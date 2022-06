Al Corpus de La Laguna y después a ver al Tenerife

Mañana de alfombras, tarde de fútbol. Aparte del partido entre el Club Deportivo Tenerife y el Girona, la agenda en la Isla ha tenido este domingo otra cita destacada en el Corpus de La Laguna, que vuelve sin restricciones tras la pandemia. Lo ha hecho, eso sí, con un menor número de tapices –pasaron de más de 70 de la última vez a unos 40– y con un nuevo recorrido para la procesión –calles de La Carrera, Antonio Zerolo, Herradores, Viana y de nuevo La Carrera– una vez descartada San Agustín por la presencia del vallado de dos obras.

La reducción del desfile (aparte de discurrir por San Agustín, lo habitual es que también llegue hasta la calle del Agua) evitó males mayores en una jornada en la que quedaron importantes huecos sin cubrir y, en consecuencia, solventados con un pasillo estrecho de brezo o madera triturada que realizan operarios municipales. Pese a la apuesta por las composiciones florales anunciada por el Ayuntamiento de La Laguna desde el pasado año, al final no fue posible y primó la marmolina.

Más o menos las mismas entidades de siempre pusieron el componente vegetal y floral, así como los toques de mayor calidad. Es el caso de la parroquia de La Concepción, que realizó varias alfombras de flores en la parte alta de La Carrera. Estas demostraban que basta la adecuada combinación del brezo y las flores para diferenciarse. El Colegio Máyex, que también acumula años en el top de las alfombras, volvió a apostar por su estilo vegetal y un dibujo central. Su trabajo fue recompensado con uno de los premios del concurso que organizó la Junta de Hermandades y Cofradías entre los centros docentes.

«Aquí estamos reincorporándonos a la tradición; siempre intentamos hacerla de flores y, si no hay flores, no la hacemos», expresaba el esclavo mayor del Cristo de La Laguna, Francisco Doblas, también defensor de esta estética. En cuanto a las composiciones de marmolina, no faltaban algunas con buena ejecución. El resto... le puso esfuerzo y contribuyó al mantenimiento de esta costumbre, y eso también tiene su mérito. Por lo demás, algunos detalles de creatividad, como el volcán en relieve de la alfombra de la Federación Unión Verdeña. No era el único gesto hacia La Palma. Otra de las miradas a la Isla Bonita fue la del Scout Aguere 70.

En la calle Herradores llamaba la atención la representación del Padre Anchieta de la Asociación de Vecinos Casco Histórico, que, además, añadió un código QR que enlazaba a la biografía en Wikipedia del segundo santo de Canarias, de actualidad en los últimos meses por las obras en su rotonda y el consiguiente traslado de la estatua a los jardines del Campus Central de la Universidad. «Como dicen que hay muchos huecos, habría que recortar el recorrido y que todas las instituciones religiosas participasen», proponía el presidente de esa entidad, Pablo Reyes.

Ese cambio en el trayecto de la procesión debió pillar con el pie cambiado a algún colectivo... y el tapiz acabó al revés del desfile. La calle Viana la salvó una alfombra-pasillo realizada desde el Ayuntamiento. Enfado –que ya venía desde hace días– entre las fuerzas vivas de La Laguna profunda por la reducción de alfombras, las flores y otros aspectos organizativos.

Antonio Regalado, de la Junta de Hermandades, consideró que en años sucesivos se debe fomentar que participen más asociaciones de vecinos y otras entidades como vía para evitar la sangría de tapices. En otra lectura, decía estar sorprendido positivamente por la cantidad de espectadores y la implicación de quienes este domingo se habían animado a confeccionar una alfombra.

Y en una jornada también marcada por el fútbol se localizaba un guiñito al Tenerife. Un grupo de niños añadía en torno a mediodía una especie de cenefa en la calle Herradores con los colores del representativo blanquizul y un mensaje de apoyo para el equipo: «Vamos, Tete».