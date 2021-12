El Banco de Tierras, la gran apuesta para recuperar el campo lagunero

Las tierras de la familia de Leticia Rivero en Valle de Guerra permanecieron muchos años abandonadas. Su abuelo había plantado en esos 5.000 metros cuadrados con vistas al mar plataneras, naranjeros y aguacateros pero al fallecer hace 15 años quedaron baldías, presas de la mala hierba. Leticia cuenta que las arrendaron en dos ocasiones para su explotación. Los intentos, sin embargo, fracasaron. Hasta que se enteró del proyecto del Banco de Tierras emprendido por el Ayuntamiento de La Laguna. Gracias a la mediación municipal, Leticia está a punto de cerrar el alquiler de las fincas, por solo 180 euros al mes el primer año, a un matrimonio en paro interesado en explotarlas. «Por fin hemos encontrado una propuesta sólida para que las tierras vuelvan a dar alimentos. En la familia estamos muy satisfechos de que personas que lo necesitan puedan aprovecharlas», subraya.

Hay muchas más fincas como las de la familia de Leticia Rivero en La Laguna, y en general en toda Canarias, a la espera de que alguien se ocupe de ellas. La pérdida de terrenos de cultivo se ha disparado en las dos últimas décadas en el Archipiélago, en la misma proporción que la pérdida de interés por trabajar en el sector primario. Tanto que las consecuencias son imprevisibles: merma de la producción local, dependencia de los mercados exteriores, encarecimiento de la cesta de la compra, pérdida de oportunidades de empleo, amenaza de incendios, peligro de desertización... En las Islas hay más de 40.000 hectáreas baldías, una cifra que en La Laguna ronda el millar. Y los números no paran de crecer. Solo en los últimos 15 años, el municipio, muy ligado tradicionalmente al campo, ha perdido 334: la superficie cultivada ha pasado de 2.025 hectáreas en 2006 a 1.691 en 2020.

Cambiar la tendencia

Consciente del grave problema, el Gobierno lagunero se ha fijado como prioridad en este mandato cambiar la tendencia. Una de las principales herramientas es el Banco de Tierras, puesto en marcha este año. El proyecto, similar al que ya desarrollan otros municipios de España, se basa en facilitar a los propietarios de terrenos abandonados, de forma gratuita y voluntaria, su cesión o arrendamiento a terceras personas que los pongan en producción a través de iniciativas agroecológicas (usos agrícolas, ganaderos, forestales, de conservación de naturaleza y patrimonio u otros usos de interés social) que les permitan obtener beneficios con garantías. Este Banco de Tierras de La Laguna se apoya en la herramienta online que ofrece la Red Intermunicipal de Territorios Agroecológicos Terrae para coordinar y dinamizar la oferta y la demanda de terrenos en desuso con aptitud productiva, agrícola o ganadera.

«Los resultados comienzan a llegar», explica Aitor López, responsable del área de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna. La familia de Leticia Rivero es una de las primeras que se ha sumado a la iniciativa. Pero poco a poco van siendo más. Por ejemplo, hay otro acuerdo a punto de cerrarse. Tras sus primeros meses, el Banco de Tierras de La Laguna ofrece cuatro parcelas rústicas, con una extensión total de 14.200 metros cuadrados propicios para frutales y hortalizas en San Benito, La Barranquera y Valle de Guerra. Además, hay 10 demandantes en busca de terrenos y 8 entidades colaboradoras. «Estamos en el proceso de promocionar el proyecto e involucrar a las personas o entidades vinculadas al sector primario», revela López, que calcula que un 40% de las parcelas cultivables están baldías en La Laguna. «El abandono se nota de forma especial en las pequeñas explotaciones. Influyen las crisis económicas, las dificultades para hacer rentable el negocio, la competencia de las grandes superficies, la resistencia de las nuevas generaciones a trabajar en el campo... Pero tenemos que esforzarnos por dar un vuelco a la situación».

Leticia Rivero anima a los laguneros que tengan fincas abandonadas a sumarse al proyecto. Cree que por encima de todo es «una inmejorable forma de ayudar a quienes más lo necesitan y no encuentran un empleo». «Me enteré de que La Laguna había puesto en marcha el Banco de Tierras por los medios de comunicación. Rápidamente llamé a Aitor López, que me dio los detalles. Y me decidí a apuntarme», rememora. En enero espera cerrar el contrato de arrendamiento gracias a la mediación del Ayuntamiento. El matrimonio que las explotará podrá encontrar un empleo y expectativas de futuro. Tienen pensado plantar cebolla, remolacha, berenjena o coliflor. «Tienen experiencia y pronto empezarán a preparar los terrenos. Hasta ahora todo han sido facilidades. Al menos nuestras tierras estarán en producción». Leticia, tejinera de 46 años, cuenta que tras la muerte del abuelo no quedó nadie en la familia interesada en dedicarse al cien por cien a la agricultura. «Tenemos terrenos pero los plantamos más por afición que por otra cosa», admite. Ella es psicóloga, aunque trabaja en la óptica Rapp. Le gusta la agricultura pero no tiene posibilidades de sacar adelante los 5.000 metros de los terrenos familiares. Así que optó por participar en la iniciativa del Consistorio de Aguere.

El Banco de Tierras de La Laguna se apoya en tres pilares, como explica la página oficial del Ayuntamiento. El primero es una plataforma online donde se registra y consulta la oferta y demanda de tierras. Las personas interesadas en ampliar la cantidad de terreno que trabajan o iniciar una nueva actividad agraria pueden consultar este registro y ponerse en contacto con los propietarios para llegar a acuerdos, lo cual es facilitado por el Servicio de Dinamización Agroecológica del Ayuntamiento. El segundo pilar es un servicio de información, asesoramiento y mediación para las partes que quieran llegar a un acuerdo a través de contratos de cesión o arrendamiento. Y el tercero es un servicio de acompañamiento, formación y seguimiento técnico para las personas que promuevan nuevos proyectos agrarios.

La utilización de esta herramienta implica el cumplimiento de unas condiciones recogidas en el protocolo de gestión del Banco de Tierras e Iniciativas Agroecológicas. Por ejemplo, los ofertantes y solicitantes pueden inscribirse o pedir terrenos directamente a través de la plataforma online. También pueden hacerlo indirectamente a través del Servicio de Dinamización Agroecológica. Las principales organizaciones del sector primario ya colaboran: la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), la Asociación Cultural Agrarte, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) y la Denominación de Origen de vinos Tacoronte-Acentejo. Desarrollo Rural trabaja para incrementar la lista.

Otros proyectos

No es el único proyecto con el que el Gobierno lagunero, dirigido por el socialista Luis Yeray Gutiérrez, quiere potenciar la recuperación de la actividad agraria. Esta misma semana, el Ayuntamiento de La Laguna anunció que quiere poner en producción 7.500 metros cuadrados de cultivos abandonados de su propiedad, situados en antiguos bancales del barranco Aguas de Dios, en la zona de La Fuente. Con tal propósito ha iniciado los trámites para restaurar todo este espacio que se encuentra en desuso y reactivarlo en la producción agroecológica –fomentando las variedades locales, como los frutales tradicionales del lugar–, dándole también una función educativa, científica y cultural. El proyecto de recuperación ya se ha presentado a los órganos gestores de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga y del Parque Rural, ya que el espacio está dentro del ámbito distinguido con esta denominación por la Unesco.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, asegura que con apuestas como estas el Ayuntamiento «quiere contribuir al desarrollo rural del sector en zonas como el noroeste de la Reserva de la Biosfera de Anaga», que incluye los pueblos de Tejina, Bajamar y Punta del Hidalgo, «al tiempo que permitirá avanzar en la estrategia impulsada por este gobierno para fomentar la soberanía alimentaria, la educación ambiental y la sostenibilidad en el territorio».

Hay más iniciativas. En noviembre, el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife acordaron que el futuro mercado agrario y de abastos de la Comarca Nordeste se instale en la finca La Castellana, en Tejina. La Junta de Gobierno Local aprobó el expediente para solicitar a la Institución insular la cesión de esta finca para la ubicación de una infraestructura que prestará servicio a Tejina, Valle de Guerra, Bajamar y La Punt. Asimismo, el Consistorio quiere poner en explotación otros terrenos municipales en desuso como una hectárea a nombre de la Sociedad Municipal de Viviendas (Muvisa) en Los Baldíos.