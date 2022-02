El Obispado niega que haya registrado a su nombre propiedades ajenas

El Obispado de Tenerife negó ayer en un comunicado que haya registrado a su nombre propiedades ajenas, al contrario de lo recogido en el informe elaborado por la Conferencia Episcopal Española (CEE). En ese documento, que se conoció el pasado 24 de enero, figuran un millar de bienes que la Iglesia Católica inmatriculó de forma incorrecta y, de ellos, 49 se encuentran en Canarias. La práctica totalidad de esa cifra corresponde a propiedades de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para entender lo anterior hay que retrotraerse hasta una ley impulsada por el expresidente José María Aznar (PP) y que le permitió a esta institución religiosa realizar 34.961 inmatriculaciones (registrar bienes por primera vez) con solo una certificación eclesiástica y, en consecuencia, con un bajo coste económico. Tras años de trabajo y una comisión creada al efecto, el Estado ha logrado que la Iglesia española admita que al menos un millar de esos 35.000 bienes son de otras personas o no le consta que sean suyos.

La Diócesis Nivariense ya había expresado a finales de enero que no tenía «ningún interés en apropiarse de lo que no es suyo», y ayer insistió en el mismo planteamiento en un comunicado que acompañó del listado en el que precisa cuáles son las propiedades. En concreto, enumera 32 bienes, de los que un veintena se encuentran en La Laguna. «La iglesia no quiere disponer de bienes que no le corresponden», recoge el primer punto del texto, antes de indicar que «los bienes de los que dispone están siempre al servicio de la sociedad, puesto que su finalidad es siempre celebrar y anunciar la fe, así como promover y sostener obras caritativo-sociales».

32 propiedades diocesanas

«El Obispado de Tenerife garantiza que no ha inscrito en el Registro de la Propiedad ningún inmueble del que no tenga la certeza de ser su legítimo propietario», se apunta en el comunicado. «Lo publicado en el informe hecho público por la Conferencia Episcopal Española el pasado mes de enero, con respecto a los 32 bienes inmuebles inscritos en nuestra Diócesis de los que no teníamos certeza de su pertenencia a la Iglesia, ha sido un lamentable error, por lo que estimamos oportuno publicar la identidad concreta de cada uno de esos bienes en esta comunicación, al fin de evitar interpretaciones y acusaciones del todo inadecuadas», añade. Preguntadas por ese fallo, fuentes oficiales del Obispado aclararon que se produjo «a la hora intercambiar los ficheros con las correcciones», antes de añadir: «Parece que se publicó inicialmente una versión que no era la última o bien que llegó a destiempo. Posteriormente se verificaron los datos y se comunicó a la CEE y ahora se hizo público». En el cierre del comunicado, el Obispado expone: «Por último, reiteramos que permaneceremos a disposición de dar información y colaborar con toda persona física o jurídica que se sienta con mayor derecho sobre cualquiera de los bienes que hemos inscrito».

«Es muy chocante la información que da el Obispado, pero parece la tónica habitual» Rubens Ascanio - Primer teniente de alcalde

La versión aportada por la Iglesia no acaba de convencer en la Casa de los Capitanes, sede principal del Ayuntamiento de La Laguna. «Me resulta muy chocante la información que traslada el Obispado de Tenerife a este respecto, pero parece que es la tónica habitual de las declaraciones vinculadas a esta entidad religiosa», manifestó el primer teniente de alcalde, Rubens Ascanio. «Viendo el listado de bienes, hay elementos de los que habrá que estudiar realmente la titularidad, como por ejemplo la plaza de Guamasa, donde el Consistorio ha trabajado y trabaja desde hace mucho tiempo atrás», señaló.

Estudio municipal

«También en algunos centros parroquiales habrá que estudiar cuál fue la construcción y el desarrollo de los mismos, igual que en otros edificios, donde muchas veces fueron los vecinos los que hicieron la entrega de ese suelo, los que pusieron en marcha la obra para poder realizar instalaciones de ese tipo, de uso posteriormente religioso, pero que evidentemente tienen una titularidad que responde más al dominio público que al particular, porque se trata de iniciativas promovidas por la colectividad», afirmó.

Ascanio planteó que las áreas responsables tendrán que estudiar el detalle de todas las propiedades inmatriculadas entre 1998 y la actualidad. «Es un número muy importante y entendemos que puede haber, y de hecho así lo reconoce la jerarquía religiosa, elementos de incorrección a la hora de los trámites realizados», dijo Ascanio en referencia al informe de la Conferencia Episcopal.