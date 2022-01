CC lamenta los retrasos en la construcción del IES Padre Anchieta

Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) en el Ayuntamiento de La Laguna se ha comprometido a realizar un seguimiento de la futura construcción del IES Padre Anchieta «para que este sea una realidad para 2023, como ha afirmado el gobierno local». Así se lo comunicaron a la directora del centro educativo en una reunión donde estuvieron presentes el portavoz del grupo de CC en La Laguna, Jonathan Domínguez, junto con la diputada regional Rosa Dávila y la concejala nacionalista Atteneri Falero.

Domínguez indicó que «para nosotros este proyecto es una prioridad, por lo que damos todo nuestro apoyo, apuesta y defensa de la educación pública en el distrito de Taco y de toda su población». El portavoz señaló que en la reunión se le transmitió a la directora que «no se trata ahora de buscar culpables de por qué el instituto aún no se ha podido construir, pero que lo que sí es verdad es que durante el mandato pasado, desde el 2016, cuando se desalojó el inmueble, hasta 2019 se hizo más que durante los tres últimos años con el nuevo gobierno, etapa en la que esta necesidad no ha sido prioritaria, no se ha redactado el proyecto, no se ha colocado ni una piedra y ni si quiera ha habido una partida nominal para el centro».

Hay que recordar que en 2016 se produjo el desalojo del espacio tras haberse detectado daños estructurales. Alrededor de 500 alumnos fueron trasladados al CEIP de Ofra, el colegio más cercano que se encontraba sin alumnos. Y hasta el momento se le ha dotado de los medios necesarios para el traslado, aunque con el inconveniente, por ejemplo, de no poder optar a las actividades extraescolares.

«Precisamente, en los últimos presupuestos regionales, Coalición Canaria llevó una enmienda de 100.000 euros para la redacción del proyecto de construcción del IES de Padre Anchieta que no fue admitida, recordó la diputada regional Rosa Dávila, quien también expresó a la directora del centro la disposición de la organización de llevar este asunto al Parlamento para su debate», manifestaron desde CC en una nota de prensa.