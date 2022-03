La Laguna construirá un espacio para los ensayos de los grupos de Carnaval

La Laguna da los primeros pasos para la construcción de un espacio de ensayo para los grupos del municipio que participan en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y que carecen de local propio. Así lo apuntó el concejal de Fiestas, Badel Albelo, que confió en que antes de que acabe el año se encuentre en marcha el procedimiento de licitación. «Estamos trabajando para solucionar un problema histórico no solo de los grupos del Carnaval; con este proyecto también se le dará solución a colectivos de folclore», manifestó.

Albelo avanzó el pasado martes que el Organismo Autónomo de Actividades Musicales y las áreas de Fiestas y Cultura están cooperando para sacar adelante la iniciativa. «Pronto podremos decir dónde estará ubicado ese espacio y lo que se va a hacer. Antes de que acabe el año se iniciará el procedimiento para poder tener esta instalación que conseguirá solucionar este problema histórico», resaltó el político socialista.

Además, indicó que será un recinto de nueva construcción, y contextualizó la realidad de estas formaciones: unas tienen locales cedidos, otras utilizan los centros ciudadanos para ensayar y algunas no tienen dónde hacerlo. «Para lograr equiparar la situación, lo que vamos a hacer es darles una solución», expresó el máximo responsable de la Concejalía de Fiestas, que admitió la complejidad al tratarse de un proyecto «ambicioso en lo presupuestario».

Precisamente este viernes, Coalición Canaria pidió al gobierno local que proporcione «espacios adecuados para los grupos artísticos y culturales de La Laguna». La concejala Atteneri Falero recordó que hay colectivos que se están viendo con dificultades, en unos casos, para poder contar con locales y, en otros, con «serias deficiencias en los espacios». De salir adelante los planes del pacto, se solventarían esos problemas por los que atraviesan los grupos.

«Es muy necesario; la mayoría de los grupos del Carnaval de La Laguna necesitamos un espacio propio para poder desarrollar nuestras actividades de la mejor manera posible», comentó el director general de la multipremiada comparsa Los Joroperos, Fernando Hernández, al ser preguntado por cómo analiza la idea del Ayuntamiento. También desde el sector de las comparsas, Antonio Socas, presidente de Río Orinoco, se alegró de la decisión.

«Nosotras no tenemos local propio y creo que esta idea es una buena noticia para todos los colectivos que hacemos Carnaval en nombre del municipio y estamos en la misma situación. Ojalá se haga realidad teniendo en cuenta lo que esta pandemia nos ha enseñado respecto a que el diseño del espacio garantice todas las medidas de uso adecuado para nuestra salud», manifestó Vicky López, de la rondalla Las Valkirias.

Desde el ámbito murguero, Tere Reyes, presidenta y fundadora de Las Marchilongas, afirmó: «No es la primera vez que desde el Ayuntamiento de La Laguna hacen una promesa de ese tipo, habrá que ver si es la que por fin se cumple. Si el proyecto incluye un espacio propio para nuestra actividad y nuestra historia, y se ubica en un lugar donde no interfiera a los vecinos, por supuesto que sería una gran noticia».

Esperanzados

Otro murguero, Ángel Cabrera –director de la infantil Castorcitos–, mostró también su esperanza de que se desarrolle la iniciativa. «Ojalá que se cumpla y que se lleve a cabo», planteó. Sus palabras adquieren especial relevancia al tratarse del representante de una formación que durante diez años ha estado saltando de un local a otro, hasta el punto de que ha pasado por quince y de que ha llegado a ensayar en el cuarto mortuorio de una iglesia.

Otro enfoque es el de Isauro Rivero, de la comparsa Los Valleiros, de Valle de Guerra, en la Comarca Nordeste. Igual que Antonio Socas (Río Orinoco) indicó que no le habían informado. «Creo que no es mala la idea; claro está que a quien beneficiaría sería a los grupos del centro de la laguna, de lo cual me alegro», opinó. «Otra cosa es nuestro caso, ya que estamos muy apartados de esa ubicación en nuestro pueblo de Valle de Guerra; por tanto, seguiríamos igual», apuntó, y añadió: «¿Soluciones a nuestro problema? Haberlas, las hay, y no esta precisamente». También dijo que Valle de Guerra «ha sido y es» el «enclave» de este conjunto durante 45 años, por lo que no ve «factible el desplazamiento hacia el centro de la ciudad».

La medida fue celebrada incluso por un grupo que tiene su cuartel general en la subida de El Cardonal, como es Los Bambones, la conocida y laureada murga. «Me parece fenomenal que por fin los grupos del Carnaval tengan un sitio digno y permanente para poder desarrollar su actividad», expuso Juan Antonio Rodríguez, directivo de la entidad.