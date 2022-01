La Laguna exigirá la restitución de los bienes de los que se apropió la Iglesia

Sede del Obispado de Tenerife y con un casco histórico que mantiene un vínculo estrecho con las tradiciones religiosas, La Laguna es el municipio más afectado del Archipiélago por registros de propiedades por parte de la Iglesia de los que no se ha podido confirmar que fueron correctamente realizados. Así se desprende del informe sobre la aplicación de la Ley Hipotecaria, que se conoció el lunes y en el que la Conferencia Episcopal Española explica que ha revisado la titularidad de 532 bienes en las Islas, de los que ha podido verificar la adecuada inmatriculación de 412, mientras que hay 17 expedientes duplicados y 32 en los que falta información para identificarlos con exactitud. La práctica totalidad de esos casos se encuentran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y entre ellos hay quince en el municipio de La Laguna.

Para entender lo anterior hay que retrotraerse hasta una ley impulsada por el expresidente José María Aznar (PP) y que le permitió a esta institución religiosa realizar inmatriculaciones (registrar bienes por primera vez) con solo una certificación eclesiástica y, en consecuencia, con un bajo coste económico.

El primer teniente de alcalde de La Laguna y líder de la coalición de izquierdas Unidas se Puede, Rubens Ascanio, expresó ayer que desde esta formación política y desde el gobierno local han dado pasos para hacer posible la recuperación de los bienes incorrectamente registrados por la Iglesia Católica. Una de las principales actuaciones se produjo el 17 de febrero del pasado año, cuando dirigió al alcalde un escrito solicitando «a la mayor brevedad posible» la elaboración de un informe por los Servicios Jurídicos Municipales sobre la potestad del Ayuntamiento para realizar «averiguaciones» e «impugnaciones» ante las «inmatriculaciones de posibles bienes públicos por parte de la Iglesia Católica».

Ascanio manifestó que desde Unidas se encuentran «a la espera de que se realicen los informes oficiales», y agregó: «Entendemos que el Ayuntamiento va a responder desde los equipos técnicos de cada una de las áreas implicadas». Según dijo, el fin es poder clarificar cómo se pueden recuperar esos bienes «mal registrados, por decirlo suavemente». El compromiso del portavoz de Unidas es que trabajarán «para lograr que se reviertan esas situaciones y no solamente con los bienes del último informe, sino con todos esos a los que se refiere el primer informe de 35.000 inmatriculaciones en todo el Estado».

El malestar que expresan desde el Consistorio lagunero difiere de la postura de otros municipios tinerfeños, si bien es cierto que también se ven menos perjudicados. «Somos uno de los municipios más afectados por este tipo de prácticas», lamentó Rubens Ascanio, que puso de relieve «el esfuerzo de tantos vecinos del municipio que pusieron en marcha infraestructuras que finalmente fueron registradas de forma ilegítima por la Iglesia sin contar ni con quienes donaron los espacios ni con la gente que hizo el trabajo para poner en marcha este tipo de infraestructuras».

El Obispado de Tenerife expresó ayer que «la Iglesia no tiene ningún interés en apropiarse de lo que no es suyo». Y añadió en la misma línea: «Las incidencias detectadas por el informe publicadas por la Conferencia Episcopal Española, referidas a 32 casos en la Diócesis, se refieren a inmuebles de los que no se pudo comprobar íntegramente si existían títulos anteriores que aportaran garantías sobre la propiedad. Aun así, seguimos dispuestos a la realización de cualquier verificación».

La Diócesis de Canarias señaló respecto la revisión que la Conferencia Episcopal Española ha hecho de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015 que en su patrimonio no hay «ninguna propiedad indebidamente registrada», recogió la agencia Efe. En el caso de la citada diócesis son 276 los inmuebles que fueron revisados, de los que 228 fueron inmatriculados entre 1998 y 2015 y 48, adquiridos o inmatriculados antes de esas fechas.