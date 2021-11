Una ‘app’ controlará el coste energético de las dependencias del Ayuntamiento de La Laguna

La Concejalía de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático del Ayuntamiento de La Laguna ha adjudicado a la empresa de ingeniería tecnológica IN2 la creación del sistema informático que permitirá identificar y controlar los costes energéticos de la Administración local, impulsar el proceso de transición energética que está desarrollando el área y promover la transparencia y la participación ciudadana en este ámbito. El proyecto incluye el software específico de gestión y la creación de la primera aplicación del municipio abierta a la ciudadanía, que se integrará en la iniciativa Our City Our Energy y con la que ya cuentan ayuntamientos como los de Valencia, Las Palmas de Gran Canaria o Vitoria-Gasteiz.

«Esta tecnología nos permitirá conocer al detalle, optimizar y poder compartir los excedentes de la energía generada en la Red Municipal de Instalaciones Fotovoltaicas, que estamos empezando a desarrollar y que esperamos ampliar con 50 nuevas instalaciones en edificios públicos del municipio durante los próximos dos años», explica el concejal de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, José Luis Hernández (Unidas).

Hernández señala que las ubicaciones se han seleccionado a partir del primer estudio del potencial fotovoltaico de las instalaciones públicas municipales, presentado recientemente y que muestra que las cubiertas de los edificios deportivos, educativos y centros ciudadanos del municipio permitirían generar ocho veces más energía de la que consumen. El Ayuntamiento ya tiene una subvención para doce nuevas instalaciones y va a optar a las distintas convocatorias que se abran, «aprovechando un período en el que se está respaldando especialmente el uso de renovables».

Esta actuación integral en los edificios municipales permitiría no solo ahorrar los costes del consumo de electricidad del Ayuntamiento, el segundo capítulo de gastos más importante de los presupuestos municipales, sino también reducir hasta en un 80% unos costes de ejecución que, además, «se amortizarían rápidamente». Asimismo, esta iniciativa abre el camino a compartir los excedentes energéticos mediante varios mecanismos que se recogerán en el Plan municipal de Acción para el Clima y la Energía Sostenible que el Área presentará en las próximas semanas.

«Hasta ahora no teníamos ninguna herramienta capaz de analizar los esfuerzos que está haciendo el Ayuntamiento para reducir el coste energético municipal ni para comunicar los resultados de estas acciones a la ciudadanía», apunta José Luis Hernández. «La iniciativa Our City Our Energy nos da una solución también a estas problemáticas, con la ayuda de un paquete de software para el control de los costes energéticos, compuesto por una aplicación para la gestión de la administración pública y una app de uso público para comunicar, concienciar y hacer participe a la ciudadanía de estos cambios», añade el concejal de Unidas se Puede. Hernández destaca que «una de las principales líneas de trabajo» que se marcaron hace ya más de un año fue alcanzar «el mayor grado de autosuficiencia energética posible».