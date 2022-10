El cuartel de Las Canteras abre de nuevo sus puertas para acoger a los migrantes

La actividad regresa al cuartel de Las Canteras, en La Laguna. Después de las obras de mejora de la instalación encargadas por el Ejecutivo nacional a la empresa Tragsa, la instalación vuelve a estar operativa, según adelantó ayer Radio Club Tenerife y confirmaron fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno en Canarias. El recinto había cerrado para ser remozado después de haber albergado a más de un millar de acogidos, mientras que las previsiones que se han conocido en las últimas semanas son que, a partir de esta reactivación, verá reducida su capacidad a 500 personas.

Preguntado a través de cauces oficiales, el grupo de gobierno de La Laguna optó ayer por no pronunciarse acerca de este asunto. Sin embargo, al ser consultado directamente, el concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y primer teniente de alcalde de La Laguna, Rubens Ascanio (Unidas), expresó que oficialmente no habían recibido ninguna información sobre la reapertura. «Nos dijeron que se abrieron parte de las instalaciones durante la anterior tormenta, pero no tengo comunicación oficial al respecto en mi área, que tampoco tiene la competencia directa en esto», admitió el número 2 del gobierno lagunero.

Desde el pasado día 24

Unos jóvenes residentes en el cuartel indicaron ayer a este periódico que fue el 24 de septiembre cuando se reabrió el espacio, aunque con un reducido número de acogidos. Mientras tanto, Las Raíces, que llegó a albergar a más de 1.600 personas, permanece abierto y, al menos hasta la segunda quincena de septiembre, con cerca de 600 residentes. Como se recordará, el Ayuntamiento de La Laguna había exigido el cierre inmediato de ambos campamentos. No obstante, y pese a que el Partido Socialista (PSOE) y Podemos también gobiernan en el Estado, esa petición no ha tenido éxito. Esas circunstancias y la falta de información llevó a que en septiembre la oposición lamentase lo ocurrido. Coalición Canaria (CC), el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) criticaron al Estado y al alcalde, el socialista Luis Yeray Gutiérrez.

Incluso, y con carácter previo, la queja pública llegó desde Unidas se Puede, socio de gobierno del PSOE en el gobierno lagunero. «La Laguna ha vuelto a recibir un trato colonial por parte del Gobierno nacional», reprochó el líder de la coalición de izquierdas, Rubens Ascanio, antes de expresar su malestar con que «Madrid se niegue a coordinarse con La Laguna, un municipio de más de 155.000 habitantes, al mismo tiempo que le deja la responsabilidad de responder a cualquier problema de convivencia o atención a estas personas vulnerables que llegan en busca de una vida mejor».

Ascanio también manifestó en aquella ocasión: «La Laguna ha hecho un enorme esfuerzo, y lo seguirá haciendo, por dar una respuesta humanitaria a este drama de personas que huyen de las guerras, la desesperanza, la pobreza y la corrupción, pero tiene que haber diálogo y coordinación». Además, el edil de Unidas se Puede aseguró que desde que estos dos campamentos se abrieron en febrero del año pasado en La Laguna no se han producido incidentes de gravedad y que la respuesta de los vecinos ha sido positiva.

El líder del principal grupo de la oposición, Coalición Canaria, observó la «absoluta sumisión que una vez más demuestra el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, que permite que el centro de Las Canteras se convierta en un macrocentro permanente de migrantes». Jonathan Domínguez añadió: «Desde CC se recuerda que en el pleno del mes de julio se alertó al gobierno municipal sobre el CATE de Las Canteras para su habilitación como un macrocentro permanente de acogida de migrantes en nuestro municipio». PP y Cs, que también en la oposición lagunera, se sumaron a las críticas.

Por su parte, el compromiso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es «tener un contingente estructural con recursos suficientes para dar respuesta a los posibles escenarios migratorios», según informó fechas atrás la Delegación del Gobierno central en las Islas. El departamento estatal añadió que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo colaborará con la gestión de los dos campamentos. También dijo que, una vez finalizasen las obras en Las Canteras y hasta que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo pueda comenzar a trabajar, será la ONG Accem la que pase a gestionar transitoriamente este centro.

Accem, que dirige desde su apertura Las Raíces, sustituirá en Las Canteras a la ONG Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que llevó las riendas desde su apertura el 26 de febrero de 2021 hasta este verano.