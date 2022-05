La Laguna instalará nuevo mobiliario en el casco histórico y arreglará su pavimento

La Laguna mejorará el casco histórico con la instalación de nuevo mobiliario urbano y el arreglo del pavimento de sus calles peatonales. Ese fue uno de los principales acuerdos adoptados en la tarde de ayer por el Pleno del Consistorio lagunero en una sesión en la que compartieron protagonismo el sector del taxi, el nuevo tramo de la autopista del Norte (TF-5) o el arreglo del primer tramo de la Vía de Ronda, entre otros puntos.

Mejora del casco. Una moción de Juan Antonio Molina (Cs) para la instalación de mobiliario urbano en el centro de la ciudad y otra de Elsa Ávila (PP) para el acondicionamiento y mejora integral del pavimento de esta zona del municipio derivaron en sendos acuerdos. El texto registrado por Molina recogía la instalación de bancos, maceteros, jardineras y papeleras; partidas en el presupuesto de 2023 para realizar «una intervención de calado», y llevar a cabo un «proceso participativo y de escucha» en el que se cuente con la Asociación de Vecinos Casco Histórico «como impulsora de esta idea». Y es que este colectivo acumula años insistiendo, con más voluntad que éxito, en esas actuaciones. Su presidente, Pablo Reyes, ya se había pronunciado públicamente en las últimas semanas sobre la necesidad de esos arreglos. Volvió a hacerlo este jueves durante el pleno a través de una intervención ciudadana. Hubo un acuerdo unánime, al igual que con la propuesta de Ávila. El texto de esa otra iniciativa, y a través de una enmienda del grupo de gobierno (PSOE, Unidas y Avante), establece también que se agilice «en todo lo que sea posible» el expediente de la nueva contratación del Servicio de Mantenimiento de Vías del Ayuntamiento y que, mientras tanto, «se atienda provisionalmente el arreglo del pavimento de acuerdo con el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico».

Ordenanza del Taxi. La Ordenanza Municipal Reguladora del Sector del Taxi dejó uno de los debates más prolongados de la tarde. Intervinieron los representantes de las dos asociaciones con presencia en la Mesa del Taxi: Francisco Guanche, de Radio Taxi Laguna (la mayoritaria, con 344 de las 364 licencias), y Lidia Torres, de Autónomos del Taxi MSK. Guanche defendió el trabajo realizado y la importancia de este documento para los profesionales del volante, mientras que Torres lamentó que el Ayuntamiento «ha desaprovechado la oportunidad de modernizar el sector» y que el documento es un «traje a medida» de Radio Taxi Laguna, al tiempo que denunció que se dan «ilegalidades». El principal punto de controversia: la central de comunicaciones. Unidas se Puede, pese a ser uno de los socios de gobierno, se abstuvo en la votación para respaldar a Autónomos del Taxi. «Son capaces de gobernar por un lado y de hacer oposición al gobierno», criticó Molina sobre la postura de Unidas. En esa dualidad, y en una intervención posterior, el líder de ese partido, Rubens Ascanio, se posicionó en la línea de Lidia Torres y, en paralelo, felicitó por su trabajo al concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Marrero (PSOE). El texto fue aprobado.

Nuevo tramo de la TF-5. Una moción del edil no adscrito, Alfredo Gómez, de rechazo al nuevo tramo de la autopista del Norte por detrás del aeropuerto de Los Rodeos fue otro de los puntos con más choques de la sesión. Abogó el concejal por un «territorio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente», y criticó que el gobierno local «está dando con este macroproyecto el sí incondicional al piche y al cemento». Cargó contra el edil de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez (Avante y PSOE), ayer ausente durante la sesión plenaria por motivos de salud. «Lo mismo que criticó durante décadas lo está defendiendo», le reprochó Gómez. «Es un traidor con todas las letras», lo acusó. Coalición Canaria (CC) y el grupo de gobierno presentaron enmiendas al texto inicial. Jonathan Domínguez (CC) llegó a ofrecer el respaldo al documento del PSOE, Unidas y Avante con la condición de hacerlo institucional. «Hay compañeros del grupo de gobierno que, no pudiendo estar aquí, me trasladan que no están de acuerdo en la exposición de motivos de Gómez y Domínguez», le respondió el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE). Breve intervención de Ascanio –consideró «bueno» el consenso y que lo mejor era trasladar el asunto al siguiente pleno– tras haberse opuesto rotundamente al proyecto en el pasado. Finalmente salió adelante la propuesta del gobierno local gracias a sus propios votos.

Arreglo de la Vía de Ronda. Sí prosperó una moción de Domínguez para la «urgente ejecución del proyecto de mejora y repavimentación» del primer tramo de la Vía de Ronda. Se fundieron las iniciativas de CC y del gobierno. El resultado es que se instará al Cabildo de Tenerife para que realice los «trámites, recursos y procedimientos» que se requieren para la adecuación del firme.

Comisión mixta de fiestas. También hubo unanimidad en una iniciativa formulada por los socios del pacto para la creación de una comisión mixta de fiestas populares y tradicionales. El sentido del voto fue el mismo en otra propuesta del gobierno lagunero para la declaración de la Librea de Valle de Guerra como Fiesta de Interés Turístico de Canarias.