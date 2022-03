Cs solicita la comparecencia de la edil Idaira Afonso por su «mala gestión»

El grupo municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de La Laguna ha solicitado la «urgente comparecencia» de la concejala Idaira Afonso (Unidas) por el «absoluto desinterés que ha mostrado por el deporte lagunero, lo que se ha materializado en un KO del área». El portavoz de Cs, Juan Antonio Molina, expresó que «la responsable de Deportes no hace sino perder técnicos del Organismo, que prefieren ir a otras áreas del Ayuntamiento u otras instituciones antes que trabajar a su lado».

Molina aseguró en una nota de prensa que «la falta de autocrítica es alarmante». Y añadió: «La máxima responsable del deporte lagunero culpabiliza a todos a su alrededor de la falta de acción en las competencias que gestiona, sin asumir sus propios errores». Y sostuvo: «Idaira Afonso ha sido capaz incluso de tachar de misóginos a quienes le exigen que trabaje, olvidando que también está compartiendo grupo de gobierno con otras mujeres que no reciben tantas críticas de la ciudadanía».

Esto se produce tras conocerse la marcha de la directora técnica del Organismo Autónomo de Deportes (OAD). «Este fin de semana hemos conocido la renuncia de la directora técnica del OAD después de haber sido nombrada hace menos de un año, convirtiéndose así en la segunda directora que abandona voluntariamente el puesto en lo que va de mandato», apuntó Molina, que indicó que «a esto se unen más traslados que han solicitado otros técnicos del área, mostrando así la deriva de la gestión del Organismo Autónomo de Deportes».

«El deporte lagunero ha sufrido un estancamiento crítico que genera un retroceso en este ámbito y que ha provocado un abandono patente de clubes, deportistas, instalaciones deportivas...», aseguró el líder de Cs en La Laguna, y añadió que «sus propios compañeros en el grupo de gobierno critican abiertamente su desempeño, incluso en las conversaciones con representantes del deporte o con los concejales de la oposición».

Molina dice no entender «cómo se le pueden caducar los contratos de servicio como los encargados de los recintos deportivos, cuando en estos dos años prácticamente no ha tenido que organizar eventos como la San Silvestre o la Vuelta Ciclista» o «cómo puede seguir teniendo dos años de retraso en la concesión de las subvenciones». Además, recordó que la edil, «para defenderse», aludió en el pleno a un «supuesto pacto no escrito» para que el deporte no fuese objeto de críticas. «No mostraré connivencia mientras el deporte lagunero se muere y Afonso solo muestra interés por sus otras áreas», dijo.