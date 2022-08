Un colectivo ciclista pide un carril antes de implantar el alquiler público de bicis

La movilidad sostenible, una de las apuestas de Unidas se Puede, se convierte nuevamente en foco de críticas. El colectivo Tenerife por la Bici, el principal en ese ámbito y que desde su creación ha tenido una especial presencia en La Laguna, lamenta ahora que se quiera iniciar un sistema de alquiler público de bicicletas antes de poner en marcha al menos uno de los anunciados carriles bici. «Implantar un sistema público de alquiler de bicis antes de poder circular de manera segura por un carril separado del tráfico es poner la carreta delante de los bueyes o empezar la casa por el tejado», apunta la mencionada asociación ciclista.

«No es nuestra filosofía regodearnos en la crítica ni problematizar toda actuación municipal. Antes, al contrario, creemos que una de nuestras funciones (además de la crítica) es plantear soluciones. En este caso, la solución nos parece relativamente fácil: habilitar un carril bici provisional en tanto no se disponga del carril definitivo. Lo hicieron cientos de ciudades europeas que le echaron valor durante la pandemia. ¿Por qué no hacerlo ahora en La Laguna, que ha declarado la emergencia climática la principio del mandato pero que hasta el momento no se ha traducido en medidas efectivas?», indica.

La entidad pide al alcalde que cumpla lo que les dijo durante un acto celebrado en 2019

Según explica la entidad, la solución pasa por colocar «las mismas barreras blancas y rojas (New Jersey, en la jerga técnica) que con tan buenos resultados delimitaron las terrazas de los bares durante la pandemia». Y añade: «Bastaría con una resolución o decreto de Alcaldía para que en unos días pudiéramos disponer de un carril bici provisional a lo largo del itinerario número 2, que transcurre entre el casco histórico (se inicia en el camino de Las Peras) y el Campus de Guajara o viceversa».

Tenerife por la Bici indica que, «con voluntad política, y resuelto el trámite administrativo vía decreto –si antes se resolvió para las terrazas porque estábamos en pandemia sanitaria, ahora se puede justificar su instalación porque estamos en situación de emergencia climática–, se allana el camino para disponer de carril bici separado del tráfico». Sobre los aparcamientos que se pierden, señalan que el grupo de gobierno dispone ya de varios solares a lo largo de la ruta ciclista, mientras que agregan que el proyecto de ejecución plantea soluciones para los contenedores de basura. «¿Qué es lo que podría faltar entonces para adoptar una solución provisional al problema de carecer de carriles bici definitivos? Que nuestro alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, sea consecuente y cumpla las palabras que manifestó cuando nos recibió en aquella bicifestación del año 2019 a las puertas de la Alcaldía y prometió que convertiría La Laguna en municipio de referencia en movilidad ciclista y sostenible de Canarias», remacha.