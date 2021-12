Un funcionario lagunero, investigado por trato vejatorio denunciado por una mujer

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha abierto una investigación reservada para determinar si un funcionario municipal trató de forma vejatoria a una mujer que aspira a un puesto público en el Ayuntamiento. La apertura del expediente se produjo el mismo día que el alcalde recibió la denuncia en la que el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la provincia tinerfeña expone los hechos. Esto confirmó Luis Yeray ayer al inicio del pleno ordinario.

En el escrito, remitido al Consistorio lagunero el 29 de noviembre, el colectivo profesional relata que una colegiada recibió un «trato vejatorio» por parte de un funcionario del Ayuntamiento lagunero en una reunión celebrada el 7 de octubre, en dependencias municipales, en presencia del concejal de Servicios y Obras, Josimar Hernández. La mujer había sido citada como aspirante a un puesto reservado de funcionaria con habilitación nacional.

«La compañera nos ha trasladado su profundo malestar con la conducta del funcionario, que se dirigió a ella con un trato vejatorio, produciéndose situaciones no respetuosas, sobrepasando los límites profesionales, con frases que podrían atentar contra su dignidad profesional y personal», asegura el escrito, que subraya: «Entendemos que es de mucha gravedad y no puede permitirse». «Es inadmisible que personas con responsabilidades públicas tengan un comportamiento tan fuera de las normas de respeto que deben guardarse hacia cualquier persona», detalla el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local sobre el funcionario, del que aporta su identidad.

El escrito habla de «frases que atentan contra la dignidad personal» de la colegiada

Candelaria Díaz (CC), concejal de la oposición en el Ayuntamiento, leyó ayer el escrito en el inicio del pleno para acto seguido exigir que se convoque una comisión de investigación «con respeto máximo a la presunción de inocencia». «Se deben depurar responsabilidades por la imagen del municipio», solicitó. El alcalde le reprendió por no haberle preguntado antes por la denuncia. «Si me lo hubiera consultado, le habría informado que el mismo día que me llegó el escrito ordené la apertura de un expediente de información reservada. Y si hay que depurar responsabilidades y tomar medidas, se hará», matizó Luis Yeray Gutiérrez.

El Gobierno lagunero ya ha designado a un interventor para llevar el expediente y tomar declaración al funcionario señalado y a la mujer que denunció el presunto trato vejatorio, anunció Luis Yeray durante el pleno. Antes, Santiago Pérez, concejal de Urbanismo, opinó que no veía detalles de las circunstancias de los hechos en el escrito. «No se sabe exactamente qué pasó, por lo que tendrá que determinarse en un expediente de información reservada antes de abrir un expediente disciplinario o archivar el caso», explicó el edil del PSOE y Avante. En medio de un cruce de reproches con Candelaria Díaz, Santiago Pérez le dijo que había que averiguar qué pasó realmente «aunque usted lo plantee con carita de buena». Jonathan Domínguez, portavoz de CC, le respondió que retirara la expresión «carita de buena», dirigida a su compañera de partido, al considerarla «machista». «Ya está bien del machismo lingüístico de Santiago Pérez», le reprochó Domínguez, a lo que el edil de Urbanismo replicó: «Usted también pone carita de bueno para decir estupideces y payasadas». Al final, CC retiró la pregunta que había elevado al pleno sobre esta denuncia.