Los vecinos ya pueden consultar el plan del nuevo tramo de la autopista del Norte

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno autonómico publicó este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución por la que se somete a exposición pública durante un plazo de 30 días hábiles el proyecto de trazado de la variante de la autopista del Norte (TF-5). También llamado desdoblamiento, baipás o, más recientemente, circunvalación de La Laguna, este es un macroproyecto que supondrá el desvío del tráfico de la autopista a su paso por Guamasa y hasta la Vía de Ronda. Todo ello bordeando el aeropuerto por el lateral de la carretera de La Esperanza.

«Se trata de una de las obras de carreteras más importantes que se planifican en el Archipiélago tanto por el volumen de inversión –355 millones de euros– como por el tráfico que va a absorber, más de 80.000 vehículos al día que se sacarán de la trama urbana de La Laguna que actualmente atraviesa la TF-5», destacaron desde el Ejecutivo regional en una nota de prensa. «El elevado presupuesto de la futura obra se justifica porque la mayor parte del trazado discurre en túnel para preservar los valores ambientales, agrícolas y ganaderos de La Vega de La Laguna y evitar las expropiaciones de viviendas», defendieron.

Aseguraron desde el Gobierno canario que es una actuación «muy demandada por las administraciones públicas y por la ciudadanía tinerfeña en general». E indicaron: «Su realización supondrá aliviar de una cantidad muy importante de tráfico al tramo de la TF-5 que atraviesa el casco urbano de la ciudad de La Laguna hasta la rotonda del Padre Anchieta, una vía en la que se registran retenciones de tráfico con frecuencia». Y prosiguieron: «La circunvalación proyectada se diseña para absorber al 76% de los vehículos que actualmente circulan por el tramo de la TF-5 que atraviesa La Laguna, más de 110.000 vehículos al día, según los estudios de Intensidad Media Diaria (IMD) del Cabildo».

Una antigua obra

El proyecto choca, eso sí, con el discurso de parte del actual gobierno local de La Laguna cuando estaba en la oposición. Sin embargo, y nada más conocerse en 2020 la intención del Ejecutivo autonómico de desempolvar la variante, los líderes de Unidas y Avante, Rubens Ascanio y Santiago Pérez, respectivamente, lo defendieron. En 2015, en el artículo Una Vía Exterior encubierta, Ascanio había escrito sobre el desdoblamiento: «(...) Promueve el vehículo privado frente al transporte público y no ataca el problema de fondo de la movilidad. Una vez más me parece que es una necesidad pensada para políticos adictos al piche y algunas grandes empresas constructoras necesitadas de fondos públicos, no para las miles de personas que de verdad sufren las colas cada día».

El nuevo trazado, de unos seis kilómetros de longitud, ha sido acordado por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno junto al Cabildo de Tenerife y a los ayuntamientos de La Laguna y Tacoronte. En concreto, «permitirá establecer una conexión directa desde Guamasa para todos los conductores que procedan del Norte y quieran desplazarse hasta el Área Metropolitana sin necesidad de atravesar la zona urbana de La Laguna, permitiendo retomar la TF-5 actual a la altura de la TF-13 o Vía de Ronda».

La circunvalación se ejecutará en un lateral del aeropuerto Tenerife Norte y la mayor parte del trazado se realizará bajo túnel –4,1 de los 6 kilómetros previstos en el trazado–, «de ahí el elevado coste del proyecto». El Gobierno de Canarias apunta: «Se ha optado por esta solución para preservar las condiciones naturales, agrícolas y paisajísticas de la Vega de La Laguna». El túnel, con una pendiente máxima del 3%, «se excavará a una gran profundidad con el fin de no afectar a la superficie, lo que evita la expropiación de las viviendas situadas sobre el trazado subterráneo de la nueva circunvalación. Además, se levantarán seis falsos túneles más en el recorrido para los dos nuevos enlaces externos, en Guamasa, y junto a la Vía de Ronda».