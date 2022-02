Condena a las palabras del obispo, pero sin unanimidad

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna siguió ayer al Cabildo de Tenerife, el Consistorio de El Rosario y el Parlamento de Canarias y condenó las manifestaciones del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, en las que consideraba la homosexualidad como un «pecado mortal». Sin embargo, el acuerdo no contó con unanimidad. La interpretación por parte de varios ediles de que se produce una «persecución» al prelado y un desencuentro con una enmienda formulada por Coalición Canaria (CC) evitó que se produjese el acuerdo total del Pleno.

El texto inicial recoge condenar «de forma rotunda y contundente» las declaraciones de Álvarez, «cualquier forma de LGBTIfobia y los discursos de odio que promueven, directa o indirectamente, la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI» y dar traslado de la decisión al Obispado, la Conferencia Episcopal y los ayuntamientos de Tenerife. El texto de CC, resultado de otro acuerdo plenario de este mandato, establecía: «Condenar, rechazar y reprobar cualquier tipo de ofensa, ataque o insinuación machista, xenófoba, racista, lgbtifóbica, aporofóbica o de cualquier tipo, que atente contra la dignidad y la libertad de las personas en el seno de cualquier institución».ç

Elsa Ávila (PP) no vota por objeción de conciencia y defiende incluso las inmatriculaciones

La moción definitiva (compuesta por los tres acuerdos de la inicial y que incorporaba la enmienda de CC) contó con los votos a favor del grupo de gobierno y del concejal no adscrito, Alfredo Gómez, mientras que CC y el concejal del PP Manuel Gómez se abstuvieron, aunque mostraron sus discrepancias con las palabras de Bernardo Álvarez. Juan Antonio Molina (Cs) abandonó la votación al considerar que se producía una «persecución» hacia el obispo.

Elsa Ávila (PP) intervino al principio del pleno para señalar que no votaría por objeción de conciencia en el referido punto, en otro relativo a las inmatriculaciones de la Iglesia –que provisionalmente no se abordó– y en un tercero sobre el aborto. Ávila hizo una cerrada defensa de la Iglesia, y habló de «un ataque tan furibundo contra el obispo, una persona privada, de una entidad privada, que da su opinión a los católicos, no a todos aquellos que no lo sean». Y expresó más adelante y sobre los bienes que la Iglesia se ha apropiado: «Saben perfectamente que los bienes inmuebles de la Iglesia Católica están perfectamente registrados en este municipio», planteamiento que choca con el informe elaborado por la propia entidad religiosa.