Luis Yeray: «Sin consenso con los vecinos no habrá tranvía a Los Rodeos»

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), sitúa el respaldo vecinal como condición necesaria para la ampliación del tranvía hasta el Aeropuerto de Tenerife Norte. Sus palabras llegan después de que se conociese que el Cabildo de Tenerife, en un nuevo intento por sacar adelante el proyecto, recogió en su presupuesto los trámites para dar encaje en el planeamiento a la alternativa de la calle Pablo Iglesias y a la paralela a la autopista del Norte (TF-5). «Sin consenso con los vecinos no habrá tranvía a Los Rodeos», manifestó Gutiérrez.

Se da la circunstancia de que las asociaciones de vecinos de los barrios más próximos al proyecto (Camino Real de la Villa, San Lázaro, Padre Anchieta, Barrio Nuevo-Viña Nava, Casco Histórico y Airam, de El Coromoto) mostraron su rechazo tras reunirse en noviembre con el consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga (Cs). Aquel encuentro se produjo debido a que esta obra ha sido foco de polémica desde que fue desempolvada a inicio de mandato. Ninguna formación política, aparte de Cs, ha respaldado la obra, y el colectivo del taxi y comercial también la rechazan.

«La postura del Ayuntamiento no ha cambiado en absoluto. Hemos seguido una línea de coherencia. Hemos trasladado por activa y por pasiva que el Ayuntamiento se va a posicionar con nuestros vecinos», sostuvo después de que en anteriores ocasiones haya demandado más peso para el voto lagunero en las encuestas que se planteaban. Asimismo, pidió en septiembre de 2020 la paralización del proyecto tras decidirlo el Consistorio lagunero en junta de gobierno.

Otras obras más importantes

Gutiérrez insistió en que hay actuaciones pendientes en materia de carreteras que son más importantes. «Entendemos que hay otro tipo de acciones, de obras y de infraestructuras que tienen que ser impulsadas de manera inmediata, como el famoso baipás del municipio para descongestionar el problema de circulación en horas punta», señaló sobre una acción que supondría el desdoblamiento de la autopista del Norte (TF-5).

Planteó el alcalde que, en todo caso, la citada actuación sobre la TF-5 sería la mejor fórmula para prolongar el tranvía, dado que, una vez realizada, permitiría el soterramiento de la actual autopista y crear una avenida en su parte superior (la que tiempo atrás se denominó del Quinto Centenario). «Evidentemente, por ahí sí tendría cabida la ampliación de la línea 1», expresó el regidor local en sintonía con lo también mantuvo meses atrás el presidente de la Asociación de Vecinos de San Lázaro, Manuel Hernández.

Uno de los principales problemas que se ha señalado en torno a la obra es la falta de espacio físico para su construcción y, con ello, las expropiaciones que se requerirían aunque contase con un solo carril para ida y vuelta. «Como alcalde, cualquier tipo de expropiación me preocupa», afirmó Luis Yeray Gutiérrez, antes de añadir que ese escenario no tiene que darse, debido a que, si se es «coherente», se haría el «desdoblamiento de la TF-5, el soterramiento y se utilizaría ese bulevar».

El mandatario local defendió el carril bus-VAO y se reafirmó en que la actuación del tranvía no siga adelante. «Fuimos tan coherentes que la llevamos a junta de gobierno y que se trasladó al Cabildo», dijo sobre el pronunciamiento por escrito que realizaron en 2020 solicitando la paralización. «Y me consta que el presidente del Cabildo ha dicho en reiteradas ocasiones que no se va a llevar a cabo ningún trazado si no hay consenso con los vecinos. Yo aplaudo esas palabras; el consenso es fundamental para desarrollar cualquier infraestructura de esta envergadura», agregó.

Gutiérrez también se detuvo en que no se modifique el diseño para La Laguna en el que se viene trabajando desde el Ayuntamiento. «Consideramos que, previo a este desarrollo del tranvía, tiene que haber un modelo, que es el que nosotros estamos implantando: un modelo de comunicación, de transporte y de municipio y de ciudad, que es el que queremos que se respete». Además, planteó que la consulta que se realice tiene que ser vinculante y con un peso destacado en ella para La Laguna. A su juicio, los laguneros deberían tener una mayor relevancia en la encuesta.

Pedro Martín defiende la prolongación del tranvía «Como equipo de gobierno, nuestra opción es que el tranvía se amplíe hasta Los Rodeos». Así lo expresó ayer el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, también del PSOE, como el alcalde de La Laguna. En varias ocasiones durante el mandato, Martín había llamado a la calma ante el rechazo y preocupación que el proyecto genera entre vecinos, taxistas y otros sectores; sin embargo, este martes realizó esa afirmación de defensa de la iniciativa. En cualquier caso, dijo que «no se ha tomado ninguna decisión». Y añadió: «En caso de hacerlo siempre contaríamos con el Ayuntamiento de La Laguna y haríamos lo que sus ciudadanos decidan. Lo que sí hemos hecho es abrir los procesos de evaluación ambiental sobre las distintas alternativas». Hay tres opciones principales: la que transcurriría por la calle Seis de Diciembre, la de Pablo Iglesias y la paralela a la autopista. Esas son las fórmulas para unir La Trinidad y San Benito. De ahí al aeropuerto, y para cualquiera de las posibilidades anteriores, se plantea la carretera general del Norte. El coste de las tres propuestas es, respectivamente, 62,2, 58,5 y 67,9 millones.