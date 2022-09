Hernández también se refirió a la problemática que existe con los animales. «Tenemos muchas zonas en La Laguna que son ahora de transición entre lo rural y lo urbano; lo urbano está haciéndose paso en lo rural y hay puntos de conflicto, especialmente con animales de granja como gallinas», expresó, antes de apuntar que no está permitido que vecinos mantengan a especies en esos lugares. La situación es especialmente complicada con las gallinas: «Algunas se abandonan por parte de los dueños, se escapan de los gallineros… y ahora mismo tenemos dos o tres zonas del municipio con un problemón».

El análisis coincide con las quejas vecinales y con la imagen que se observa en zonas como La Verdellada o Finca España. Zarzas, cañas, gallinas, basura... Especialmente densa se aprecia la maleza en el primero de los barrios anteriores. «Está taponado», lamentó Moisés Afonso, de la Federación Unión Verdeña, al ser preguntado al respeto. El también expresidente de la Asociación de Vecinos Los Verdeños expuso que durante años nadie ha ido a limpiar el cauce. «Si no recuerdo mal, la última vez fue en el verano de 2018», indicó. «Tampoco se ha hecho ningún control de plagas. Hay palomas, gallinas, ratas y gatos; está esto para que National Geographic haga un documental, porque es una pasada», ironizó.

Para reducir la cantidad de vegetación y eliminar la basura, José Luis Hernández señaló que el Ayuntamiento tiene prevista una próxima actuación. «La idea es, antes de final de año, tener incorporado un plan de empleo con una encomienda que vamos a hacer a Gesplan, y la intención es que esa encomienda continúe con los presupuestos del próximo año», afirmó. «Estamos hablando de que vamos a invertir ahora, de aquí a final de año, casi un millón de euros», cifró, y expresó que el objetivo será el de «cubrir las inmensas necesidades que hay».

El concejal de Medio Ambiente aseguró que también se está trabajando en materia de plagas: «Vamos a actuar con un contrato menor que tenemos para la gestión de las plagas urbanas; pero tendrá que salir, yo creo que antes de final de año, la licitación en la que hay específicamente un lote destinado al control de aves urbanas, en este caso de palomas y de gallinas». Hernández se refirió a tres enclaves que presentan un peor estado. Uno de ellos es el mencionado barranco de La Verdellada, «donde desde el pasado mandato por la anterior corporación se empezaron a hacer actuaciones para retirar gallos y gallinas». El representante de Unidas se Puede recordó que a inicios del actual período de gobierno también se realizó una actuación en la que se retiraron entre 200 y 300 gallinas en La Verdellada. «Pero esa situación vuelve a estar desmadrada», reconoció. A continuación se refirió a la calle Tamaragua, en Geneto, y a Las Chumberas como otros puntos en los que se producen problemas similares.

La previsión es que la futura acción que realizará Gesplan se centre en las zonas de más peligro, si bien la intención es que llegue a todo el municipio. «Es una actuación de limpieza, de desbrozado de maleza...», planteó el concejal. «Va a haber personal cualificado y maquinaria», mantuvo. «Tenemos un listado para empezar por aquellos lugares donde hay situaciones de emergencia porque pudiese haber una avenida y afecciones a viviendas; pero la idea es actuar en todos los barrancos del municipio», comentó.

«Si llega a haber habido lo que realmente se esperaba... Ese barranco está lleno de cañas y basura, y viene desde arriba», indicó Moisés Afonso. En similares términos al representante vecinal se expresó el líder de Ciudadanos (Cs) en La Laguna, Juan Antonio Molina: «Hemos tenido la suerte de que no ha habido grandes concentraciones de agua en poco tiempo». Según el edil, «en estas situaciones no debe haber partidos políticos, sino comportarnos como vecinos que colaboren sin pensar en colores, y eso hemos hecho». El concejal, que estuvo el pasado fin de semana por varios de los puntos conflictivos debido a la tormenta que se esperaba, también valoró la colaboración ciudadana y la «paciencia» con la situación meteorológica.

«No soy de los que hacen política con asuntos como estos. Tengo un plan para La Laguna y no necesito grabar vídeos sobre el Cecopal intentando aparentar algo que no hago», manifestó. «Hemos estado colaborando en transmitir la información y hemos ayudado a muchos vecinos. Somos nosotros quienes también impulsamos que todos los partidos participáramos en reuniones de coordinación», resaltó el concejal.

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria (CC) en La Laguna, Jonathan Domínguez, apuntó que el barranco de La Verdellada es el «más peligroso de toda La Laguna en el mapa de riesgos del Consejo Insular de Aguas, por ser la zona proclive a inundaciones más densamente poblada». Y añadió: «Veo que en estos tres años de gobierno no lo han limpiado ni una sola vez. Se han limitado a una acción casi estética en el tramo del barrio El Timple y han dejado sin crédito la obra de mejora de la canalización del proyecto denominado laderas de San Roque, en ese mismo tramo, que tenía compromiso presupuestario de casi el millón de euros desde el Cabildo en 2019». A su juicio, «este gobierno no ha defendido la inversión en el municipio, y vemos con vergüenza ajena como se pierden los créditos sin que se haga nada».

Domínguez aseguró que CC recibió la semana pasada decenas de llamadas de vecinos de diferentes zonas pidiéndoles que salieran a reclamar limpieza de barrancos e imbornales, «porque muchos de ellos habían llamado al Ayuntamiento o a la Alcaldía y o no recibían respuestas o les indicaban que si pasaba una desgracia llamaran a la policía». Y continuó: «Por ello el jueves reclamamos un plan de acción de prevención que implicara la limpieza de imbornales y cauces de barrancos más peligrosos. El gobierno creo que nos hizo algo de caso: a las horas emitió hasta una nota de prensa con el tradicional estamos en ello».

El también concejal comentó que ante la actual situación van hacer falta «muchos recursos» para poner al día los barrancos. «Solo hace falta un paseo por los barrancos de La Vega, Geneto, Los Baldíos, Chamarta por el camino La Villa y San Lázaro, los valles, El Ortigal, Los Rodeos, El Centenero, La Verdellada o la Comarca Nordeste para hacernos una idea del problema», consideró.

«La situación de barrancos con casas o chabolas con animales no es un problema exclusivo de La Laguna; es un problema cultural que durante décadas intentamos solucionar, y en parte se logró en muchas zonas del municipio. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer, en algunos casos será el PGO el que lo solucione, mediante planes de reposición de esas viviendas en otros lugares, pero el problema es que todo ese trabajo que se estaba gestando con el PGO fue paralizado con el nuevo gobierno», criticó.

Acumulación de fango y piedras en La Cuesta

Facebook se convirtió el pasado fin de semana en altavoz de un grupo de vecinos de La Cuesta que observaron con impotencia cómo se construía una canalización con barreras New Jersey (como las utilizadas en las autopistas) para dirigir el agua hacia el barranco en el que viven. Avisaron del peligro y, pocas horas más tarde y sin necesidad de que se produjeran las precipitaciones al nivel que se esperaba, los hechos les acabaron dando la razón: el exterior de sus casas acabó tomado por metros cúbicos de fango y piedras. La siguiente escena fue la de los afectados y amigos limpiando con carretillas, palas y azadas, hasta que horas más tarde acudió una pala mecánica a darles cobertura.

«Entiendo que ha sido una decisión técnica y que habrán estudiado el tema. No tengo datos suficientes para poder dar una opinión argumentada. Aún así me preocupa lo sucedido, porque el mismo viernes por la tarde los vecinos afectados alertaron sobre lo que podía pasar y desde el gobierno municipal, que yo sepa, no hicieron gran cosa», manifestó el líder de CC en La Laguna, Jonathan Domínguez. Juan Antonio Molina, de Cs, también consideró que la intervención en La Cuesta «parece poco ortodoxa», si bien dijo que no conocía en profundidad el criterio de los técnicos. «Debemos buscar la manera de generar canalizaciones que no vuelvan a poner en riesgo a esos vecinos», demandó.

Preguntadas al respecto, fuentes oficiales del Ayuntamiento explicaron que lo que se hizo fue «desviar la canalización que pasa por debajo del edificio de la calle Santa Gema Galgani y canalizar las aguas hacia el barranco de Macario, que es su desagüe natural». Además, señalaron que esta intervención buscaba «evitar que el agua que estaba previsto que cayera pudiera afectar tanto a la estructura del edificio, por la falta de compactación del subsuelo, como a las calles Santa Eulalia y El Dique». Y añadieron: «Las New Jersey se colocaron para canalizar el agua superficial y se clausuró la canalización existente bajo el edificio». También pusieron de relieve que se cerró la canalización situada debajo de las viviendas para evitar seguir horadando el subsuelo y que «en 24 horas se comenzó la obra de urgencia para la canalización del barranco». |