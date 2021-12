La Noche en Blanco se sube al Skate Park de Taco

La Noche en Blanco de La Laguna se subió al monopatín en su apuesta por reforzar el deporte y las actividades saludables. Más de 70 laguneros, la inmensa mayoría menores de 15 años, recibieron ayer tarde lecciones de iniciación de skate y patinaje en el Skate Park AJ Indor de Taco, en una de las múltiples actividades programadas para la Noche en Blanco más larga de cuantas se han celebrado en el municipio universitario, que dura este año una semana y se prolonga hasta este sábado.

«Ha sido muy satisfactorio ver la alta participación que ha tenido el taller», aseguró José Luis de la Rosa, uno de los integrantes de la empresa AJ Indor, que ha iniciado su actividad hace solo 5 meses en la instalación de Taco y empieza a expandir su labor divulgativa relacionada con el deporte del monopatín. «Los participantes, algunos sin experiencia en este deporte y otros con conocimientos previos, han mostrado mucho interés y han disfrutado de los cursos», detalló.

En el taller se trabajó la parte lúdica del skate, así como aspectos clave como el equilibro, la confianza a la hora de manejar la tabla y todos los aspectos que tienen que ver con la fase iniciación de este deporte. El propósito, según la concejala de Deportes, Idaira Afonso, que acudió al Skate Park de Taco, es «fomentar la actividad física y los hábitos saludables entre los laguneros aprovechando el amplio programa de actos de la Noche en Blanco».

Del monopatín al videojuego

La programación de la Noche en Blanco continúa hoy con la primera de las tres jornadas de La Laguna Gaming Point, que se celebrará en el centro tecnológico INtech La Laguna hasta el sábado y se centra en los videojuegos. Actividades, torneos y retos de los videojuegos más demandados del momento, con consolas de última generación y ordenadores a disposición para los visitantes serán algunas de las propuestas. De esta forma, se ofrecerán contenidos para personas con distintos perfiles y nivel de habilidad, desde familias a jugadores casuales y más experimentados.

La Concejalía de La Laguna y la Liga Canaria de Esports HiperDino, el circuito gaming impulsado por la empresa HiperDino, presentan la segunda edición de La Laguna Gaming Point (LLGP). Se trata de una cita con entrada gratuita y actividades de videojuegos para todas las edades y que se desarrolla en el marco de la celebración de La Noche en Blanco lagunera, organizada por el Área de Comercio, que dirige María José Roca.

La fase online, con la inscripción abierta en LCES.ES, contempla dos torneos que se jugarán hoy a partir de las 19.00 horas. League of Legends ARAM y Clash Royale son los títulos elegidos para esta etapa en la que podrán participar desde sus casas jugadores de cualquier punto de Canarias. La actividad continuará mañana jueves, a las 15:30 horas, y se extenderá hasta las 21:00 horas. Durante esta jornada habrá zonas de juego libre y los amantes del K-pop encontrarán un espacio en el que poder compartir su afición por el baile y este género musical, con actividades y concursos.

El viernes, de 10:00 a 21:00 horas, se desarrollarán torneos y retos de Rocket League, Mario Kart y Valorant, entre otros. La última jornada será el sábado, en horario de 10:00 a 21:00 horas. En esta ocasión habrá contenidos de FIFA 22, Fortnite, Pokémon Unite y League of Legends. Asimismo, a partir de las 10:00 horas se podrá seguir en directo la competición de League of Legends y, desde las 18:00 horas, la de Fortnite, en el canal de Twitch de LCES HiperDino: twitch.tv/ligacanaria. Los asistentes podrán participar en los rankings de Just Dance 2022, Ring Fit, Assetto Corsa y Guitar Hero Live, en lo que se conoce como gaming en movimiento de La Laguna Gaming Point.