Otra oportunidad para Santo Domingo

El antiguo convento de Santo Domingo afronta una nueva oportunidad para completar su rehabilitación. Al espacio, que está parcialmente restaurado desde hace años, se le resiste el tramo final de los trabajos. Los tres millones de euros que ahora ha anunciado el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, en su visita a La Laguna pueden ser la solución definitiva al largo tiempo de imprevistos, demoras y acuerdos de los que nada más se supo.

Valdés estuvo el martes en la Ciudad de los Adelantados durante su visita a la Isla. «La Laguna representa un exponente de un turismo de calidad, rentable, que es socialmente percibido por el residente», señaló el secretario de Estado, antes de mostrar el deseo de su departamento de colaborar con la apuesta por un «destino turístico innovador». Ahí, y en un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España –al que pertenece La Laguna–, se enmarca la aportación de tres millones para la recuperación total del antiguo convento.

Este inmueble tiene la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) y, según se recoge en la web del Gobierno de Canarias, «constituye uno de los hitos patrimoniales de La Laguna, en torno al que se organizó este sector urbano emplazado a la entrada de la ciudad, junto al viejo camino a Santa Cruz». Las intervenciones que se llevaron a cabo en el siglo XIX desvirtuaron gran parte de la casa conventual, que en las últimas décadas ha sido restaurada, aunque las labores correspondientes a su fase final quedaron pendientes.

«Era importantísimo tener esa dotación económica para la finalización. Y con estos tres millones quedará totalmente culminada una obra que el municipio lleva más de 20 años solicitando que se solucione», expresó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), sobre unos trabajos dirigidos al que en alguna ocasión ha sido denominado el patio pequeño y sus aledaños, un espacio que, por su estado de conservación, ha estado fuera del circuito habitual de quienes visitan el lugar.

Inicio en este mandato

El regidor local prefirió no hacer previsiones. «Hace mucho tiempo dije que me equivocaba una sola vez poniendo una fecha; nunca más voy a dar fechas. Sí puedo decir que voy a trabajar para que lo antes posible podamos no solamente tener iniciadas estas obras, sino también finalizadas en un corto espacio de tiempo», manifestó el político socialista, que sí aclaró que la intención es que antes de acabar el mandato los trabajos estén al menos iniciados.

De ser finalmente ejecutados esos tres millones y llevado a efecto el proyecto, se zanjarían los problemas que se vienen sucediendo en los últimos años. La hemeroteca recoge que en octubre de 2017 el por entonces presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el alcalde de La Laguna de la época, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria (CC), visitaron las instalaciones junto a la exconcejala de Patrimonio Histórico Candelaria Díaz y al arquitecto Fernando Saavedra. En aquella ocasión, Clavijo anunció fondos por parte del Ejecutivo regional y que la idea era que la obra se financiase con dinero autonómico y municipal. «El objetivo es poder dejarlo resuelto y el próximo año adjudicar la obra y comenzar con los trabajos», dijo.

En la cronología reciente del inmueble también destaca 2018. José Alberto Díaz explicó que se habían realizado gestiones para culminar la obra. Era por ello, dijo entonces, que el Consistorio lagunero estaba a la espera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para conocer si podía contar finalmente con esta aportación. También hay un hito en 2019. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó un convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno regional y el Ayuntamiento de La Laguna. Se establecía ahí que habría 546.700 euros para la sexta fase del antiguo convento de Santo Domingo. Esa cifra era el 28,6% del importe total de 1.911.489,95 euros que se calculó para la obra. A partir de ahí poco más se supo.