El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), aplaudió ayer que el nuevo trazado de la variante de la autopista del Norte (TF-5), a su paso por el municipio, «mantenga a salvo los diferentes núcleos de población y respete el suelo agrario, así como el futuro crecimiento de la ciudad». El regidor local valoró en una nota que el Gobierno de Canarias «haya atendido los requerimientos del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo para minimizar la afección de este futuro desdoblamiento de la vía entre Guamasa y Guajara, mediante la construcción de túneles en gran parte del recorrido», y señaló que ahora se iniciará un estudio «exhaustivo» del proyecto para determinar si existen otros aspectos a mejorar.

También llamado desdoblamiento, baipás o, más recientemente, circunvalación de La Laguna, este es un macroproyecto que supondrá el desvío del tráfico de la autopista a su paso por Guamasa y hasta la Vía de Ronda. Todo ello bordeando el aeropuerto por el lateral de la carretera de La Esperanza. Tras abrirse el período de exposición pública por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo regional, Gutiérrez informó de que ha dado «instrucciones para que este análisis en profundidad sea prioritario». Y añadió: «Disponemos de 30 días para ello y se trata de una carretera clave para el futuro no solo del municipio, sino también de la Isla, por lo que debemos evaluar a fondo todas y cada una de sus características».

«Tenerife necesita poner fin a los atascos y estoy convencido de que esta infraestructura es la mejor solución para La Laguna, porque permitirá sacar de nuestra trama urbana más de 80.000 vehículos diarios y reunificar nuestra ciudad, hoy dividida por la autopista, respetando nuestro suelo agrario y los núcleos de población que se encuentran en la zona, como es el caso de La Costurera», apuntó Gutiérrez.

El proyecto, que bordea el aeropuerto, se encuentra en fase de exposición pública 30 días

Preocupación de Ascanio

Su principal socio de gobierno y primer teniente de alcalde, Rubens Ascanio (Unidas), lo ve de forma diferente. «Nuestra posición es la misma de siempre. La mejor vía es la que no se hace y la apuesta debe ser por el transporte público colectivo», expresó. «Sí nos preocupa que, como pensábamos, no se haya consultado en condiciones al Ayuntamiento antes de presentar este proyecto, que por lo que vemos no cumple con buena parte de los compromisos expresados en 2020», indicó, antes de agregar: «De momento hemos propuesto que se amplíe al máximo legal la fase de exposición pública. Lo que hemos podido ver hasta el momento es un megaproyecto bastante poco viable y con dos kilómetros de viarios en superficie sobre suelos de altísimo valor agrícola y natural, donde además existen un importante número de viviendas y patrimonio etnográfico».

La postura de Ascanio ha ido modulándose con el paso del tiempo. En 2015, en el artículo Una Vía Exterior encubierta, escribió sobre el desdoblamiento: «(...) Promueve el vehículo privado frente al transporte público y no ataca el problema de fondo de la movilidad. Una vez más me parece que es una necesidad pensada para políticos adictos al piche y algunas grandes empresas constructoras necesitadas de fondos públicos, no para las miles de personas que de verdad sufren las colas cada día». Tras desempolvarse el proyecto en este mandato, el concejal salió en su defensa, mientras que ahora muestra reparos sobre la actuación.

«Un elevado coste»

Tanto el alcalde como el concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez (Avante y PSOE), aseguraron que habrá una menor afección que se logrará con el trazado de la mayor parte de la vía en túnel, lo que provocará «un elevado coste» (estimado en 355 millones). Sin embargo, destacaron que «esa inversión tan importante es la que posibilitará minimizar al máximo su impacto, respetando el suelo rústico, los enclaves poblacionales y las posibilidades de desarrollo de la ciudad hacia el sur y este del territorio».