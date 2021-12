Benito Cabrera pregona la Navidad en La Laguna con un canto a la tradición musical

«San Cristóbal de La Laguna es, por mérito propio, un municipio navideño. Cuna de tradiciones a lo largo y ancho de todos sus pueblos y pagos es, junto con el casco histórico, una referencia inigualable en el panorama de la cultura canaria ligada a este importante ciclo anual». Con estas palabras, el músico y timplista Benito Cabrera expresó la estrecha vinculación de la ciudad de Aguere con las fiestas navideñas, en la lectura del pregón de Navidad que el Ayuntamiento de La Laguna recuperó anoche tras un paréntesis de 6 años.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, presentó a Benito Cabrera como «uno de los más destacados protagonistas de la cultura de esta tierra». «Nadie como él para poner palabras al tan esperado regreso de este pregón, que es nuestro deseo que marque un nuevo ciclo en esta ciudad de paz, pensada para la convivencia». El acto, conducido por la periodista de la cadena SER Puchi Méndez, se celebró en el antiguo Convento de Santo Domingo, que contó con una amplia representación política y de la sociedad civil lagunera.

En un discurso en el que se intercalaron profundos conocimientos históricos con recuerdos y vivencias personales, Benito Cabrera trazó un recorrido por las tradiciones vinculadas al ciclo navideño, partiendo de un marco general en España y Canarias para hacer referencia concreta a su plasmación en La Laguna.

«La Navidad lagunera tiene un rico conjunto de expresiones de gran valor artístico y etnológico»

«Si bien a lo largo de este pregón he intentado contar los entresijos de alguno de sus elementos, la Navidad no necesita ser explicada, sino sentida. Esta entrañable fiesta representa el eterno retorno, la recurrencia a la ternura, el tiempo de infancia, la creencia en la magia», señaló el pregonero, para invitar a que «llenemos la casa de Navidad. Está claro que las costumbres evolucionan y que hay que ponerse a la altura de los tiempos». «Pero no está de más que inculquemos a nuestros hijos esa otra Navidad, escenario temporal de un rico conjunto de expresiones de gran valor artístico y etnológico», matizó.

No faltaron en su intervención las referencias a una pandemia «que no acabamos de controlar» ni a la situación generada por la erupción volcánica en La Palma, que «ha dejado sin hogar a muchas familias», pero recalcó que «incluso para los no creyentes, la Navidad puede sacar lo mejor de nosotros mismos en momentos oscuros». La música tuvo un protagonismo destacado en el pregón, con un amplio recorrido por «ese maravilloso y complejo mundo de los villancicos» y especial referencia a las rondallas de divinos como «lo más representativo de la Navidad», para recordar «la organización de estas parrandas en La Laguna incluso en pleno transcurso de la Guerra Civil». Pese a que «la tradición de ir cantando por las calles ha pasado por mejores y peores momentos a lo largo de los años», recordó «con especial cariño» los encuentros de Divinos de la década de los 80.

«La ruta de los belenes sigue siendo un delicioso entretenimiento invernal»

Otro de los elementos destacados por Cabrera fue la tradición belenística. «La ruta de belenes lagunera ha sido y sigue siendo un delicioso entretenimiento invernal», aseguró. Benito Cabrera también recordó que «La Laguna puede presumir de ser una de las primeras ciudades en las que se organiza una cabalgata de Reyes Magos». «Según se tienen noticias, se celebró la mañana del 6 enero de 1913, organizada por las Damas de la Cruz Roja. Montados en sus camellos y acompañados de sus respectivos pajes y séquitos, los tres Reyes Magos descendieron por la Montaña de San Roque para dirigirse al centro de la ciudad. Iban cargados de juguetes para repartir entre los niños pobres», explicó, para glosar sobre otras tradiciones como los pasteles laguneros, los puestos de castañas, la Araucaria, la recogida de juguetes del Orfeón La Paz, el color de las calles de la ciudad….