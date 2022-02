El TSJC avala que el camino de acceso a la playa de El Arenal es de uso público

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avala que el sendero de acceso a la playa de El Arenal (entre Bajamar y la Punta del Hidalgo), el denominado camino del Lobo, es de uso público. El pronunciamiento judicial guarda relación con las obras que se iniciaron en 2019 en el Hotel Neptuno y que llevaron al cierre del acceso, lo que condujo a un posicionamiento en contra del Ayuntamiento de La Laguna y a diversos pasos administrativos por parte de la institución local para apuntalar el uso público del camino. La propiedad del antiguo establecimiento hotelero interpuso entonces un recurso contencioso-administrativo que fue inadmitido parcialmente en primera instancia. Los actuales dueños del viejo hotel presentaron a continuación un recurso de apelación ante el TSJC.

La sentencia posterior, a la que ha tenido acceso este periódico, desestima el recurso formulado por la propiedad del inmueble. En el escrito judicial se recoge que «se ha acordado, ya desde la propia incoación del procedimiento, el restablecimiento inmediato del uso público del camino del Lobo». Expone más adelante: «Cita también la apelante que, según la inscripción registral de la propiedad, su parcela ‘linda al norte con el camino del Lobo’, así que podemos concluir que tal camino no sería suyo y, si no fuere suyo sino público, no puede invocar que le causa perjuicio dicha condición de público. La propiedad que colinda con la de uno no es propia, sino ajena, es el colindante, el vecino, y sobre él no se ostenta derecho de propiedad, así que ningún derecho dominical se vulneraría».

El concejal de Ordenación del Territorio del Consistorio lagunero, Santiago Pérez, se detiene precisamente en el párrafo anterior al abordar la sentencia. «No tiene vuelta de hoja; ya deja sentado que el camino del Lobo es público, y lo deja sentado sobre la base de un documento que ha aportado la empresa demandante; en consecuencia, esto es un asunto que queda consolidado de aquí para el futuro», expresa. El veterano edil añade: «Me parece que tiene gran trascendencia a pesar de que esta resolución no es todavía definitiva; pero lo que ha quedado sentado ahí, en mi opinión, no hay quién lo cambie».

Los problemas de la bajada a El Arenal no son nuevos. No en vano, la playa y su entorno vienen siendo objeto de contratiempos al menos desde 1934. En marzo de ese año, el periódico La Prensa publicaba el proyecto para una rampa de acceso que no salió adelante, como tampoco lo hizo, ya en los años 70 del siglo pasado, una actuación de gran envergadura: una isla artificial enfrente de la playa. Desde 2012 el acceso por el camino del Lobo fue prohibido debido al riesgo de desprendimientos. Con respecto al Hotel Neptuno, cabe indicar que en julio de 2020, y según los datos aportados en aquel entonces por la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, la propiedad del inmueble inició un proceso para convertirlo en un centro sociosanitario para personas mayores.

La paradoja del camino del Lobo La nueva sentencia refuerza la paradoja en la que vive el camino del Lobo: estaba cerrado, insistió el Ayuntamiento de La Laguna para evitar esa situación, fue abierto y ahora permanece clausurado por decisión del Consistorio. Un bando de Alcaldía prohibió en 2012 llegar a la costa por ese sendero «por razones de seguridad», si bien el documento fue modificado íntegramente por otro pronunciamiento. «Peligro de desprendimientos / prohibido el paso», rezaba un cartel colgado durante años y por el que incluso la Policía Local llegó a desalojar una acampada en la playa en 2017. Con las obras del Hotel Neptuno, el Consistorio se posicionó para que el acceso a la playa quedase expedito, aunque allí permanecía el cartel que impedía la bajada. Después se inició un expediente para «recuperar, para el uso público», el camino del Lobo. Se produjo entonces un derrumbe en el talud y en febrero de 2020 el Ayuntamiento emitió un bando prohibiendo el uso de la zona de El Arenal por seguridad.

| D.R.