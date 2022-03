La Asociación de San Lázaro anuncia medidas si se insiste con el tranvía a Los Rodeos

La Asociación de Vecinos de San Lázaro anunció este miércoles que articulará medidas de protesta en caso de que se insista con la ampliación del tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos. «Nuestra postura es no y haremos todo lo posible para ello, saliendo a la calle, con las banderas verdes o con lo que sea», expresó el presidente del colectivo, Manuel Hernández, al que le preocupa la actuación por las expropiaciones que llevará aparejadas y los vecinos que perderán sus propiedades, su elevado coste frente a otros proyectos como un carril bus y que se trata de una iniciativa que no beneficiará a la zona.

Hernández fue uno de los dirigentes vecinales que estuvieron décadas atrás en las protestas contra proyectos urbanísticos que ponían en peligro a San Lázaro, en las que se popularizaron las banderas verdes. Ahora toma de nuevo la palabra tras conocerse que el Cabildo de Tenerife, en otro intento por sacar adelante el proyecto del tranvía al aeropuerto, recogió en su presupuesto los trámites para dar encaje en el planeamiento a nuevas opciones. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), afirmó el martes que sin acuerdo vecinal no habría prolongación, pero el máximo responsable de la institución insular, Pedro Martín, pese a ser del mismo partido político que Gutiérrez, defendió la actuación.

El presidente de la Asociación de San Lázaro solo ve una opción viable: que la obra se realice tras soterrar la autopista del Norte (TF-5) y que el tranvía circule por la avenida que se creará. «De esa forma no se harían expropiaciones en la carretera general, donde hay casas pegadas a la carretera, inmuebles antiguos y el viacrucis histórico que sale desde La Concepción», apuntó. No obstante, este colectivo vecinal cree que se trata de una obra demasiado costosa, considera que sería mucho más rentable crear un carril bus y afirma que no beneficia a los vecinos (no están previstas paradas en su recorrido por el barrio). Entienden que, con la opción del tranvía por el futuro bulevar sobre la TF-5, por lo menos nadie vería afectada su vivienda.

Otro de los aspectos en los que se detiene es en la preocupación con la encuesta que está prevista, en la que indica que pueden surgir opiniones a favor por no tener en cuenta las expropiaciones. «Seguramente van a preguntar en el casco de La Laguna. Lo que tienen es que hacer la encuesta en los barrios afectados», manifestó.