La piscina de El Arenisco cerrará en marea baja hasta la mitad de junio

La piscina de El Arenisco, en la Punta del Hidalgo, estará inoperativa hasta mediados de junio cuando la marea esté baja. Esto se produce debido a los trabajos que realiza el Ayuntamiento de La Laguna para mejorar el espacio de baño «de cara al verano», según informó el Consistorio. Las labores ya han arrancado y se centran en la rehabilitación del vaso debido a su mal estado, «ya que se han detectado grietas en la estructura y ha perdido parte de su capa protectora». «Durante el desarrollo de las labores (cuando hay marea baja), la zona de baño es balizada y permanece cerrada, pero luego queda reabierta con su llenado», recoge la nota.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, recuerda que esta actuación se suma a la ya ejecutada en las piscinas de Bajamar para «ofrecer unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía». Y agrega: «Nuestro propósito es que tanto visitantes como vecinos puedan disfrutar en la temporada estival de unos espacios modernos y adaptados a sus necesidades, en uno de los rincones naturales y paisajísticos más ricos del municipio y que, sin duda, debemos potenciar y salvaguardar».

«El Ayuntamiento, además, ha reabierto recientemente la playa de Bajamar, tras la finalización de las obras de reparación del dique acometidas por el Cabildo de Tenerife. Por tanto, el regidor local y la concejala responsable del área, Cristina Ledesma, esperan recibir el verano con unas zonas de baño totalmente acondicionadas», destaca la nota sobre las actuaciones del Ayuntamiento.

La edil calcula que las labores en El Arenisco quedarán culminadas a mediados de junio y confía en que «el comportamiento de las mareas no produzca retrasos en su ejecución, para que pueda estar en servicio al 100% cuando finalice el curso escolar». La intervención, detalla, «es muy similar a la ya desarrollada en el vaso II de Bajamar, aunque al comenzar con su arreglo hemos hallado grietas interiores que no sabíamos que estaban». El problema, indica, es que «ha habido falta de conservación, porque no se había hecho ningún tipo de actuación de este tipo desde que se construyeron».

El estado de deterioro en que se encontraba el vaso II de Bajamar y El Arenisco ha llevado a «priorizar estas dos obras». «Desde el área se ha realizado un importante esfuerzo para poder sacar adelante estos trabajos tan complejos, porque hay que esperar a que las condiciones del tiempo sean favorables para poder actuar en el interior de las estructuras, con el objetivo de continuar prestando unos servicios de calidad en esta parte del litoral», manifiesta Cristina Ledesma.