Una tarde a ritmo de ‘Macarena’

«Dale a tu cuerpo alegría, Macarena / Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena / Dale a tu cuerpo…». Uno de los temas más exitosos y pegadizos de la historia de la música sonó ayer en la plaza del Cristo de La Laguna. Los del Río y su Macarena fueron los protagonistas absolutos del Día de los Mayores que se celebra con motivo de las fiestas de septiembre. «Estábamos locos por llegar a La Laguna», afirmó el dúo andaluz en su saludo al público. «¡Qué plaza más bonita! ¡Viva el Cristo de La Laguna!», exclamaron Antonio Romero y Rafael Ruiz.

Se presumía una tarde animada y se cumplieron los pronósticos. A las 17:00, media hora antes de que comenzase el espectáculo, muchos asistentes ya habían tomado posiciones. Ni el sol plomizo que caía a esa hora sobre la Ciudad de los Adelantados los achantó. Para hacerle frente, desde la organización repartían abanicos. También varios paraguas destacaban abiertos en mitad del público a modo de sombrillas. Incluso había quien apostaba por ponerse la chaqueta sobre la cabeza cual sombrero. Todo remedio era bueno. «Está cascando», sintetizó Antonio Álvarez, vecino de Guamasa y de 68 años, que asistía junto a su mujer y otros familiares. «Por lo menos uno viene un rato y sale de la casa. La verdad es que canciones de Los del Río, a excepción de Macarena, yo creo que no sé ninguna más», dijo entre risas.

Baño de multitudes del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y del concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida, Rubens Ascanio, mientras que de fondo sonaban clásicos como Me va, me va o El toro enamorado de la luna. Una mesa informaba sobre las pensiones y el olor de un puesto ambulante de churros se mezclaba con el de otro que preparaba carne a la brasa. Así avanzaba la espera. Había tiempo para fijarse en los detalles porque el espectáculo no acaba de arrancar. A decir verdad, para detectar la mezcla de churros y brasero no se requería de demasiada concentración... Una voz en off iba anunciando a ratos que próximamente comenzaría el espectáculo, y apostillaba: «Lo pasaremos genial». «Lo pasaremos genial... si empieza», completó un niño sentado junto a sus abuelos en la parte trasera de la plaza, y consiguió arrancarles una carcajada a quienes estaban alrededor.

Pasadas las 18:10, entonces sí, la misma voz en off dio el pistoletazo de salida definitivo. Subió al escenario el presentador, Elvis Sanfiel, acompañado posteriormente de la humorista Magdalena la Pimienta. Un diálogo entre ambos fue la antesala para que unos 20 minutos después apareciesen Los del Río. Antonio y Rafael irrumpieron cantando «Somos Los del Río los que te traemos...» con su característico estilo. Hace casi tres décadas de su celebérrimo Macarena y tanto uno como otro ya superan los 70 años, pero siguen mostrando la misma fuerza detrás del micrófono.

«Vamos a dar un aplauso a Luis, el alcalde», pidieron a los asistentes, antes de ir a por el segundo tema de la tarde: «Yo quise a una morena, que era gitana, que era gitana...». En ese punto, el público ya estaba metido en el concierto. Si bien a las 17:30 estaba cubierta la casi totalidad de los asientos, después se habían ido sumando más espectadores y añadiéndose sillas plegables por parte de la organización. Llenazo. Aproximadamente 5.000 asistentes, según cifras del Ayuntamiento.

Ya en el tramo final, La Laguna se convirtió en protagonista de Sevilla tiene un color especial. «La Laguna tiene un color especial...», cantaron. Y llegó después el momento más esperado: Macarena. «¡Macarena tiene un novio que se llama / Que se llama de apellido Vitorino / Que en la jura de bandera del muchacho / Se la dio con dos amigos (¡Ay!)». El tema supuso un viaje en el tiempo hasta mediados de los años 90, cuando batió todo tipo de récords y otorgó a Los del Río una popularidad que, como se demostró ayer, siguen conservando.