojalá fuera posible reiniciar la vida y el cerebro para así eliminar el sufrimiento» Ciro Molina - Víctima de presuntos abusos

Molina dijo durante su intervención que es «víctima del abandono de las funciones por parte de este prelado y su desamparo absoluto», y afirmó que tomaba la palabra también «en nombre de otras víctimas que no encontraron en su líder cristiano el baluarte que las defendiera del acoso y la perversión de uno de sus sacerdotes que, aprovechándose de su condición, traumatizó para siempre a niños desprotegidos, entregados en cuerpo y alma, imbuidos por la confianza en él y, lo que es más grave, abusando de su fe religiosa».

Entre 1997 y 2004

«En cuanto a los abusos a los que nos vamos a referir aquí, comenzaron en el año 1997 cuando la víctima tenía entre nueve y diez años. Se prolongaron hasta 2004, año en que fueron denunciados ante el anterior obispo, ya fallecido, el cual no quiso recoger la denuncia. De hecho, no lo notificó al Vaticano», relató Molina, antes de referirse a continuación a la llegada al cargo del actual prelado nivariese. «Por aquel entonces se había incendiado el Obispado y uno de sus afanes era conseguir dinero para poder disponer lo antes posible de unas ruinas de las que solo quedó su fachada. Y el depredador sexual, que años antes impartía lecciones como ungido de Dios en Tejina, fue premiado y continuó ejerciendo su ministerio en la capellanía del Asilo de La Laguna», mantuvo.

«Tras denunciarlo fui sometido a desaires y desprecios, incluso en la celebración de la misa»

Siempre según el testimonio de Molina, «los obispos no tuvieron tiempo para escuchar, apoyar, acompañar y consolar a las víctimas». Y continuó: «Apremiaba echar tierra encima. No merecía la pena perder el tiempo en hacer una llamada a la víctima y a sus padres para interesarse por el asunto. Por el contrario, lo que sí se hizo, fue exhortar a los afectados a no ir a la jurisdicción penal, por considerar que no habría consecuencias penales al no haberse dado requisitos tales como la penetración. El caso es que ganaron. Se salieron con la suya».

«Estos sucesos, habiendo ocurrido en el pasado, no han perdido vigencia y tuvieron consecuencias que aún perviven», indicó. «Por no hablar del terrorismo social al que fue sometida la familia que denunció, con llamadas amenazantes para que se retractara, o de los cuatro años de sufrimiento que tuvo que soportar antes de morir mi querida y añorada madre… O de los desaires y el desprecio, incluso, durante la celebración de la misa. O de cómo el resto de muchachos que también relataron hechos similares a las catequistas, luego se echaron para atrás por el temor a la reacción social, a ser señalados y juzgados», planteó más adelante.

«Lo que viví no ha perdido vigencia y tuvo consecuencias que aún perviven»

Cambios de parroquia

«¿Por qué desde los años 70 hasta hace relativamente poco, ante la conducta pútrida de este sacerdote, lo único que hacían los obispos tinerfeños era cambiarlo de parroquia?», preguntó, y se detuvo también en las manifestaciones de Bernardo Álvarez sobre la pederastia y la comparación que estableció entre la homosexualidad y el alcoholismo. «Ojalá fuera posible reiniciar la vida y el cerebro para así eliminar el sufrimiento que han llevado consigo todos estos años» fue otra de las frases destacadas de su intervención.

El debate posterior entre formaciones políticas se alargó notablemente, sobre todo por la conveniencia de que el Pleno se pronunciase o no sobre este asunto. Unidas, pese a formar parte del gobierno local con el Partido Socialista (PSOE) y Avante, recibió en contra una enmienda genérica de esas dos últimas formaciones junto a la oposición (CC, PP y Cs) para mostrar su solidaridad a las víctimas, manifestar el rechazo al encubrimiento de abusos y crear una oficina municipal sobre abusos sexuales a menores. «Lo que se quiere hacer es una operación para salvar al obispo», lamentó el líder de Unidas, Rubens Ascanio. Al final salió adelante la enmienda con los votos en contra de Unidas se Puede y de otra edil del gobierno, Elvira Jorge (Avante). «No puedo permitirme hoy ponerme de perfil», expresó. Más allá de eso, todos los partidos, esos sí, mostraron su apoyo a Ciro Molina.