Reencuentro con el Cristo de La Laguna

El día grande de Aguere se convirtió ayer en una especie de reencuentro entre la ciudad y el Cristo de La Laguna después de dos ediciones celebradas con las restricciones derivadas de la pandemia y sin la denominada Procesión del Retorno, en la que la imagen regresa desde la Catedral hasta su Real Santuario, una de las más multitudinarias de cuantas se desarrollan en el municipio. El acto siguió el guion habitual de estos casos: mucha gente en las calles del centro histórico, sol intenso y presencia de numerosas autoridades.

Este miércoles hubo otro hecho destacado: es el año del centenario del regreso sin bajas de la Batería de Montaña de Tenerife tras la Campaña de Melilla. El jefe del Mando de Canarias, Alejandro Escámez, tenía muy presente la efeméride y se la recordó al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, en su saludo en la plaza de la Catedral. «Estamos cumpliendo 100 años», le dijo el teniente general tras bajarse del coche que lo llevó hasta la zona, poco antes de que llegase el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, representante real en esta edición del día del Cristo lagunero.

Según las crónicas de la época, la imagen salió en la madrugada del 14 de septiembre de 1921 a despedir a los soldados destinados a África. Allí intervinieron en unas misiones que dejaron miles de muertos en otras unidades, no así en la que había partido desde La Laguna. El mismo número de militares que salieron desde la Ciudad de los Adelantados volvió el 17 de octubre de 1922, lo que dio paso a la promesa de la Batería de Montaña –de la que hoy es heredero el Regimiento de Artillería de Campaña número 93 (RACA 93)– de escoltar a la talla en sus procesiones.

Y así ocurrió ayer. La vuelta de la imagen hasta su templo se produjo después de que el pasado 9 de septiembre saliese en dirección al convento de Las Claras –con motivo del 475 aniversario de la fundación de la comunidad de monjas que vive allí–, que abandonó un día más tarde junto a su hermandad para ir a la Catedral, donde continuó el Quinario, cinco días de actos religiosos en torno al Crucificado.

Procesión cívico-militar

Desde las 9:30 horas se congregaban representantes de diferentes instituciones en el entorno del Ayuntamiento para participar de la procesión cívico-militar. En ella fue trasladado el Pendón Real de La Laguna, que portó el concejal de Urbanismo, Santiago Pérez (PSOE y Avante), si bien lo habitual es que de esa función se encargue el edil más joven. En cualquier caso, Pérez ya se había ocupado de esa tarea en 2019, en la primera edición del día del Cristo tras la toma de posesión del actual grupo de gobierno.

Al igual que no se sumó a la posterior procesión religiosa, tampoco estuvo en ese desfile cívico-militar la coalición Unidas. «Un año más llega el día grande de las fiestas del Cristo. Los concejales de Unidas se Puede disfrutamos de la fiesta, como la mayoría de personas, pero no participamos en los actos religiosos de hoy como cargos públicos, por respeto al compromiso ético con el que nos presentamos y por respeto a una sociedad diversa y plural, como la lagunera», escribió en las redes sociales el líder de esta formación, Rubens Ascanio. Años atrás, este último fue un firme detractor de ese pendón que continúa saliendo en procesión.

«Hoy es el día más importante para este municipio y en el que encontramos una ciudad que espera y que quiere disfrutar de esta jornada», manifestó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, en los prolegómenos del primer desfile del día. «Los sentimientos son encontrados: está la felicidad de volver a encontrarnos con unas fiestas donde hemos recuperado la calle después de dos años y, por otra parte, el recuerdo de las personas que ya no nos acompañan. Es un día cargado de identidad y muy querido y sentido por los laguneros», añadió el político.

«Han sido dos años en los que hemos estado llevando a cabo unas Fiestas del Cristo con restricciones y esperando a que llegara el día en que volviésemos a reencontrarnos y a estar con normalidad recorriendo nuestras calles y, sobre todo, ocupando espacios en la vía pública, que es lo que la ciudadanía quiere y que ha demostrado en estas fiestas», mantuvo el alcalde, antes de añadir: «En cada acto que se ha realizado el aforo se ha completado y la gente se ha volcado».

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, también se detuvo en que se recobre la normalidad y en la importancia de este día para La Laguna. «No es una ciudad cualquiera, sino es especial. Tenemos la oportunidad de estar aquí compartiendo no solo con ciudadanos de La Laguna, sino con personas de toda la Isla que entienden que esta también es un poco su fiesta. A nosotros nos alegra mucho», manifestó.

«Para mí es un día especial. Es la última procesión de esta legislatura, y la siguiente ya veremos… Como lagunero es un día emotivo. Sobre todo es una jornada de recuerdos para los que hemos vivido esta fiesta desde pequeños y para poner en valor la vuelta a la normalidad», expresó el presidente del Parlamento de Canarias, el también socialista Gustavo Matos. «Son símbolos que nos van recordando que estamos al final ya de esta larga temporada que nos ha tocado vivir con la pandemia de la covid 19», agregó.

Maceros y policía de gala

Algunos actores destacados de la tradición local no pudieron ocultar su enfado en la salida del desfile del Pendón. «Tengo 78 años y es la primera vez que veo que no salen los maceros de La Laguna y la policía vestida de gala», lamentó Bonfilio Marrero, muy implicado en el costumbrismo local y gran conocedor de ese mundillo. No era el único que se mostraba molesto con esa ausencia. La procesión, con los acordes de la Banda La Fe, puso entonces dirección a la plaza de la Catedral, donde tendrían lugar el resto de actos matutinos del día del Cristo.

Una vallas con unas telas granates limitaban el espacio para los espectadores y por megafonía una voz en off explicó la cronología del acto. Llegó primero el jefe del Mando de Canarias y posteriormente el presidente del Gobierno de Canarias en su función de representante del rey. Según recoge la nota de prensa del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Víctor Torres dijo sentirse «honrado» por ostentar la representación de la Casa Real en este «día grande no solo para La Laguna y Tenerife, sino para el conjunto de las ocho islas». Es una fecha, aseguró, «en que seguiremos celebrando estas festividades en Canarias con una normalidad que estamos tocando ya con los dedos de la mano; y eso es una magnífica noticia».

Honores al representante real

Una unidad de honores del RACA 93, Escuadra de Batidores y Banda de Guerra número 2 de la Brigada Canarias XVI, así como la Unidad de Música del Mando de Canarias, intervinieron para rendir honores al representante del rey. El esclavo mayor del Cristo de La Laguna, Francisco Doblas González de Aledo, le hizo entrega a Torres del bastón de plata de la Esclavitud. El acto siguió ya en el interior de la iglesia, con una celebración eucarística presidida por el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, y en la que se encargó de la homilía su homólogo de Urgel y copríncipe de Andorra, Joan Enric Vives.

El prelado invitado tuvo palabras para la pandemia, la guerra de Ucrania y la tragedia que generó la erupción volcánica de La Palma. «En la procesión pensemos en Ucrania», pidió a los feligreses, antes de llevar su discurso hacia un ámbito más reflexivo.

Una vez concluida la ceremonia religiosa, la procesión del Cristo recorrió el centro de La Laguna hasta su Santuario. El Pendón Real acabó en este caso en manos del concejal de Ciudadanos, Juan Antonio Molina. Los actos continuaron durante la tarde, cuando estaba prevista una misa en el exterior del templo, antesala de un nuevo desfile de la imagen por el casco con visita a los conventos de Las Claras y Las Catalinas, para concluir con la exhibición pirotécnica de los Fuegos del Risco.

A partir de hoy dará comienzo el Octavario. Esta noche actuará Abubukaka en la plaza del Cristo a las 21:00 horas, mientras que el sábado se celebrará la Noche del Patrimonio-Cultura Viva, en la que entre las 10:00 y las 00:00 horas habrá diferentes actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad. La cita estrella será el concierto de Pastora Soler, que está previsto en la plaza del Cristo a las 21:00.