Bienestar Social invierte más de 100.000 euros en ayudar a los mayores

Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna ha abierto la convocatoria de ayudas económicas complementarias para personas mayores y dirigidas a paliar situaciones de primera necesidad relacionadas con los gastos de alimentación y salud. Esta línea de prestaciones cuenta con una dotación presupuestaria de 106.000 euros y se complementa con otra, abierta durante todo el año, para la adquisición o renovación de equipamiento básico y la eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar, unas medidas de apoyo «muy necesarias para un grupo especialmente vulnerable».

El concejal de Bienestar, Rubens Ascanio, señala que la convocatoria de las prestaciones complementarias se ha adelantado tres meses respecto a lo habitual en los años anteriores «para llegar al mayor número de personas posible y contribuir a que la población mayor del municipio en situación de vulnerabilidad pueda afrontar sus necesidades básicas y las subidas de precios en productos de primera necesidad». Las ayudas de tipo complementario se conceden según los baremos de la situación personal del solicitante, con cuantías entre los 210 y los 450 euros.

Solo en materia de atención a las personas mayores y para garantizar las necesidades de una población de más de 60 años que asciende a casi 25.000 personas, Bienestar Social destinará este ejercicio más de 3,5 millones de euros, todo ello a través de diferentes prestaciones económicas, servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, la financiación del Centro de Día Acaymo y varios acuerdos con instituciones

El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria de ayudas complementarias finaliza el 15 de septiembre, a fin de poder tramitarlas debidamente antes del cierre presupuestario. Para más información y asesoramiento, Bienestar Social pone a disposición de los interesados el Servicio Municipal de Atención telefónica para Personas Mayores (SAM), disponible en la línea gratuita 900701011 y en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Los requisitos de acceso se recogen en las Bases Reguladoras de las Prestaciones Económicas Municipales del Área de Bienestar Social e incluyen que el peticionario esté empadronado y acredite residencia efectiva en el municipio en la fecha de presentación de la solicitud; que tenga 65 años cumplidos en el momento de presentar la solicitud o 60 años en el caso de los perceptores de una pensión o ayuda asistencial (PNCI, FAS, SOVI, LISMI, PCI, RAI y análogas); que la renta per cápita de la unidad familiar no sea superior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente, no estar en posesión de más propiedades que la vivienda habitual, así como que la suma de los ingresos de la unidad familiar no supere el 2,5 del IPREM.