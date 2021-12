El Cercado alerta del impacto que tendrá un bloque de casas que avala el PGO

Un grupo de vecinos de El Cercado se ha movilizado contra «el impacto» que aseguran va a tener un bloque de viviendas que se va a empezar a construir en su ciudad jardín, en plena Vega lagunera. Estos residentes, que han constituido la Asociación de Vecinos de El Cercado por esta causa, también rechazan que el edificio, de unas 30 casas, se construya en una zona dominada por las viviendas unifamiliares, señalaron en un comunicado. «Las restricciones que se aplican al resto de casas de esta zona, como la de no construir más de 25% de la superficie, no afectan a esta promoción, que va a causar un gran daño», asegura Miguel Ángel Mederos, integrante de la plataforma.

El Plan General de Ordenación de La Laguna vigente, de 2004, avala la promoción, aclara la Concejalía de Urbanismo. El área, que ha dado la licencia para la obra, asegura que según el PGO de 2004 vigente, el solar situado en la avenida Brasil de Cercado del Marqués es «una parcela en suelo urbano consolidado con tipología de edificación cerrada (adosada) con dos plantas y jardín delantero», cuyo uso característico es «el residencial en categoría 1ª (edificio de viviendas), permitiéndose también la categoría 2ª (vivienda unifamiliar)». «Las otras manzanas son edificaciones abiertas unifamiliares con 2 plantas de altura, es decir, una tipología de tipo ciudad jardín», aclara la Concejalía.

Estos vecinos ya presentaron una alegación contra la calificación del solar cuando salió a consulta pública la revisión del Plan General de Ordenación en 2013. El Ayuntamiento respondió de forma afirmativa, confirmando por escrito que propondría que se modificara el uso de la parcela para permitir solo las viviendas unifamiliares. El Consistorio aclara que «la revisión del PGO no ha sido aprobada definitivamente y no ha entrado en vigor», por lo que la alegación no tiene efecto.

Según los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, la posibilidad de construir un edificio de viviendas de dos plantas en la parcela está respaldada por el PGO pues «existían desde antes del año 1965 una serie de edificaciones adosadas, por lo que esta previsión reconocía urbanísticamente esta situación consolidada en el tiempo». «Y así permaneció en los sucesivos planes generales». Con este argumento, la Concejalía rechaza la acusación de los vecinos de que «se ha recalificado» el solar.

Tal y como se les ha transmitido a algunos vecinos en reuniones mantenidas en la Gerencia de Urbanismo, y de conformidad con las leyes del suelo, «la concesión o denegación de las licencias se constituye como un acto reglado; es decir, si se cumplen los requisitos legales para su concesión, la licencia habrá de otorgarse, por lo que la misma no depende de una voluntad discrecional de la Administración», quiere dejar claro Urbanismo. «Ello impide obligar, al antojo del Ayuntamiento, a un promotor a modificar la tipología edificatoria de su proyecto salvo que la misma no esté contemplada en el PGO o incumpla la normativa. Una denegación improcedente de una licencia de obras, generaría, cuanto menos, una responsabilidad patrimonial millonaria para el Ayuntamiento, y en consecuencia para los bolsillos de todos los laguneros». Los técnicos municipales «no han apreciado motivos de interés general o peligrosidad que cuestionen la adecuación de este uso urbanístico en la zona».

La Asociación de Vecinos de El Cercado lamenta que la tardanza en la aprobación de un nuevo PGO «ha dejado esta parcela en un limbo urbanístico: aunque el propio Ayuntamiento reconoce que lo más apropiado es la construcción de viviendas unifamiliares, esta posición no ha llegado a plasmarse en un nuevo plan en vigor y, por tanto, se mantiene con la calificación de 2004». Los residentes recuerdan que Ciudad Jardín Cercado del Marqués fue planificada por «el prestigioso arquitecto canario José Enrique Marrero Regalado hace casi un siglo» y «forma parte de la Vega lagunera y el área de influencia del casco histórico». «Es una colonia urbana cerrada donde a sus habitantes solo se les permite construir viviendas unifamiliares».

La urbanización se extiende entre el Camino de las Gavias y San Diego, «un entorno verde y sostenible siguiendo las ideas del creador inglés de la ciudad jardín, Ebenezer Howard, al igual que sucedió en otras ciudades española, alejado del modelo de edificación industrial», matiza el colectivo vecinal, que exige algo imposible de cumplir con las leyes en la mano, según Urbanismo: «Modificar el proyecto del edificio de casas para que se acomode a las exigencias del entorno y evitar así un daño irreparable».