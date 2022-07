Helena Barreto y Alejandrina del Pino, romeras infantil y de mayores

Helena Barreto, en representación de Valle de Guerra, y Alejandrina del Pino, por parte del Hogar del Pensionista Padre Anchieta, son las nuevas romera infantil y de mayores de las fiestas en honor de San Benito Abad. Una y otra fueron elegidas en una gala celebrada en la noche del viernes en el Teatro Leal y en el que participaron cinco candidatas para cada categoría.

Las cuatro niñas y señoras restantes fueron nombradas damas de honor. En el caso infantil, se trata de Valeria Medina (A. E. F. Guaratene), Erika Calvo (Comisión de Fiestas de San Isidro de Guamasa), Zuleima López (A. F. C. Guarache) y Aymara Ruiz (Orfeón La Paz). Son damas de los mayores Carmen Rosa Sánchez (Almacenes Linares), Carmen de la Rosa (Asociación de Vecinos Las Mercedes y Parranda Las Mercedes), Alicia Rodríguez (Agrupación Folclórica Leopoldo Morales de Guamasa) y Carmen Remedios González (Asociación de Mujeres Finca España).

Todo ello durante un acto que contó con actuaciones musicales y en el que también tuvo espacio el humor. Anoche, por su parte, estaba prevista la gala de elección de la romera adulta, con 18 aspirantes: Jennifer de la Paz (en representación de la Asociación Folclórica Arraigo), Carolina Hernández (Museo Elder), Tamia Corrales (Almacenes Linares), Martina Rojas (Los Sabandeños), Yanira Vera (E. F. Los Tres Caminos), María Victoria Fernández (C. F. San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza 2022), María de León (Patronato de la Banda de Música Nuestra Señora de Lourdes de Valle de Guerra), Bárbara López (C. F. Las Mantecas), Bienvenida Teneriste Barrera (Asociación Folclórica Orígenes), Idaira Afonso (Centro Comercial Alcampo La Laguna), Andrea Estela González (A. C. San Borondón), Gabriela Alonso (Dedal y Tradición), Desiré Moral (A. V. Timanfaya y Taller de Folclore Tanco), Guacimara Herrera (A. C. F. San Benito y Carreta El Carijo), Natalia Díaz (Zumería Cinco Estrellas 2), Paola Candelaria Cabrera (A. M. C. Salsa Canaria), Andrea Villareal (Orfeón La Paz) y Nerea Palazón (Club de Lucha Rosario de Valle de Guerra).

El acto de elección de la romera mayor contaba en su cartel con las actuaciones de Domingo Rodríguez el Colorado, Juan Carlos Pérez, Ciro Corujo, José Manuel Ramos, Pedro Manuel Afonso, Andrea Rodríguez, Almudena Hernández, Eduardo Duque, Óliver Cabrera y Ayla Rodríguez.