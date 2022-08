Un verano de piscinas naturales: Jóver

«En la costa tejinera destacan las piscinas naturales de Jóver, frecuentadas sobre todo por los vecinos del municipio, confiriendo al lugar un ambiente familiar y tranquilo, donde la vista se pierde hasta el faro de la Punta del Hidalgo». Así describe la web de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna unas de las zonas de baño menos conocidas del municipio. Y es que, mientras que la Punta del Hidalgo y Bajamar se suelen llevar todo el protagonismo, Jóver y La Barranquera (Valle de Guerra) se suelen quedar en un segundo plano. «Esto es menos conocido, pero casi que mejor así porque se evita que esto se masifique y lo podemos seguir disfrutando los que venimos», expresaba el miércoles Juan Antonio García, un vecino de Guamasa que había decidido refrescarse con un baño.

Juan Antonio afirma que lleva toda la vida bajando hasta Jóver. «No vengo a piñón, pero siempre me doy un salto un par de días en verano», explicó este lagunero de 52 años. Su caso contrasta con el de Andrea, Alberto y Julia, tres jóvenes de Candelaria que se trasladaron hasta esta piscina natural. «Queríamos salir de lo que es lo normal para nosotros: las playas de Candelaria, Radazul, Tabaiba, el Parque Marítimo o Las Teresitas», detalló Andrea. «Por eso hemos nos vinimos hoy hasta aquí, que al menos yo nunca había estado; queríamos probar algo diferente y cambiar el siempre lo mismo», dijo mientras se bajaban del coche y ponían rumbo al Charco. ¿Y cuál es la primera impresión del sitio? «Pues bien, la verdad; parece un sitio tranquilo, más natural», expuso Alberto.

Otro testimonio: el de Rosario Pérez. «Me gusta venir porque suele ser un lugar no muy masificado, sin tanto calor como el Sur, al que suelen venir algunas personas que conozco...», indicó una bañista de 52 años y procedente del centro de La Laguna. «Suelo venir una hora o dos, me doy dos o tres bañitos, me seco y de nuevo para casa con las pilas recargadas», relató Rosario.

Piscina y embarcadero

La piscina o Charco de Jóver es el gran protagonista del lugar, pero no el único. También hay un embarcadero y otras rocas cercanas en las que algunos pescadores aprovechan para desarrollar esta práctica deportiva. También está el Club Náutico de Tejina. «Esto no es grande, no tiene nada que ver ni siquiera con La Punta, pero hay lo suficiente para que uno pueda pasar un rato tranquilo y desconectar un poco», resumió otra de las personas que disfrutaban este miércoles de la zona, de nombre Luis. «Mi apellido no lo digo que después me cobran más impuestos», bromeó.

Esta zona, y la Comarca Nordeste en general, en la que el actual gobierno local ve un importante caladero de votos, ha sido objeto de diversas actuaciones. Fuentes oficiales del Ayuntamiento de La Laguna señalaron que este verano en Jóver se ha procedido a la colocación de nuevas casetas para aseos (masculino, femenino y de personas con movilidad reducida) y de instalaciones para personal de salvamento y socorristas. Se une a lo anterior la renovación de la cartelería informativa y nueva señalización en la zona; la instalación de una nueva jaula para la protección de las bombas de la piscina de este enclave costero, y la reforma y pintado del muro de deslinde al mar.

También se encuentran en el listado de trabajos el mantenimiento del pavimento antideslizante y la implantación de una nueva escalera desmontable, de tipo pasarela, en la zona del embarcadero, con peldaños antideslizantes y pasamanos para facilitar el acceso a la zona de baño. «Desde el mes de marzo y hasta el 30 de septiembre se ha reforzado la vigilancia en la zona de baño con la incorporación de dos socorristas», enumeraron fuentes oficiales del Consistorio.

El objetivo de la Bandera Azul

La piscina natural de Jóver ha intentando sin éxito en varias ocasiones lograr el distintivo de Bandera Azul. Se intentó en 2016 y 2017, mientras que la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de La Laguna presentó en enero de este año una nueva candidatura. Aparte de solicitar el título para los ya reconocidos espacios de baño de Bajamar y El Arenisco (en la Punta del Hidalgo). «Si bien esta no es la primera vez que se presenta la candidatura de Jóver –ya se hizo en 2016 y 2017–, esperamos que la Bandera Azul pueda ondear por primera vez en esta piscina natural este año», indicó en una nota de prensa la edil de Playas y Piscinas, Cristina Ledesma (PSOE), que también avanzó que se ha vuelto a pedir el reconocimiento de Sendero Azul para el camino La Costa, con la novedad de que se ha ampliado el tramo, «ahora comprendido entre la cofradía de pescadores y la ermita». El objetivo que se tenía para Jóver no se logró.

Esa misma área de Playas, junto a las actuaciones en Jóver, también ha llevado a cabo en las últimas fechas mejoras en La Barranquera, en Valle de Guerra. La reparación del muro de la avenida, la rehabilitación de los servicios públicos y el refuerzo de los dispositivos de limpieza durante el periodo estival son algunas de las acciones que se han impulsado «para la puesta a punto de la zona de baño», apuntaron desde el Consistorio en una nota. También se organizó un dispositivo integral de limpieza, con la retirada de más de 2.200 kilos de basura, enseres y restos de embarcaciones deterioradas, y los artistas Ione Domínguez y Sake hicieron murales para decorar el lugar. «A estas intervenciones se suma la reciente rehabilitación del muro de la avenida para mejorar la seguridad, porque, debido a su mal estado, se estaban desprendiendo piedras que caían al mar», indicaron.