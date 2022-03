«Está clarísimo que la Semana Santa lagunera tiene su identidad propia»

¿En qué medida han afectado a la Semana Santa estas dos ediciones sin celebrarse y tres años de parón?

Ha podido producir el mismo daño que en otros sectores de la sociedad. La religiosidad popular atrae a mucha gente, y esa pérdida de contacto con la calle ahora la tenemos que recuperar.

Usted ya fue presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC) de La Laguna entre 2005 y 2009. ¿Qué lo motivó a volver al cargo?

Me motivó el que hubiese muchas personas que me impulsaron a que me presentara. Yo puse dos condiciones: la primera, que iría al cargo si no había otro candidato y, la segunda, un apoyo mayoritario de las cofradías, como así fue.

¿Hoy la Semana Santa de La Laguna está mejor o peor que en 2009, cuando terminó su anterior etapa?

Salvando este intervalo este de la pandemia, la Semana Santa y la Junta de Hermandades han adquirido una relevancia cada año mucho mayor que cuando yo la dejé en 2009.

¿Qué opina sobre las manifestaciones en las que el obispo de Tenerife señaló que la homosexualidad es un «pecado mortal»?

Mi máximo respeto al señor obispo. Me remito a sus palabras en las que reconoció el no estar acertado en sus declaraciones, pidió perdón y expresó su respeto y consideración al colectivo LGTBI.

¿Una cosa es la Iglesia y otra, las cofradías?

No. Nosotros somos una institución religiosa, con nuestra independencia, pero en plena comunión con la Iglesia.

Hace unos años, en una entrevista, decía el obispo que las procesiones no se hacen para una exhibición artística; que para eso mejor montar un museo. ¿Usted qué opina?

Las procesiones son la manifestación máxima de la religiosidad popular y, a través de ellas, creo que acercamos a las personas a la Iglesia.

¿Hay más tradición que fe en las cofradías, o al revés?

Considero que van de la mano. Hay unos que participan por tradición; pero muchos están esperando año tras año no solo por ese motivo. Creo que no se puede separar en las cofradías la tradición de la fe.

Cada vez parece más claro el distanciamiento entre gran parte de la sociedad, y en particular los más jóvenes, y la Iglesia. ¿Usted cómo lo ve?

Desde el Comité Ejecutivo de la Junta de Hermandades y Cofradías estamos intentando fomentar el acercamiento de los jóvenes. Por eso este año tenemos la novedad de un viacrucis infantil y de un programa formativo que vamos a desarrollar en los próximos años.

¿Qué le parece el veto a las mujeres en la Esclavitud del Cristo de La Laguna?

Como no podría ser de otra manera, y como recogen los estatutos de la junta que presido, respeto las normas, la libertad y la autonomía de cada una de las cofradías, hermandades y esclavitudes que componen la JHC. En el Comité Ejecutivo que dirijo, de ocho componentes, hay cuatro mujeres. Cabe recordar que la Junta de Hermandades ya tuvo como presidenta a una mujer.

¿La Laguna debe mantener su estilo propio o estar abierta a las influencias andaluzas?

Una cosa es que nos podamos enriquecer con elementos de fuera, pero la Semana Santa lagunera tiene su identidad propia. Eso lo tengo clarísimo.

¿Su equipo tiene prevista alguna medida para preservar el estilo local?

Estamos haciendo una serie de comisiones para fomentar, colaborar y mantener esa identidad propia, admitiendo que hay hermandades que tienen su estilo particular; que somos muy respetuosos con eso.

¿Hay algún proyecto que la nueva directiva se marque como reto destacado?

Un reto es que La Laguna tenga un monumento al cofrade, que tuvo una muy buena acogida por parte del señor alcalde. También se está retomando la declaración de interés de la Semana Santa de La Laguna. Eso se presentó siendo yo presidente en 2005 y sigue estando parado. Asimismo, estamos trabajando para tener un local en el casco, porque contábamos con una sede en la calle del Agua, se cerró y ahora estamos en el Seminario.

En las últimas ediciones celebradas de la Semana Santa se observó una caída de cofrades y de espectadores. ¿Cuál es la salud de las hermandades?

Ha habido durante los últimos años, debido sobre todo a la pandemia, y también antes, como un enfriamiento; pero uno de nuestros retos es volver a recuperar la actividad, con esa luz de la que habla el cartel de este año, para que ilumine y vuelva a retomar la fuerza que tenía la Semana Santa lagunera.

¿Hay quienes están en las hermandades por eso que se llama ahora postureo, satisfacer su ego o tener un protagonismo social, en algunos casos incluso como un trampolín para otras cosas?

Yo no lo percibo así. No se puede decir que no haya alguna persona, pero el sentimiento mayoritario no es ese.

¿La Semana Santa de La Laguna es ahora mismo la mejor de Canarias?

Es una de las más importantes.

¿Y tiene margen de mejora?

Sí, estoy seguro de que sí.