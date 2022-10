El ‘banco malo’ frena el desahucio de una vecina del barrio de Gracia

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida por sus siglas de Sareb, el denominado banco malo frenó a última hora el deshaucio previsto en una vivienda ocupada de la que es propietario en el barrio de Gracia, en el municipio de La Laguna. Victoria Vicky Páez Cabrera-Pinto y su pequeño Izán, de un año y nueve meses, tenían la espada de Damócles del lanzamiento sobre sus cabezas. La paralización se hizo efectiva por la acción clave de activistas de distintos colectivos y por la intermediación del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi).

Vicky Páez resume su estado de ánimo: «Estoy contenta, por supuesto, ya que hoy (por ayer) puedo dormir aquí, pero la incertidumbre sigue porque no sé nada sobre hasta cuando».

Las redes sociales de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tenerife y la Acampada Reivindicativa por una vivienda digna, así como de otros colectivos, despertaron bien temprano con mensajes como «Se paró porque vinieron de la Sareb». Activistas, medios de comunicación y vecinos, cuya presencia «masiva» destaca la afectada, se reunieron en la puerta del número 14 de la calle El Rey y La Reina, muy cerca del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y del Museo del Cosmos, con la intención de parar el desahucio previsto. En torno a las 9:30 horas llegaron representantes del Juzgado para anunciar que se paralizaba el lanzamiento. Entre otros motivos, por la situación de vulnerabilidad de la familia, que ocupó la vivienda en su día, hace un año y siete meses, por no tener una alternativa habitacional donde vivir. Vicky, de 43 años, y su pareja están en riesgo de exclusión social, ya que ambos son desempleados de larga duración.

«Estoy contenta porque hoy puedo dormir aquí, pero no sé hasta cuando» Vicky Páez - Afectada

El freno del desahucio tuvo su origen el pasado miércoles festivo, 12 de octubre. Pese a ser el Día de la Fiesta Nacional, los activistas sociales activaron su mecanismo de contacto con el Icavi. El organismo autonómico comunica a la Sareb una situación de la que desde su sede en Madrid manifiestan que no tiene ni idea. El proceso continúa hasta llegar una comunicación los órganos judiciales que lo frenan in extremis.

El activismo habla de «justicia social» y agradece el esfuerzo a todos los que han participado. No paran porque «el martes 18 hay previsto otro desahucio a una familia de El Tablero, municipio de Santa Cruz, por el fondo buitre Coral Homes».

«La pandemia nos hundió»

Vicky Páez coincide con la visión de la PAH y la Acampada en que el desahucio «no se ha parado por las gestiones de las administraciones públicas». Esta madre de dos hijos –la mayor tiene 21 años y está independizada– aclara: «La pandemia fue el factor que nos hundió. Perdí mi trabajo y al poco tiempo me quedé embarazada. Me echaron de la casa en la que viví durante 17 años en La Cuesta, me dijeron que esta estaba vacía y no lo pensé. Entré». Añade: «Estoy empadronada y pago la luz y el agua como cualquier vecino».

Para quienes viven en su entorno cercano solo tiene palabras de agradecimiento , ya que «salieron a defenderme y me sentí arropada». Natural y residente en el bario de Santa María del Mar, al Suroeste de Santa Cruz, y luego en La Cuesta, lo tiene muy claro: «Estoy dispuesta a irme a donde sea, hasta a los tribunales de Europa si hace falta, para explicar mi situación y el enorme problema de vivienda que tenemos».

Vicky se sincera: «Han parado el desahucio y tengo la garantía de que no estaré en la calle durante un tiempo. Pero me quedo con la desazón de no saber qué va a pasar más allá. Espero que no sea pan para hoy y hambre para mañana».

Una ventana a la esperanza para finalizar: «Me han llamado del Icavi para darme una cita para mañana (por hoy). Espero que sea una solución. Lo que pido es una alternativa para vivir».