Los alcaldes invitados elogian a Aguere: «Es maravillosa»

Los alcaldes de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España elogiaron los atractivos de La Laguna. Algunos se encontraban en la Isla desde el día anterior y otros la recorrieron durante la mañana de ayer, mientras que este viernes a las 17:00 horas realizaron una visita guiada por una urbe más de cinco veces centenaria. Y todos los consultados celebraron la riqueza del lugar. Uno de ellos fue el regidor de Santiago de Compostela, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, que calificó a la vieja Aguere como «una ciudad maravillosa» que cuenta con un clima «también maravilloso, hoy por hoy muy parecido al que tenemos allá». El político gallego expresó que lo que más le gusta es «el conjunto». «Hay muchísimos edificios singulares y, en ese sentido, es parecida a Santiago», manifestó.

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España son quince: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. El alcalde de Mérida también ensalzó la ciudad: «Es, sin duda, una de las más singulares del Grupo. Históricamente tuvo una gran influencia en el diseño urbanístico de América y, por tanto, para nosotros es un ejemplo, no solamente como ciudad, sino con todo lo que ofrece». Asimismo, tuvo palabras amables la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero: «Me encanta la ciudad. Hay que pensar que cada una de las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad son únicas, y La Laguna tiene esa personalidad extraordinaria con la piedra volcánica, con las balconadas de madera exteriores, con ese espíritu de retorno indiano que la hace única... Es bellísima. Ya le he dicho al alcalde que tiene la ciudad preciosa». Darío Dolz, de Cuenca, no conocía el municipio y se mostró «encantado»: «Me quedo con las edificaciones tan bajitas y la monumentalidad de esas construcciones. Es una ciudad que he visto limpísima. Paseé un poco anoche y, sobre todo, esta mañana».

El primer edil de Ávila, Jesús Manuel Sánchez, resaltó el «gran encanto desde el punto de vista arquitectónico, de la multiculturalidad y gastronómico». Y prosiguió: «Eso enriquece mucho. Los vecinos de San Cristóbal de La Laguna se sienten muy orgullosos de su ciudad y eso se nota en la calle». El vicealcalde de Toledo, José Pablo Sabrido, manifestó: «Estuve en La Laguna hace unos 17 años, que estuve recorriendo todo Tenerife. Me gustó entonces y ahora me ha encantado. La he visto como mucho más recuperada; podría decir que está muchísimo más limpia y es una ciudad que a mí me parece que debe estar muy orgullosa de ser lo que es. Me parece que merece la pena conservar ciudades como San Cristóbal de La Laguna como Ciudades Patrimonio porque tienen algo que las identifican: sus casas bajas, sus casas señoriales...».

«No había estado nunca en La Laguna y para mí ha sido una gratísima sorpresa. Los alcaldes vamos mirando algunas cosas en las que otras personas que visitan las ciudades quizá no se fijan: he visto el cuidado del centro histórico y uno de los aspectos que más me han sorprendido y gustado es la limpieza en la ordenanza gráfica, así como la eliminación del cableado, que lo he visto muy ausente», afirmó Lola Marín, de Baeza. «Para mí ha sido una experiencia preciosa, un lugar muy bonito y, sobre todo, uno entiende por qué es una ciudad Patrimonio de la Humanidad y la belleza que guarda», señaló, antes de completar: «Yo creo que todo el mundo debería venir a visitar San Cristóbal de La Laguna». La alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, que visitaba por primera vez no solo La Laguna sino Canarias, elogió también a la Ciudad de los Adelantados: «Me ha encantado porque estaba acostumbrada al resto de ciudades Patrimonio de la Humanidad, y creo que La Laguna marca una diferencia importante en cuanto a la riqueza patrimonial que está aportando. Para mí ha sido toda una sorpresa, aunque veníamos informados de lo que nos íbamos a encontrar, pero luego vivirlo es diferente. Me voy encantadísima. También quiero felicitar a toda la población y especialmente al alcalde por el cuidado de la ciudad, por la conservación de la misma y, sobre todo, por aspectos como la limpieza, el cuidado de fachadas y entornos del centro histórico».