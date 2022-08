La cantidad de incidentes que se han producido durante la presente edición de las Fiestas en honor de San Bartolomé de Tejina ha llevado a la Comisión de Fiestas a pedir perdón públicamente. La reacción al comunicado emitido por este colectivo en Facebook ha tenido una respuesta mayoritaria en clave de apoyo. Numerosos usuarios entienden que el grupo organizador de los festejos mayores de Tejina nada tiene que ver con los episodios acaecidos.

«La Comisión de Fiestas San Bartolomé de Tejina 2022 quiere expresar nuestra más sincera repulsa a los actos vandálicos y delictivos que estamos sufriendo estas pasadas noches», recoge el texto, con fecha del 21 de agosto. «Queremos dar las gracias a todos los vecinos por los avisos y por utilizar sus propios medios para apagar contenedores y evitar cosas mayores. Desde aquí queremos pedirles disculpas de antemano y estamos poniendo todo lo que está en nuestras manos para evitarlo», prosigue.

«Pedimos perdón al pueblo de Tejina por dichos actos; no se lo merecen», resalta la entidad organizadora, que utiliza las mayúsculas en su perdón. «A su vez, pedimos colaboración ciudadana; y, si ven algo extraño, por favor no duden: llamen a la policía o a las fuerzas de seguridad del Estado», completa. Por su parte, un grupo de usuarios los respaldan con comentarios como «La Comisión no tiene la culpa» o «Lo están haciendo perfectamente».

Los organizadores reciben numerosos apoyos tras haber pedido perdón: «No tienen la culpa»

Problemas tras años de calma

Como se recordará, algunos actos de estas fiestas, y en especial la Verbena del Agua, estuvieron vinculados durante años a hechos de carácter violento. Tal fue la situación que la cita anteriormente mencionada desapareció durante años del programa. Ya en las últimas ediciones antes de la pandemia, las Fiestas en honor de San Bartolomé de Tejina habían entrado en un período de calma que ahora se ha roto.

Si bien la Comisión de Fiestas se ha pronunciado en los términos citados, desde el Ayuntamiento de La Laguna tienen otro enfoque de lo que ha sucedido. La institución local saca un balance positivo del desarrollo de esta festividad popular.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Marrero, agradece «la magnífica labor de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía a la hora de garantizar la seguridad de la fiesta, así como de entidades como Protección Civil y Cruz Roja, que prestan un apoyo fundamental».

«Del mismo modo debemos felicitar a la Comisión de Fiestas por la organización del evento, de manera que hemos conseguido que se registren menos incidentes que en 2019», indica el edil socialista. «Con todo, queremos reforzar conjuntamente las medidas para evitar actos de vandalismo y especialmente los casos de quema de contenedores», expone al analizar el transcurso de los festejos.

Desde el Ayuntamiento de La Laguna aportan un informe que recoge a modo de conclusión: «Hasta el 24 de agosto se ha observado que el día más complicado en cuanto a la seguridad ciudadana ha sido el 21, con el acto denominado Noche del DJ. Destaca la quema de contenedores de basura y las intoxicaciones etílicas de menores atendidos en el hospital de campaña». Y añade: «Este año se ha detectado menos cantidad de incidentes que en la época anterior a la pandemia (2019), resaltando que no ha habido mayores incidencias que las descritas».

El Ayuntamiento mantiene que lo «más complicado» fue el acto llamado ‘Noche del DJ’

Esas incidencias descritas son, según el citado documento, las siguientes: una personas en estado ebrio en la Verbena del Agua y un posible caso de violencia de género en el mismo acto pasadas las 4:30 horas de la madrugada. En otra cita de orquestas, una persona fue trasladada al Centro de Salud de Tejina. Está a continuación la Verbena de la Pamela, que acumula diversos problemas: vehículos impiden el acceso de una ambulancia al Centro de Salud, una persona desvanecida, problemas de estacionamiento en zonas privadas, intoxicación etílica, caída de persona mayor, contenedor ardiendo, un nuevo episodio que figura como «posible violencia de género», once intoxicaciones etílicas atendidas en el hospital de campaña, un corte en una pierna que fue tratado en el recurso anteriormente mencionado y otro contenedor que ardió.

Seis contenedores en llamas

Después aparecen en el listado los sucesos vinculados a la Noche del DJ, esa celebración que desde el Consistorio lagunero señalan que fue la más problemática. La relación es la siguiente: seis actuaciones por contenedores ardiendo, siete intoxicaciones etílicas, una herida inciso-contusa y corte de tráfico por aglomeración de personas en las vías. La quema de contenedores volvió a un concierto de reggae e, incluso, a la noche en la que tiene lugar la Fiesta de Arte, en la que también se produjo un incendio en varias palmeras y en unos tarajales.

Como es tradición, esta fiesta se desarrolla durante todo el mes de agosto. Su comienzo lo marcó la salida de la imagen de San Bartolomé a las puertas de la iglesia, a lo que le siguió la lectura del pregón anunciador a cargo de Dailos González, tras lo que se han ido sucediendo diferentes actos. Coincidiendo con su arranque, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, celebró que, «después de dos años de paréntesis, el pueblo de Tejina recupere sus fiestas más queridas y emblemáticas, con un mes de agosto lleno de actividades que invitamos a disfrutar y vivir con intensidad».