La Laguna invierte tres millones en comprar 35 casas destinadas a vecinos en emergencia social

Tres millones de euros y el objetivo de elevar el parque de vivienda pública en al menos 35 casas para dar alojamiento a vecinos que carezcan de hogar. El Ayuntamiento y la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna (Muvisa) anunciaron ayer una convocatoria para la búsqueda y adquisición de viviendas con fines sociales (entre 20 y 25), por un lado, y la compra de 16 hogares modulares, por otro. La primera acción tiene consignados dos millones de euros y la segunda, uno.

«Abrimos una convocatoria para la búsqueda de viviendas en los diferentes núcleos urbanos del municipio, para ser adquiridas por el Ayuntamiento o, en su caso, por Muvisa», anunció el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, en una rueda de prensa en la que estuvo flanqueado por el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, y el consejero delegado de la empresa Muvisa, Juan Ignacio Viciana. «Esta convocatoria es la primera piedra, o el primer bloque deberíamos decir, de una acción que nos va a permitir disponer de un recurso temporal para hacer frente a emergencias habitacionales», manifestó el regidor local, que también situó el problema como uno de los «compromisos irrenunciables» del grupo de gobierno.

Treinta días para las ofertas. Viciana precisó que el objeto de la convocatoria es la búsqueda de edificios de vivienda residencial colectivo, así como de casas unifamiliares, que se encuentren totalmente terminadas o al menos en estructura. «El procedimiento es muy sencillo y simplemente consiste en acreditar la titularidad y hacer una oferta económica», explicó. Los propietarios que tengan interés en vender sus inmuebles pueden ofertarlos al Ayuntamiento a través del formulario que se encuentra disponible en la web de Muvisa (www.muvisa.com), y que debe presentarse en el plazo de 30 días. «Con este sistema podemos tener una primera valoración y a partir de ahí iniciar un procedimiento de licitación con todas las garantías jurídicas», apuntó el consejero delegado de Muvisa. Asimismo, señaló que la intención es que todos los trámites estén resueltos antes de final de año. Viciana también se mostró convencido de que recibirán bastantes ofertas en el marco de esta iniciativa en la que han abierto la puerta incluso a la adquisición de promociones de viviendas inconclusas. «Llevamos dando pasos desde el inicio del mandato para conseguir un parque propio de viviendas municipales», añadió.

No serán las ‘casas de lata’. Juan Ignacio Viciana detalló que las 16 viviendas modulares que se instalarán en Geneto estarán en las proximidades del colegio Alonso Nava y Grimón. Aunque todavía no se conocen con exactitud las características que tendrán esas viviendas a la espera de que se abra un procedimiento al que se pondrán presentar empresas interesadas, afirmó que serán «casas dignas». «La vocación es que haya un proyecto social alrededor de esas viviendas; que no sea solo colocarlas y que después se apañe la gente», sostuvo. «Hubo en su día una serie de viviendas en las que no existió, desde nuestro punto de vista, la atención social necesaria», expresó en alusión a las que fueron denominadas las casas de lata, ubicadas junto a la Ciudad Deportiva del Tenerife y que acabaron dando lugar a una zona de infravivienda.

El escenario. Durante la rueda de prensa describieron el actual escenario habitacional. Viciana indicó que, cuando se inició el mandato, había en Muvisa 45 viviendas construidas y vacías y que en la actualidad «están todas ocupadas», algunas de ellas, dijo, «alquiladas a muy bajo coste». Por su parte, Rubens Ascanio detalló que La Laguna cuenta con unas 2.300 familias demandantes de vivienda protegida, al tiempo que puso de relieve que en 2020 los juzgados provinciales ejecutaron más de 899 lanzamientos, y solo en La Laguna se tramitaron más de 300 desahucios. Se da la circunstancia de que el pasado mandato los desahucios fueron uno de los asuntos en los que Unidas, la formación liderada por Ascanio, hacía mayor énfasis desde la oposición. El edil también cifró en 15.000 las casas vacías en La Laguna.

Las cifras de Ascanio. «Hemos pasado de tres pisos para recursos alojativos en 2019 a siete recursos en 2022, incrementando más de un 250% nuestra capacidad de atención de emergencia y hemos abierto nuestro primer recurso de acogida municipal, que ha atendido en su primer año a más de 100 personas», manifestó en defensa de su gestión. «Asimismo, entre 2021 y 2022 se pusieron en marcha diez viviendas nuevas acondicionadas para acompañamiento a las familias que requieren este auxilio. Son recursos que se han ido implementando, que han sido costosos, pero que surgen de esa voluntad conjunta de este plan de choque», recoge la nota.

Suelo público. Juan Ignacio Viciana se refirió a otra iniciativa destacada en vivienda. El consejero delegado de Muvisa expuso que el «poco suelo público» que tenía el municipio lo ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias para construir 169 casas.